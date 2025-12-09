Hansi Flick tập trung vào Frankfurt khi Barca 'không lo lắng' cú vấp của Madrid

HLV Hansi Flick của Barcelona đã phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Eintracht Frankfurt tại Champions League, ông chia sẻ về phong độ gần đây và sự phát triển của các cầu thủ.

Hansi Flick bày tỏ sự hài lòng với phong độ đang được cải thiện của Barcelona, ​​khi đội bóng đang lấy lại phong độ đỉnh cao và các cầu thủ chủ chốt đã trở lại sau nhiều chấn thương đầu mùa. HLV đặt mục tiêu thể hiện mạnh mẽ tại Champions League, sau thất bại gần đây trước Chelsea.

Flick tuyên bố: "Champions League là một giải đấu khác, và kết quả trong quá khứ không còn quan trọng nữa. Eintracht là một đội bóng đáng gờm, trẻ trung và nhanh nhẹn, có khả năng thích nghi với nhiều hệ thống khác nhau. Chúng tôi phải thi đấu ở đẳng cấp cao nhất để giành trọn ba điểm. Mặc dù trận đấu gần nhất của họ không phải là trận đấu tốt nhất, nhưng tôi nhận thức được mối nguy hiểm tiềm tàng của họ".

Flick tiếp tục: "Chúng tôi đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong những tháng gần đây do nhiều chấn thương, đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ thời gian thi đấu của các cầu thủ. Các lựa chọn phòng ngự của chúng tôi chỉ giới hạn ở 6 cầu thủ, khiến việc duy trì phong độ cao một cách nhất quán trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thể hiện ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với một tháng trước. Cubarsi chỉ mới 18 tuổi và thường khiến chúng tôi quên mất tuổi của mình; cậu ấy đã hoàn thành 87 đường chuyền trước Betis với độ chính xác 100%, tôi tin rằng đó là một kỷ lục tại La Liga".

Cú vấp của Real Madrid

Khi Barcelona tập trung vào buổi tập cho Champions League, kình địch của họ ở Liga là Real Madrid bất ngờ thua Celta Vigo 0-2 trong trận đấu vòng 16. Kền kền đã vấp ngã và tụt lại sau Barcelona đến 4 điểm, nhưng Flick không quan tâm đến cuộc đua Liga.

Flick cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào bản thân. Chúng tôi không bận tâm đến các đối thủ hay bàn tán về kết quả của họ. Chúng tôi tập trung vào con đường của mình, nhận thức được rằng đây là một mùa giải dài. Mặc dù hiện tại chúng tôi đang có nhiều điểm hơn, nhưng đây là một chiến dịch khác. Atletico và Villarreal cũng đang thể hiện rất tốt. Ưu tiên trước mắt là Champions League".

Bình luận thêm về chiến thắng của Celta, Flick nhắc lại: "Quan điểm của tôi vẫn không thay đổi so với trận đấu trước. Tôi đang nằm trên giường khi nhận được thông báo về kết quả. Chúng tôi cam kết chỉ tập trung vào màn trình diễn của chính mình. Tôi không muốn tiêu tốn năng lượng vào những vấn đề bên ngoài, mà thay vào đó là dành nó cho đội bóng của chúng tôi".

Khi được hỏi về khả năng đưa Marc-André ter Stegen vào sân, Flick trả lời: "Đó là một khả năng. Liệu điều này có mở ra một cuộc tranh luận về Joan không? Mọi thứ đều rõ ràng; Joan Garcia vẫn là số 1 của chúng tôi".

Ông nhận xét về buổi tập: "Đối với tôi, việc tập luyện chuyên sâu trên nhiều phương diện là rất quan trọng. Những gì tôi quan sát được trong các buổi tập thường phản ánh hiệu suất thi đấu. Chất lượng đội hình của Barcelona rất tích cực, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện. Chúng tôi sở hữu tiềm năng lớn hơn".

Về đóng góp của Gerard Martin, Flick lưu ý: "Sẽ rất có lợi khi có những cầu thủ thể hiện tinh thần làm việc mạnh mẽ. Cậu ấy sở hữu thái độ và tinh thần tuyệt vời, cống hiến hết mình trên sân. Gerard luôn nỗ lực làm những gì tốt nhất cho CLB. Được chơi cho Barcelona rõ ràng là một giấc mơ đối với cậu ấy, và sự tự tin vào khả năng của cậu ấy là một lợi thế cho chúng tôi. Ở vị trí trung vệ, một cầu thủ thuận chân trái mang đến những giải pháp bổ sung trong việc phân phối bóng. Cậu ấy đang thể hiện rất tốt".

Flick nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định trong các trận đấu: "Kiểm soát trận đấu là tối quan trọng. Khi mất bóng, đội phải nhanh chóng chuyển sang phòng ngự. Nếu duy trì được sự kết nối, chúng tôi có thể kiểm soát cả trận đấu lẫn bóng. Điều này đã được chứng minh rõ ràng trong trận đấu với Atlético, nơi chúng tôi thi đấu như một tập thể gắn kết và gắn kết chặt chẽ".

HOÀNG HÀ