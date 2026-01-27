Siêu máy tính dự đoán lượt đấu cuối vòng bảng: 90 phút phơi bày bản ngã

Mùa giải Champions League 2025-26 đang bước vào giai đoạn quyết định với vòng league phase được cải tiến, nơi 36 đội bóng thi đấu đồng loạt vào ngày 28-1 để tranh suất vào top 8, đảm bảo vé trực tiếp vào vòng knock-out, hoặc phải đá play-off. Trong bối cảnh Arsenal và Bayern Munich đã chắc suất top 8, trong khi Eintracht Frankfurt, Slavia Prague, Villarreal và Kairat Almaty bị loại, còn lại 30 đội tranh chấp.

Nếu có một hình ảnh nào lột tả được sự "điên rồ" của thể thức mới, đó chính là con số 13. Hiện tại, có tới 8 đội bóng – bao gồm những gã khổng lồ như PSG, Chelsea, Man City, Barcelona và cả "hiện tượng" Newcastle – đang cùng dậm chân ở cột mốc 13 điểm. Họ chỉ kém Tottenham (hạng 5) đúng 1 điểm, nhưng lại bị chia cắt bởi những chỉ số phụ mong manh. Tại lượt đấu cuối, chiến thắng chưa chắc đã là tấm vé thông hành vào thẳng vòng 16 đội. Nó chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở hiệu số bàn thắng bại.

Đầu tiên, trận PSG vs. Newcastle United tại Paris là một trong những điểm nóng nhất. PSG, nhà vô địch mùa trước, đang bảo vệ ngai vàng và cần chiến thắng để chắc chắn vào top 8. Newcastle, đại diện Premier League, đã tạo bất ngờ ở các mùa gần đây và có thể gây khó khăn với lối chơi pressing cao. Theo Opta, PSG thắng ở 61.4% mô phỏng, nhờ sức mạnh tấn công vượt trội, trong khi Newcastle chỉ có 18.8% cơ hội lật kèo, và hòa chiếm 19.8%. Dự kiến số bàn thắng nghiêng về PSG, nhưng hàng thủ chắc chắn của Newcastle có thể khiến trận đấu căng thẳng. Đây là cơ hội để PSG chứng minh họ không phải là "ngựa ô" mà là ứng cử viên hàng đầu, đặc biệt sau mùa giải thống trị của họ. Newcastle, nếu thắng, sẽ tạo cú sốc lớn, đẩy PSG vào play-off và củng cố vị thế của bóng đá Anh ở châu Âu.

Tiếp theo, Barcelona vs. Copenhagen tại Camp Nou là trận đấu mà Blaugrana cần tận dụng để leo lên top 8, hiện họ đang ở ngoài do hiệu số bàn thắng bại. Barcelona, với lịch sử 5 chức vô địch châu Âu vẫn là thế lực ở châu Âu. Copenhagen, đại diện Đan Mạch, chỉ hy vọng vào suất play-off. Opta dự đoán Barcelona thắng đến 78.5%, nhờ lợi thế sân nhà và khả năng kiểm soát bóng vượt trội, trong khi Copenhagen chỉ có 8.7% cơ hội. Phân tích cho thấy Barcelona cần ghi nhiều bàn để cải thiện hiệu số, tận dụng các ngôi sao như Lewandowski (nếu còn thi đấu) hoặc các tài năng trẻ. Đây là trận đấu quan trọng để Barcelona lấy lại sự tự tin, đặc biệt sau những mùa giải gần đây không thành công.

Manchester City vs. Galatasaray tại Etihad cũng là cuộc chiến sinh tử cho The Citizens. Sau thất bại 1-3 trước Bodø/Glimt tuần trước, Man City đang ở vị trí mong manh nhưng vẫn có 61.2% cơ hội vào top 8. Galatasaray, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, thường chơi hay ở châu Âu nhưng yếu thế trên sân khách. Opta cho Man City thắng 73.3%, xếp thứ tư về tỷ lệ thắng cao nhất vòng này, nhờ lối chơi kiểm soát của Pep Guardiola và lịch sử đối đầu thuận lợi. Dự kiến bàn thắng cao, với Man City tận dụng tốc độ của Haaland và Foden. Nếu thắng, đội bóng của Pep sẽ củng cố vị thế ứng viên vô địch; ngược lại, họ có nguy cơ phải đá play-off, một bước lùi cho đội bóng từng vô địch 2023.

Một trận khác đáng chú ý là Sporting CP vs. Athletic Bilbao tại Porto. Sporting, sau chiến thắng 2-1 trước PSG tuần trước, đang hừng hực khí thế. Cả hai đội đều ngoài top 8 do hiệu số, cần thắng để tiến lên. Opta dự đoán Athletic Club thắng 43.3%, Sporting 30%, phản ánh form mạnh của Bilbao ở La Liga so với những bất ngờ của Sporting. Đây là cuộc đối đầu cân bằng, nơi chiến thuật và may mắn sẽ quyết định, nhấn mạnh sự đa dạng của bóng đá châu Âu ngoài các ông lớn truyền thống.

Napoli vs Chelsea tại Naples là thử thách cho The Blues. Napoli đang ở nguy cơ bị loại khỏi bottom-24, trong khi Chelsea cần thắng để vào top 8. Opta cho Chelsea thắng 40.5%, Napoli 33.8%, nhờ chiều sâu đội hình Premier League so với sự bất ổn của Napoli. Trận này gợi nhớ lịch sử UCL của hai đội, với Chelsea từng vô địch 2021 và Napoli dưới thời Conte. Chelsea có thể tận dụng tốc độ để phản công, trong khi Napoli dựa vào sân nhà San Paolo.

Eintracht Frankfurt tiếp Tottenham tại Frankfurt là cơ hội cho Spurs. Dù gặp khó ở Premier League, Tottenham từng thắng 1-0 tại đây mùa trước và thắng Europa League. Opta dự đoán Spurs thắng 48.3%, nhờ kinh nghiệm châu Âu. Frankfurt đã bị loại, nhưng vẫn có thể gây khó.

Trận Borussia Dortmund vs Inter Milan tại Dortmund là trận đấu giữa á quân mùa trước và đội bóng Đức. Inter cần thắng để đuổi top 8 sau thua Arsenal. Opta cho Inter thắng 37.9%, Dortmund 35.4%, nhờ kỷ luật chiến thuật của Inter.

LONG KHANG