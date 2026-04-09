World Cup 2026: Cedric Bakambu kêu gọi hòa bình ở CHDC Congo sau khi giành vé VCK

Tiền đạo Đội tuyển quốc gia CHDC Congo - Cedric Bakambu - kêu gọi quốc gia Trung Phi này tận dụng việc ĐTQG giành vé dự World Cup 2026 như một công cụ để đoàn kết đất nước và chấm dứt chiến tranh ở phía Đông.

Niềm vui của Bakambu

Tuyển CHDC Congo đã giành vé tham dự VCK World Cup 2026 sau khi mà Axel Tuanzebe đã ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, giúp họ đánh bại tuyển Jamaica 1-0 tại SVĐ Guadalajara, Guadalajara (Mexico) ở trong vòng đấu play-off Liên lục địa, qua đó, giành được suất cuối của châu Phi để đến với Giải vô địch bóng đá thế giới năm nay.

Bàn thắng của Tuanzebe hẳn được ghi nhớ trong nhiều năm tới - khi nó mang về cho tuyển CHDC Congo tấm vé dự VCK World Cup lần thứ 2 kể từ năm 1974. Tuyển CHDC Congo rất háo hức đến Bắc Mỹ tham dự giải đấu toàn cầu diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7, đồng được tổ chức tại 16 thành phố - 11 ở Hoa Kỳ, 3 ở Mexico và 2 ở Canada.

Cầu thủ 34 tuổi, hiện đang chơi cho CLB Real Betis tại La Liga, cho biết việc lấy vé tham dự VCK World Cup 2026 nên là sự khởi đầu để chấm dứt nỗi đau và sự khổ sở mà miền Đông đất nước đã phải trải qua, nơi luôn bị tàn phá bởi chiến tranh và xung đột trong suốt nhiều năm qua, khiến nước mắt - máu rơi trong đau đớn.

“Gửi những người anh chị em Congo thân mến, tôi vô cùng biết ơn - và tự hào khi thông báo rằng là chúng ta đã giành vé tham dự VCK World Cup 2026 cùng ĐTQG. Tôi xin được chia sẻ giấc mơ này với tất cả các bạn”, Bakambu viết dòng tâm sự đầy cảm xúc ở trên trang mạng xã hội X của anh, và thu hút đến 7 ngàn lượt thả tim...

“Cùng nhau, hãy để cho tiếng nói của Congo được lắng nghe trên trường quốc tế. Tuy nhiên, tôi sẽ không quên nỗi đau và sự khổ sở mà miền Đông đất nước của chúng ta đã phải trải qua, nơi bị tàn phá bởi chiến tranh và xung đột trong nhiều năm qua”, Bakambu viết trong tâm trạng ngổn ngang, vui vì dự World Cup, lo buồn vì chiến tranh!

“Mọi nỗ lực chúng ta cống hiến trên sân cỏ, mọi sự hy sinh, đều là vì họ. Chúng ta mang ở trong mình hy vọng của họ, và mỗi bước tiến tới World Cup là một bước tiến tới hy vọng cho toàn thể người dân Congo. Mong rằng, kỳ giải VCK này không phải kết thúc của cuộc phiêu lưu thể thao đơn thuần, còn là sự khởi đầu của Kỷ nguyên mới”.

“Đây là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau đoàn kết, đầu tư, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thể thao, đồng hành cùng thế hệ trẻ và phát triển thể thao tại CHDC Congo. Tương lai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Cầu Chúa phù hộ đất nước chúng ta!”, Bakambu kết bài diễn văn gây ra tiếng vang lớn trong lòng đất nước và người dân của CHDC Congo.

Đ.Hg.