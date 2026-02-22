Son Heung-Min đánh bại Messi trong trận mở màn MLS

Son Heung-Min và LAFC đã giành chiến thắng trước Inter Miami của Lionel Messi.

Trong cuộc đối đầu giữa 2 ngôi sao sáng nhất MLS trước lượng khán giả cao thứ 2 trong lịch sử giải đấu, lên đến 75.673 người, Son Heung-Min của LAFC đã giành chiến thắng trước Miami và Lionel Messi. Son, bản hợp đồng kỷ lục của MLS, đã có khởi đầu ấn tượng trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của mình tại Los Angeles, kiến ​​tạo cho David Martinez ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 37.

Miami đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trong phần lớn hiệp 2 trước khi bị LAFC phản công và nhân đôi cách biệt. Timothy Tillman thực hiện một đường chuyền dài vượt qua hàng phòng ngự Miami và thủ môn mới Dayne St. Clair đã bị đứng sai vị trí ngoài vòng cấm, tạo điều kiện cho Denis Bouanga dẫn bóng qua người anh và dứt điểm vào lưới trống. Sau khi Son được thay ra ở những phút cuối trận trong tiếng reo hò vang dội, người thay thế anh, Nathan Ordaz đã ghi bàn thắng thứ 3 ở phút bù giờ từ đường chuyền của Bouanga.

Khán giả đông đảo đã được chứng kiến ​​một trận đấu hấp dẫn và được chiêm ngưỡng Messi, người đã thi đấu dù đang phải đối phó với chấn thương gân kheo trong tháng này. Mỗi động tác của anh đều được người hâm mộ California chào đón bằng những tiếng reo hò và la ó. Tuy nhiên, siêu sao 38 tuổi vẫn đang tìm cách hòa nhập với các đồng đội mới. Miami đã mất Sergio Busquets và Jordi Alba do giải nghệ. HLV Javier Mascherano đã điền tên 3 cầu thủ lần đầu ra mắt vào đội hình xuất phát - tuyển thủ Mexico, German Berterame đá chính ở vị trí tiền đạo cắm trước Messi, trong khi tân binh người Brazil, Micael đá ở trung vệ trước thủ môn hàng đầu MLS, St. Clair - người mà sai lầm về vị trí đã tạo điều kiện thuận lợi cho bàn thắng của Bouanga. Tân binh thứ 4 được tung vào sân ở hiệp 2, khi hậu vệ cánh người Argentina, Facundo Mura thay thế Ian Fray.

Messi, trong trận đấu chính thức đầu tiên của năm mà anh nhiều khả năng sẽ dẫn dắt Argentina bảo vệ chức vô địch World Cup, đã không thể tạo ra tầm ảnh hưởng thường thấy. Cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất của anh đến ở phút bù giờ hiệp một nhưng cầu thủ 8 lần giành Quả bóng Vàng đã bỏ lỡ mục tiêu khi cố gắng đưa bóng vào góc cao khung thành từ rìa vòng cấm.

HUY KHÔI