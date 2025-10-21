Maccabi Tel Aviv: CĐV Israel không tham gia trận Aston Villa vì “sự căm ghét và không khí độc hại”

CLB Đương kim vô địch Israel - Maccabi Tel Aviv vừa ra thông báo trên trang chủ cho biết, họ sẽ không cho các CĐV nhà bay sang Anh tham dự trận đấu với Aston Villa tại sân Villa Park vào tháng 11 tới vì “sự căm ghét, bầu không khí độc hại” dành cho người Israel.

CĐV Israel của Maccabi sẽ không bay sang Anh vào tháng 11 tới

Maccabi Tel Aviv sẽ tiếp đón Midtjylland (Đan Mạch) tại vòng 3 League Phase của Conferrence League vào thứ Sáu, ngày 24-10-2025, trong trận đấu diễn ra trên sân trung lập là TSC Arena (Backa Topola - Serbia).

Trước đó, Nhà Đương kim vô địch của Israeli Premier League (IPL) đã trải qua 2 trận đấu mở màn không mấy thành công là hòa PAOK 0-0 trên đất Hy Lạp và để thua Dinamo Zagreb của Croatia 1-3 tại TSC Arena.

Sau khi đối đầu với đại biểu của Danish Superliga, Maccabi Tel Aviv sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng, đến làm khách trên sân đại diện của Premier League là Aston Villa. Nhưng các CĐV sẽ không đến đó cùng họ...

Thông báo trên trang chủ của đội bóng cho biết: “Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của chính phủ - cảnh sát Anh nhằm đảm bảo NHM cả 2 bên đều có thể đến sân an toàn, và rất là biết ơn những thông điệp ủng hộ từ cộng đồng bóng đá, toàn xã hội”.

“Là một CLB, chúng tôi tin rằng bóng đá phải là sự gắn kết cả mọi người chứ không phải chia rẽ, và không ai nên cảm thấy bất an chỉ vì muốn đến cổ vũ đội bóng của mình, cũng không nên ngần ngại khi đi cùng gia đình và bạn bè”.

“Chúng tôi có thành tích xuất sắc trong việc kết nối mọi người. Chúng tôi đóng vai trò quan trọng ở trong việc đưa các tài năng bóng đá từ khắp nơi trên thế giới cùng tiến lên, bất kể là chủng tộc hay tín ngưỡng”.

“Đội hình 1 của chúng tôi bao gồm cả các cầu thủ Hồi giáo, Cơ đốc giáo lẫn Do Thái. Và cộng đồng NHM của chúng tôi cũng vượt qua ranh giới sắc tộc và tôn giáo. Chúng tôi cũng nỗ lực không ngừng xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong cộng đồng NHM”.

“Nhưng thật không may là, những vấn đề đó không chỉ giới hạn ở trong lòng bóng đá Israel, mà còn là những vấn đề mà môn thể thao này phải đối mặt - trên toàn thế giới, bao gồm cả ở nước Anh nữa”, thông báo viết.

“Rõ ràng, nhiều nhóm bảo thủ đang tìm cách để bôi nhọ cộng đồng NHM của Maccabi Tel Aviv, dù phần lớn số họ không hề dính líu đến bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc hay là côn đồ nào, và đang lợi dụng những sự việc riêng lẻ cho mục đích xã hội và chính trị của riêng bản thân mình”.

“Ví dụ gần đây nhất là những người đã vội vàng đổ lỗi cho NHM của chúng tôi về quyết định hủy trận derby do cảnh sát Tel Aviv đưa ra hôm qua. Nhưng mà không phải vậy. Tin tưởng dễ hơn là tìm hiểu, đặc biệt là khi nó phù hợp với mục đích”.

“CĐV của chúng tôi thường xuyên đi khắp châu Âu mà không gặp sự cố nào, và việc cho rằng lý do NHM chúng tôi không được phép đi du lịch do hành vi của họ là nỗ lực bóp méo thực tế và bào chữa cho những lý do thực sự đằng sau quyết định cấm NHM chúng tôi".

“Những NHM bóng đá của chúng tôi, cộng đồng người dân Do Thái, đều biết rõ những chiến thuật kiểu như thế này, và tất cả đều quá quen thuộc với những hậu quả mà nó có thể gây ra hoặc dẫn đến”.

“Chúng tôi cũng lo ngại về sự can thiệp của những nhân vật gây chia rẽ, không đại diện cho các giá trị của CLB chúng tôi. Chúng tôi lên án mọi quan điểm rất đáng ghê tớm vốn không hề có chỗ đứng trong bóng đá”.

“Những lời lẽ dối trá đầy thù hận và căm ghét đã tạo ra một bầu không khí độc hại, khiến sự an toàn của những NHM muốn đến sân cổ vũ trở nên đáng ngờ. Những lời lẽ kích động, việc buôn bán những điều nửa vời không bao giờ tốt”.

“Nhưng trong trường hợp cụ thể thế này, những phát ngôn được đưa ra lại là những điều đáng lo ngại nhất. Không phải vì Maccabi Tel Aviv hay bóng đá, mà vì lợi ích của xã hội và các giá trị cốt lõi của nó, có lẽ những động thái liên quan ở đây nên được xem xét kỹ lưỡng hơn”.

"Sức khỏe và sự an toàn của NHM là trên hết, từ những bài học kinh nghiệm khó khăn, chúng tôi quyết định từ chối nhận bất kỳ suất vé cung cấp nào thay mặt cho NHM đội khách, và quyết định của chúng tôi nên được hiểu trong bối cảnh đó”.

“Chúng tôi hy vọng rằng tình hình sẽ thay đổi và mong muốn được thi đấu tại Birmingham trong một môi trường thể thao ở trong tương lai gần”, thông báo của Maccabi Tel Aviv đưa ra câu kết luận như vậy.

Đ.Hg.