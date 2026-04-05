Messi ghi thêm một cột mốc lịch sử cùng Inter Miami

Lionel Messi trở thành cầu thủ Inter Miami đầu tiên ghi bàn thắng trên sân vận động mới Nu Stadium, nhưng đáng tiếc điều đó vẫn không đủ để làm trọn vẹn niềm vui ở một trong những ngày đáng nhớ lịch sử CLB vì họ để đội khách Austin FC cầm hòa 2-2 tại MLS.

Lionel Messi trở thành cầu thủ Inter Miami đầu tiên ghi bàn trên sân vận động mới Nu Stadium.

Messi không phải là người ghi bàn thắng đầu tiên tại Nu Stadium, vinh dự đó thuộc về hậu vệ Guilherme Biro của Austin FC. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina đã sớm ghi dấu ấn của mình bằng một cú đánh đầu gỡ hòa ở phút thứ 10, chỉ 4 phút sau bàn thắng của Biro. Messi trở thành cầu thủ Inter Miami đầu tiên ghi bàn thắng trên sân vận động mới, và đặc biệt hơn khi nó diễn ra trước khán đài mang tên anh “Leo Messi Stand”.

Nhưng Austin, đội cũng đã 2 lần sút trúng cột dọc và bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng trong hiệp một, dường như đã sẵn sàng phá hỏng bữa tiệc khi họ ghi bàn thắng thứ 2 ngay sau giờ nghỉ. Trong một tình huống hiếm hoi, Messi bị mất bóng ngay sát vòng cấm đối phương và chỉ hơn 10 giây sau, Austin đã đưa bóng vào lưới Miami nhờ công của Jayden Nelson. Siêu sao 38 tuổi người Argentina dù quyết tâm chuộc lỗi khi Miami gia tăng sức ép lên Austin nhưng, sau một vài pha xử lý bóng khéo léo, cú sút của anh đã bị thủ môn Brad Stuver cản phá.

Thay vào đó, một ngôi sao Nam Mỹ khác đã đảm bảo rằng điều mà HLV Javier Mascherano của Miami gọi là “ngày trong mơ” không kết thúc trong buồn bã. Khi trận đấu chỉ còn 9 phút nữa là kết thúc và chỉ vài phút sau khi được tung vào sân, Luis Suarez, 39 tuổi, đã tung cú vô lê cận thành ghi bàn sau một quả phạt góc. Sau đó, Messi đã suýt nữa tạo nên một cái kết hoàn hảo cho những người hâm mộ đang theo dõi trên sân đấu có sức chứa 26.700 người, nhưng một trong những cú sút phạt sở trường của anh lại đập vào cột dọc trong những phút cuối cùng.

David Beckham và các đồng sở hữu Inter Miami vui mừng cắt băng khánh thành Nu Stadium.

Inter Miami, đội hiện bất bại trong 5 trận MLS gần nhất, đã chơi trận “sân nhà” đầu tiên kể từ khi giành chức vô địch MLS Cup mùa trước, chính thức chia tay hơn 6 năm đóng quân tại Fort Lauderdale. Đối với đồng chủ sở hữu của Miami, David Beckham thì sự chờ đợi còn kéo dài hơn nữa.

“Khi tôi đến Mỹ và MLS 20 năm trước, giấc mơ của tôi là giành chức vô địch, giúp nâng tầm môn bóng đá mà tôi yêu thích và xây dựng đội bóng của riêng mình”, Beckham nói trước trận đấu hôm thứ Bảy. “Mười ba năm trước, tôi tuyên bố Miami là lựa chọn của mình. Chúng tôi không có tên tuổi. Chúng tôi không có người hâm mộ. Chúng tôi không có sân vận động. Hôm nay, tôi đứng trên sân nhà mới của chúng tôi. Chúng tôi là nhà vô địch MLS. Chúng tôi có cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá đang chơi cho Miami. Giấc mơ thực sự có thể trở thành hiện thực…”.

HUY KHÔI