Play-off liên lục địa: Bolivia và Jamaica giành vé vào chung kết

Bolivia lội ngược dòng đánh bại Suriname 2-1 để giành vé vào chung kết gặp Iraq. Trong khi Jamaica giành chiến thắng 1-0 trước New Caledonia và giành một suất vào chung kết gặp CHDC Congo.

Liam Van Gelderen đưa Suriname dẫn trước ở phút 48, nhưng Moises Paniagua đã gỡ hòa ở phút 72 và Miguel Terceros ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền ở phút 79 cho Bolivia, đội đang hướng đến lần thứ 2 tham dự World Cup. “Tôi muốn nhấn mạnh tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các cầu thủ, đây là một đội bóng không bao giờ coi bất cứ điều gì là đã mất và hôm nay họ đã biết cách vượt qua khó khăn”, HLV Oscar Villegas của Bolivia chia sẻ.

Juan Godoy vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 74 và 5 phút sau đó bị Leo Abena phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền, mà cầu thủ 21 tuổi Terceros đã thực hiện thành công vào góc trái khung thành thủ môn Etienne Vaessen. “Bàn thắng quyết định phản ánh công sức tôi đã bỏ ra, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của toàn đội thì không thể làm được gì. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực vì chỉ còn một bước nữa là đến đích”, Terceros nói.

Đội tuyển Bolivia - đội xếp thứ bảy tại vòng loại CONMEBO - chỉ mới tham dự World Cup 1994 tại Mỹ. Họ sẽ đối đầu với Iraq vào thứ Ba tuần tới tại Monterrey. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng bảng I cùng với Pháp, Na Uy và Senegal.

Trong một trận đấu khác diễn ra vào thứ Năm, tiền đạo Bailey Cadamarteri của Wrexham ghi bàn trong hiệp một, giúp Jamaica giành chiến thắng 1-0 trước New Caledonia và giành một suất vào chung kết vòng play-off gặp CHDC Congo. Jamaica - đội xếp thứ 2 trong bảng đấu vòng loại CONCACAF, chỉ mới có một lần tham dự World Cup duy nhất là tại Pháp năm 1998 - sẽ đối đầu với CHDC Congo vào thứ Ba tuần tới tại sân vận động Akron ở Guadalajara. CHDC Congo đã giành quyền vào vòng play-off bằng cách đánh bại Nigeria trong trận play-off khu vực châu Phi. Đội thắng ở Guadalajara sẽ thi đấu ở bảng K cùng với Colombia, Bồ Đào Nha và Uzbekistan.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã đến xem 2 trận đấu play-off tại cả 2 sân vận động Monterrey và Guadalajara. Cuối tuần này, người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới dự kiến ​​sẽ đến thăm sân vận động Azteca mới được cải tạo để xem trận giao hữu giữa đội tuyển Mexico và Bồ Đào Nha.

HUY KHÔI