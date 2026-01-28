Dani Olmo: “So sánh Yamal với Messi là điên rồ”

Tiền vệ Dani Olmo của Barcelona cho biết việc so sánh cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi Lamine Yamal với huyền thoại của CLB, Lionel Messi là điều điên rồ. Anh khẳng định đồng đội trẻ tài năng đang đi trên con đường riêng của mình.

Lamine Yamal thường được so sánh với huyền thoại Lionel Messi.

Giống như Messi, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Barcelona, Yamal trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ La Masia danh tiếng của CLB, và tài năng thiên phú phát lộ từ rất sớm khiến cầu thủ 18 tuổi này thường được so sánh với siêu sao người Argentina, điều mà Yamal luôn cố gắng phủ nhận.

“Tôi nghĩ Lamine có con đường riêng của mình và cậu ấy biết điều đó. So sánh bất kỳ cầu thủ nào đang chơi hiện nay với Messi là điều điên rồ”, Olmo nói trong cuộc họp báo trước trận đấu Champions League của Barcelona với Copenhagen vào thứ Tư. “Chắc chắn rằng, Lamine là một hiện tượng, cậu ấy còn rất trẻ, những gì cậu ấy đang cống hiến cho chúng tôi bây giờ là không thể tin được, và trong tương lai sẽ còn hơn thế nữa”.

Yamal ra mắt Barcelona ở tuổi 15 và đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong những mùa giải đầu tiên tại CLB, bao gồm cả việc trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất La Liga. Cầu thủ chạy cánh này đã nâng cao chiếc cúp vô địch Euro 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha, và đóng vai trò quan trọng trong hành trình vào bán kết Champions League mùa trước của Barca. Gần nhất, Yamal khiến dự luận dậy sống với siêu phẩm theo kiểu “ngã bàn đèn” khi Barcelona đánh bại Real Oviedo 3-0 hôm Chủ nhật, kết quả đưa đội vươn lên dẫn đầu La Liga.

Yamal tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng trong năm đầu kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại của Messi.

“Yamal rất điềm tĩnh, cậu ấy có con đường và ý tưởng riêng. Chúng tôi sẽ ở đó để giúp đỡ cậu ấy, đó là công việc của chúng tôi”, Olmo nói thêm. “Cuối cùng thì đó là vấn đề tập thể. Nếu Lamine chơi tốt, thắng, ghi bàn, thì cả đội sẽ thắng”.

Barcelona sẽ tiếp đón Copenhagen vào thứ Tư, họ cần phải thắng và hy vọng các kết quả khác sẽ có lợi để đảm bảo một suất trong tốp 8 ở vòng bảng và tiến thẳng vào vòng 16 đội. Nhà vô địch Tây Ban Nha sẽ thiếu vắng tiền vệ Pedri do chấn thương cũng như Frenkie de Jong bị treo giò, nhưng Ferran Torres có thể trở lại sau chấn thương. HLV Hansi Flick cho biết: “Chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân và những gì trong tầm tay. Đó luôn là một cách tiếp cận tốt. Copenhagen sẽ là một trận đấu khó khăn, họ cũng có rất nhiều thứ để mất. Nhưng chúng tôi tự tin vào lối chơi của mình, vào cách chúng tôi thi đấu, và đây là Champions League, chúng tôi sẽ phải thể hiện phong độ tốt nhất của mình”.

Flick cho biết ông cảm thấy tự tin vì Barcelona đang trải qua “một thời điểm tốt” và “đang ở trong một tình thế thuận lợi”. CLB Catalan đã thắng 13 trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và ghi được 18 bàn thắng trong 6 trận gần đây. Barcelona đã ghi bàn ở 26 trong 27 trận Champions League gần nhất, và không có trận nào trong 42 trận đấu châu Âu gần đây của họ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

THANH TUẤN