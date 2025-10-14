“Hiện tượng” Cape Verde: Lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA World Cup ngay dịp Kỷ niệm 50 năm độc lập

Đội tuyển quốc gia đến từ một Quần đảo ngoài khơi Senegal với dân số chỉ có khoảng 550.000 người đã thắng Eswatini với tỷ số 3-0, qua đó, biến Cape Verde trở thành đất nước ít dân thứ 2 giành vé tham dự FIFA World Cup (sau Iceland, với hơn 350.000 dân, tại Nga năm 2018).

CĐV Cape Verde ăn mừng chiến thắng trên khán đài

Cape Verde ổn định hơn nên xếp trên Cameroon

Cape Verde dẫn đầu bảng D của Vòng loại World Cup - Khu vực châu Phi với 23 điểm, họ hơn Cameroon, đội tuyển đang giữ Kỷ lục châu Phi về số lần tham dự FIFA World Cup với 8 lần, vừa mới bị Angola cầm hòa 0-0 tại Yaounde, những 4 điểm sau 10 lượt trận đấu...

Dù vậy, Cape Verde đã có một khởi đầu rất khó khăn: Sau trận hòa 0-0 trên sân nhà với Angola, họ thắng Eswatini 2-0, thua Cameroon 1-4. Nhưng kể từ đó, họ đã liên tục giành điểm số: Với 2 chiến thắng 1-0 trước Libya và Mauritius, rồi tiếp theo là chiến thắng 2-1 trước Angola.

Trận đấu vòng 8 là một bước ngoặt, khi Cape Verde đánh bại Cameroon trên sân nhà với tỷ số 1-0, báo thù trận thua ở lượt đi tại Yaounde. Kể từ đó, ưu thế điểm số nho nhỏ thuộc về ĐTQG vốn có cái biệt danh hết sức “dễ thương” là Cá mập xanh (Blue Sharks).

Trước trận đấu cuối cùng, Cape Verde đã dẫn Cameroon 2 điểm và chỉ tiếp đón đội cuối bảng là Eswatini. Nhưng mà một trận hòa với Eswatini sẽ là rất nguy hiểm: Vì nếu Cameroon thắng Angola đồng nghĩa với phải xét đến hiệu số bàn thắng bại, khi Cape Verde đang kém đến 7 bàn...

Trận đấu buộc phải thắng diễn ra khá lặng lẽ: Họ đơn giản ép sân trong hiệp 1, nhưng mọi thứ đã khởi sắc lên sau giờ nghỉ. Tiền đạo Daylon Livramento (của Casa Pia) ghi bàn ở phút 48, và Willy Semedo (của Omonia - Đảo Cyprus) nhân đôi cách biệt ở phút 54. Đến cuối trận, hậu vệ 37 tuổi Stopira (của Torrense - Bồ Đào Nha) ấn định tỷ số 3-0.

Trận đấu lịch sử diễn ra tại một SVĐ có sức chứa rất khiêm tốn là 15.000 chỗ ngồi với đường chạy và mái che nằm trên một khán đài duy nhất. SVĐ Estádio Nacional de Cabo Verde này vẫn còn khá mới, do vừa mới được khánh thành chỉ cách đây 11 năm mà thôi.

Kết quả lịch sử

Khoảnh khắc ý nghĩa kỷ niệm 50 năm ngày độc lập

Kết quả này, cộng với việc “Sư tử bất khuất” Cameroon đã bị khuất phục khi không thể ghi bàn trước Angola, điều đó có nghĩa là “Cá mập xanh đã lên bờ”. Đội tuyển Cape Verde thẳng tiến giành vé tham dự VCK World Cup 2026 vốn sẽ diễn ra tại Bắc Mỹ vào năm sau.

Khỏi nói cũng biết, niềm vui - và tự hào lớn như thế nào, nhất là khi kết quả bóng đá lịch sử này đã lại diễn ra trong năm Kỷ niệm 50 năm ngày mà “Mũi đất xanh” (“Cabo Verde” theo tiếng Bồ Đào Nha) giành được độc lập trước Đế quốc Bồ Đào Nha - đó là Ngày 5-7-1975.

HLV Pedro Brito hạnh phúc chia sẻ sau khi chứng kiến màn ăn mừng của CĐV từ trên khán đài đến... tràn ngập sân đấu: “Mang lại niềm hạnh phúc này cho những người dân nơi đây là điều vô cùng to lớn - đây là chiến thắng của toàn thể người dân Cape Verde!”.

“Và vượt lên trên tất cả đây, là chiến thắng của những người đã chiến đấu vì nền độc lập của chúng tôi. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt trong Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của chúng tôi”, vị HLV có biệt danh là Bubista sung sướng chia sẻ với đông đảo phóng viên.

Thủ môn 39 tuổi Josimar Jose Evora Dias (biệt danh là Vozinha, có 78 khoác áo ĐTQG) cũng xúc động thừa nhận: “Tôi đã mơ về khoảnh khắc này từ khi còn nhỏ. Giờ là lúc để ăn mừng. Chúng tôi biết mình có thể làm tốt hơn trong hiệp 2. Giờ thì, ăn ăn mừng thôi”.

Thủ môn Vozinha là người hùng của CĐV Cape Verde

Lực lượng Cape Verde rất đa dạng, đến từ các giải VĐQG châu Âu, thế giới

Đội tuyển Cape Verde xếp hạng 70 ở trên Bảng xếp hạng của FIFA (kết quả này vẫn chưa tính đến hết Vòng loại World Cup - Khu vực châu Phi). Dân số của quốc gia này chỉ có hơn nửa triệu người. Giải VĐQG Cape Verde khá nhỏ (Cape Verdean Championship) với 12 đội.

Tất nhiên, hầu như toàn bộ tuyển thủ quốc gia là cầu thủ đến từ các giải châu Âu. Có thể tìm thấy cầu thủ đến từ các giải đấu của Bulgaria, Ireland, Romania, Phần Lan, Hungary, rồi Đảo Cyprus, Israel, Wales và nhiều nơi khác. Ngoài ra còn có đại diện từ các châu lục khác, chẳng hạn như Brazil, Saudi Arabia, UAE và cả từ Mỹ.

Niềm vui chiến thắng

Một số nhân tố đáng chú ý: Cầu thủ chạy cánh 35 tuổi của Kocaelispor - Ryan Mendes. Anh đang giữ kỷ lục về số lần ra sân cho ĐTQG (90 lần) và cả số bàn thắng (22). Những năm 2010, anh trải qua nhiều mùa giải tại Ligue 1: Le Havre và Lille, hiện đang ở Super Lig.

Thủ môn 30 tuổi Bruno Varela đã từng chơi cho Benfica và được cho mượn đến Ajax. Anh cũng từng chơi cho đội trẻ Bồ Đào Nha trong một thời gian dài. Hậu vệ 37 tuổi Stopir - có hộ chiếu Hungary, vì đã chơi cho Fehervar trong 11 năm và trở thành huyền thoại tại đó.

Hậu vệ Pico, đã chơi ở CH Ireland trong 15 năm, sau 7 mùa giải tại Bohemians, anh đã dành 9 mùa giải tại Shamrock Rovers. Anh đã suýt bỏ lỡ cơ hội... được chơi cho ĐTQG. Năm 2019, quản lý đội bóng nhắn anh về lời mời chơi cho Đội tuyển Cape Verde trên LinkedIn.

Do Pico không nói được tiếng Bồ Đào Nha, anh đã bỏ qua tin nhắn đó vì nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là thư rác. Cuối cùng thì, anh chỉ được chọn vào thành phần Đội tuyển của Cape Verde vì đại diện của đội bóng hiểu ra vấn đề, đã sao chép lại lời mời này bằng tiếng Anh.

Cả nước bùng nổ

Steven Moreira đang ở mùa giải thứ 5 tại MLS với Columbus, nơi anh đã giành được 3 danh hiệu cùng đội bóng. Hậu vệ Juran Fernandes, người gần đây đã được triệu tập ĐTQG đang chơi ở Indonesia. Còn Jordan Semedo đã gắn bó với Monaco trong nhiều năm...

Dailon Livramento (quê ở Rotterdam) là một ngôi sao của ĐTQG. Anh ghi 6 bàn thắng cho Cape Verde chỉ trong năm 2025. Anh đang thi đấu tại CLB Casa Pia (Primeira Liga của Bồ Đào Nha). Jovane Cabral, nhà vô địch Bồ Đào Nha với lại Sporting, cũng đang chơi cho tuyển.

Kevin Lenini đến từ CLB Krasnodar, người đã chơi tại giải RPL được 3 năm. Tiền đạo Gilson Benchimola của Akron. Tiền đạo Nuno Da Costa đã chơi ở Pháp cho CLB như là Strasbourg và Auxerre, cũng từng chơi cho Nottingham tại giải Championships. Mùa giải năm ngoái, anh ghi 13 bàn tại Super Lig cho Kasimpasa.

Ăn mừng trên sân

Ăn mừng trên khán đài

Đ.Hg.