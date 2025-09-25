Kairat Almaty và đường đến với Champions League: Chủ tịch Boranbayev bị bắt, lại sa sút và hồi phục - giành KPL đầu tiên và suất đấu châu Âu

Nhưng mọi thứ lại tiếp tục không suôn sẻ, sóng gió tiếp tục nổi lên đẹ dọa sự tồn vong của FC Kairat - vì vấn đề liên quan đến Chủ tịch Kairat Boranbayev. Đội bóng trải qua khủng hoảng lần thứ 2, trước khi gượng dậy mạnh mẽ và lần này hướng đến Champions League!

CĐV Kairat trong trận thắng Celtic ở play-off Champions League

Đôi nét về Chủ tịch Boranbayev

Chủ tịch Boranbayev của FC Kairat khởi nghiệp là một huấn luyện viên và giáo viên tại một trường thể thao, nhưng vào những năm 1990 của thế kỷ trước, ông rẽ hướng chuyển sang kinh doanh, và từ đầu những năm 2000 trở đi, ông giữ các vị trí quản lý - tại các công ty khí đốt trong suốt hơn một thập kỷ.

Hồi năm 2013, Boranbayev đã trở thành họ hàng với gia đình của Tổng thống Kazakhstan thời bấy giờ: Con gái ông kết hôn với lại cháu trai của Tổng thống Nursultan Nazarbayev, người này đã qua đời vào năm 2020 ở tuổi 29.

Rồi năm 2021, Tạp chí Forbes đã xếp hạng vị doanh nhân này ở vị trí thứ 14 trong Danh sách những doanh nhân giàu nhất Kazakhstan (với tổng tài sản - khi đó là 590 triệu USD.) Và ông cũng xếp thứ 5 trong danh sách Những người có sức ảnh hưởng nhất của quốc gia Trung Á - nhưng lại thuộc về châu Âu...

Tạp chí này mô tả hoạt động kinh doanh của Boranbayev rất là đa dạng, bao gồm sở hữu cổ phần tại các trung tâm mua sắm của thành phố Almaty (2,249 triệu dân theo số liệu tháng 4-2024), chuỗi CLB tập thể hình, bãi đậu xe thu phí và các nhà hàng McDonald's ở các quốc gia như Kazakhstan, Nga và Belarus.

Ông Boranbayev (trái) và Luis Figo (thứ 3 từ trái sang) trong một chương trình bóng đá cộng đồng giữa Kairat và UEFA

Ông Boranbayev bị bắt, khủng hoảng tái diễn

Nhưng rắc rối lại bắt đầu vào năm 2022, khi một cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra ở trong nước, Tổng thống Nazarbayev mất đi sức ảnh hưởng trước đây. Tháng 3 năm đó, Boranbayev bị bắt, vì nghi ngờ tham ô quy mô lớn trong khu vực bán công.

Ngôi sao Andrei Arshavin của bóng đá Nga thậm chí phải ra Tòa để đưa ra lời khai nhận xét tích cực về nhân cách của người chủ cũ. Nhưng mà điều đó đã không thể giúp ích gì - một năm sau, Boranbayev bị kết án 8 năm tù.

Ở trong thời gian ông Boranbayev bị giam, FC Kairat đã trải qua 2 năm không giành được một danh hiệu nào: 2022 và 2023. Rõ ràng, việc Chủ tịch tạm xa rời bóng đá đã ảnh hưởng vô cùng to lớn đến đội bóng thành phố Almaty.

Chỉ 2 tháng sau vụ bắt giữ, đội bóng, khi đó do Kurban Berdyev dẫn dắt, đã để thua Astana 0-6. Đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử Kairat. Ngay sau đó, Berdyev và nhiều cầu thủ nước ngoài rời đi, và đội ngũ nhân sự bị cắt giảm.

Vào cuối của mùa giải đầy khủng hoảng này, tin đồn về việc CLB sẽ bị rao bán, hoặc được trả về lại cho Hội đồng thành phố quản lý đã xuất hiện khắp nơi, điều này rõ ràng không làm hài lòng người hâm mộ và các CĐV.

"Kairat thuộc quyền sở hữu tư nhân", Thị trưởng của thành phố Almaty khi đó, ông Yerbolat Dosayev cho biết để trấn an mọi người dân, “Chúng tôi hiện vẫn đang chờ đợi - phán quyết của Tòa án. Sau khi, nếu phải chuyển giao đội bóng Kairat cho thành phố, chúng tôi sẽ xem xét hỗ trợ hết khả năng của mình”.

Tình hình được giải quyết vào mùa Thu 2023, khi mà bản án của Boranbayev được giảm xuống còn 6 năm tù, và sau đó hoãn thi hành. Ông đã tự nguyện chuyển giao tài sản trị giá 135 tỷ tenge (250 triệu USD ) - về lại cho nhà nước.

Vào tháng 2-2025, tất cả án hình sự nhắm vào Boranbayev đã được đóng lại “do bồi thường thiệt hại đầy đủ”. Chủ tịch Boranbayev đã quay trở về với bóng đá Kazakhstan và Kairat Almaty.

Alexander Kerzhakov - Rafael Urazbakhti giúp Kairat giành KPL đầu tiên

Năm ngoái, FC Kairat kỷ niệm 70 năm thành lập - và đang hướng đến chức vô địch. CLB thay 3 HLV trong mùa giải và cuối cùng đã đạt được mục tiêu. Tháng 5 (họ thi đấu theo hệ thống mùa Xuân - Thu), Alexander Kerzhakov tiếp quản đội, mang về cặp trung vệ chủ chốt, những người sau đó giúp Kairat giành vé vòng bảng Champions League.

“Hồi mùa Hè, BLĐ của Kairat FC đã có những mục tiêu ưu tiên khác cho các vị trí thi đấu ở trong đội hình, nhưng tôi đã cố gắng lập luận rằng, sẽ cần phải thay đổi một chút về định hướng”, HLV Kerzhakov nói với Sports.

“Chúng tôi đã mang về 2 trung vệ - Aleksandr Martynovich và Yegor Sorokin. Chúng tôi cũng đã ký hợp đồng với Yug Stanoev, người mà tôi cùng làm việc ở Subotica. Cộng thêm với Valeri Gromyko, người được biết đến ở Nga qua thời gian khoác áo Tula và Torpedo”, cựu ngôi sao của tuyển Nga nói về quãng thời gian ông nắm Kairat FC.

Kerzhakov khi làm việc cho Kairat

Đầu tháng 9, Kerzhakov đột ngột rời Kairat, khiến đội bóng bị tuột xuống. Việc ông rời đi kèm với các báo cáo nội bộ trên truyền thông Nga rằng Boranbayev đã xông vào phòng thay đồ sau trận thua Astana và lăng mạ Kerzhakov cùng các trợ lý. Chủ tịch phủ nhận thông tin này, trong khi HLV gián tiếp xác nhận.

Sau Kerzhakov, Rafael Urazbakhtin, cựu cầu thủ và HLV của Kairat, người đã vươn lên từ Học viện CLB tiếp quản “ghế nóng” HLV trưởng Đội 1. Ông dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch, về đích trước Astana 1 điểm.

Sau đó, vị HLV 46 tuổi này (ông Urazbakhtin sinh ra và lớn lên tại thành phố Almaty, năm 1978) đã thừa nhận rằng, sau khi giành chức vô địch đầu tiên cho Kairat, ông đã liên lạc với Kerzhakov và cảm ơn những đóng góp của HLV này.

HLV Urazbakhtin

Vụ chuyển nhượng Satpaev cho thấy bóng đá trẻ chuyển mình

Hồi đầu năm nay, một tin chuyển nhượng chấn động đã xảy ra: Chelsea chiêu mộ tiền đạo chỉ mới 16 tuổi của FC Kairat - "Viên kim cương" Dastan Satpayev với giá 4 triệu, bao gồm cả tiền thưởng. Đây là một vụ chuyển nhượng kỷ lục - của giải KPL.

Trước đó, Alip đã rời đi với giá 2 triệu EUR để đến Zenit (và Patrick Twumasi từ Astana đến Alavés với giá 3 triệu EUR). Các khoản đầu tư vào Học viện, bắt đầu từ hơn 10 năm trước, đã mang lại những kết quả đáng kể đầu tiên.

Trong trận đấu gần đây của đội tuyển quốc gia Kazakhstan với Xứ Wales, có 7 cựu học viên FC Kairat, tất cả đều chơi cho nhiều CLB khác nhau trên khắp đất nước, đã ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, 6 cựu học viên đã thi đấu trận vượt qua Celtic...

Satpayev - người hùng sút luân lưu, Temirlan Anarbekov (có lượng người theo dõi Instagram tăng vọt hơn 100 lần chỉ sau vài ngày, từ 1.800 lên 190.000); rồi tiền đạo 18 tuổi - Ramazan Bagdat; tiền vệ 20 tuổi - Olzhas Baibek; Alexander Mrynskiy 21 tuổi; và Damir Kasabulat 22 tuổi (cả 2 đều là hậu vệ).

Satpaev trong màu áo Kazakhstan

Những cầu thủ này đã giúp cho CLB số 1 Kazakhstan hiện tại - kiếm được hơn 20 triệu EUR - nhờ giành quyền tham dự Champions League. Con số này là gấp đôi ngân sách hàng năm của Kairat, bao gồm 3 triệu EUR cho việc duy trì Học viện trẻ.

Hôm 19-9, Kairat Almaty đã có bước đi đầu tiên ở vòng bảng UEFA Champions League (giờ đây được gọi là League Phase), đến làm khách tại sân Estádio José Alvalade - Lisbon (của Bồ Đào Nha) và để thua Sporting 1-4.

Chẳng sao cả, họ mới chỉ đi những bước đi đầu tiên trong chuyến hành trình gần 45 ngàn kilomet mùa này, và mùa giải 2025 này cũng chỉ mới là “khởi đầu” của chuyến hành trình hy vọng.

Đ.Hg.