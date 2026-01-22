Newcastle và Chelsea tăng tốc tại Champions League

Các đội bóng Ngoại hạng Anh đang tăng tốc tại Champions League với 5 CLB hàng đầu khác của nước Anh đang có cơ hội tiến vào vòng 16 đội, sau khi Arsenal tự hào là đội đầu tiên giành tấm vé thuộc về 8 đội mạnh nhất vòng bảng 36 đội.

Newcastle dễ dàng vượt qua PSV với tỷ số 3-0 tại St James’ Park.

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng và đã chắc suất vào thẳng vòng tiếp theo, trong khi chiến thắng của Liverpool, Newcastle và Chelsea hôm thứ Tư đã giúp họ vươn lên tốp 8 vị trí giành vé trực tiếp vào vòng trong khi chỉ còn 1 trận đấu nữa ở vòng bảng. Tottenham hiện đứng thứ 5, chỉ có Man.City là đội bóng Anh duy nhất nằm trong nhóm phải đá play-off (tức là vị trí từ thứ 9 đến 24) trước các trận đấu tuần tới. Tuy nhiên, đoàn quân của Pep Guardiola cũng có 13 điểm với 3 đội xếp cuối trong tốp 8 nên cơ hội vẫn là rất lớn.

Newcastle dễ dàng vượt qua PSV với tỷ số 3-0 tại St James’ Park, với các bàn thắng của Yoane Wissa, Anthony Gordon và Harvey Barnes. Ở lượt trận cuối, Newcastle phải làm khách trên sân nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain, trong bối cảnh việc mất điểm đối với bất kỳ đội nào cũng có thể khiến họ rơi xuống vòng play-off.

Chelsea phải nhờ đến cú đánh đầu của Moises Caicedo mới phá vỡ được hàng thủ kiên cường của Pafos. Từ đây, mở ra một trận đấu đáng chú ý là cuộc hội ngộ giữa nhà vô địch Italy, Napoli và Chelsea. Napoli đang đứng thứ 25 - một bậc dưới vị trí play-off. Điều này cũng đồng nghĩa với cuộc hội ngộ căng thẳng giữa HLV Antonio Conte và CLB cũ. “Đây là một trận đấu rất quan trọng. Đối với Napoli cũng vậy. Họ cần thắng để tiếp tục ở lại giải đấu; chúng tôi cần thắng để lọt vào top 8”, HLV Liam Rosenior của Chelsea nói. “Đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời với một CLB lớn, với một HLV xuất sắc”.

Chelsea nhờ đến cú đánh đầu của Moises Caicedo mới phá vỡ được hàng thủ kiên cường của Pafos.

Ở các kết quả khác vào thứ Tư. Tuyển thủ người Mỹ, Weston McKennnie đã ghi bàn thắng thứ 3 của cá nhân tại Champions League mùa này giúp Juventus đánh bại Benfica 2-0. Juventus hiện đứng thứ 15 và chắc chắn sẽ ít nhất lọt vào vòng play-off. Trong khi HLV Jose Mourinho cần một chiến thắng trên sân của CLB cũ Real Madrid để giúp Benfica có cơ hội vào vòng play-off.

Atalanta đứng thứ 13 sau khi thua 2-3 trên sân nhà trước Athletic Bilbao, đội đang đứng thứ 23. Trong khi, đội bóng nhỏ bé Qarabag đang gây ấn tượng mạnh tại giải đấu và giành chiến thắng thứ 3 ở vòng bảng, sau khi Bahlul Mustafazade ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng, giúp họ đánh bại Eintracht Frankfurt với tỷ số 3-2. Đội bóng Azerbaijan tiến gần hơn đến việc giành vé vào vòng play-off, ngược lại cũng xác nhận việc Frankfurt đã bị loại.

Một bàn phản lưới nhà của Marcos Llorente đã khiến Atletico Madrid không thể giành chiến thắng, khi đội bóng Tây Ban Nha hòa 1-1 trên sân của Galatasaray. Giuliano Simeone ghi bàn sớm cho Atletico trước khi Llorente phản lưới nhà ở phút 20.

LINH SƠN