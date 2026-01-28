Rosenior bác bỏ tin đồn Palmer chuyển đến Man.United

Cole Palmer được cho rất thất vọng khi chỉ ghi được 4 bàn ở Premier League mùa giải này.

Đã xuất hiện những đồn đoán rằng cầu thủ 23 tuổi người Anh đang không hài lòng tại Stamford Bridge, khi anh đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất ở phía tây London, và sẵn sàng chuyển đến CLB mà anh hâm mộ từ nhỏ. Chỉ ghi được 4 bàn thắng ở Premier League mùa giải này và sự thất vọng thể hiện rõ trên sân, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn so với thời điểm Palmer dường như là người duy nhất dẫn dắt đội bóng. Chấn thương đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm gián đoạn mùa giải của cựu sao trẻ của Man.City, đặc biệt là khi Chelsea thận trọng về số phút thi đấu của các thành viên trong đội hình được coi là đặc biệt quan trọng trong thời gian hồi phục.

“Không có lý do gì để chúng ta phải đưa ra lời cam kết. Tin đồn quá phi thực tế”, Rosenior nhấn mạnh. “Không có gì trong đó cả. Không có lý do gì để bàn luận về điều đó cả. Đó là quan điểm của tôi. Cole rất hạnh phúc. Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với cậu ấy. Chúng tôi cùng thảo luận về cách làm cho đội bóng tốt hơn, làm thế nào để cậu ấy tiến bộ và làm thế nào để tôi có thể giúp đỡ cậu ấy. Cole rất yêu thích nơi này và muốn trở thành cầu thủ của Chelsea. Không thể ngăn chặn những lời đồn đoán, nhưng một số lời đồn đoán lại quá xa sự thật. Chẳng có ích gì khi bàn luận về chuyện đó cả”.

Sau khi không có tên trong đội hình trận thắng 3-1 trước Crystal Palace hôm Chủ nhật, Palmer đã cùng Chelsea đến Italy trước trận đấu quyết định tại Champions League với Napoli vào thứ Tư. Rosenior đã thắng 4 trong 5 trận kể từ khi nắm quyền, đáp trả mạnh mẽ những lời chỉ trích cho rằng ông còn quá thiếu kinh nghiệm để thay thế Enzo Maresca. Mặc dù có kết quả tốt, ông vẫn liên tục phải đối mặt với những câu hỏi về tương lai của một số cầu thủ, chủ yếu là Palmer, người mà ông đã bị chất vấn ở Naples. “Tôi không ngạc nhiên về tính thời điểm”, Rosenior nói. “Một HLV mới đến và đột nhiên mọi người cảm thấy bất ổn. Nhưng điều đó không đúng. Cole đang ở đây, cậu ấy rất hạnh phúc và tôi rất mong được thấy cậu ấy trở lại sân cỏ”.

Chelsea cần một chiến thắng để gần như chắc chắn bỏ qua vòng play-off vào tháng 2, và tiến thẳng vào vòng 16 đội vào tháng 3, mặc dù trước tiên họ phải vượt qua đội bóng được dẫn dắt bởi HLV cũ Antonio Conte. “Napoli là một đội bóng rất mạnh”, Rosenior nói. “Tôi nghĩ sẽ thật không may nếu họ thi đấu tệ trong những trận gần đây. Kết quả không tương xứng với màn trình diễn từ đội bóng của Antonio. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn trong một bầu không khí rất đặc biệt. Điều đó không làm thay đổi kế hoạch của tôi chút nào vì tôi đã chuẩn bị cho một trận đấu khó khăn”.

LINH SƠN