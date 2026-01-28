Mourinho gọi Arbeloa là “một trong những học trò của tôi’

Jose Mourinho đã hết lời ca ngợi tân huấn HLV của Real Madrid, Alvaro Arbeloa trước thềm trận đấu giữa Benfica và CLB cũ của ông tại Champions League vào thứ Tư. Trong khi Arbeloa, một cựu hậu vệ, cũng đã dành dự tôn trọng cho ông thầy cũ.

Jose Mourinho và Benfica sẽ đối đầu với cậu học trò Alvaro Arbeloa đang dẫn dắt CLB cũ Real Madrid.

Mourinho từng huấn luyện Arbeloa tại Real Madrid vào đầu những năm 2010. Ông gọi anh là “một trong những học trò của tôi” và là một trong những “cầu thủ đặc biệt” mà ông từng dẫn dắt trong sự nghiệp. “Xét về khía cạnh con người, về mối quan hệ cá nhân và sự đồng cảm, Alvaro là một trong những cầu thủ tôi yêu thích nhất trong sự nghiệp của mình”, Mourinho chia sẻ trước trận đấu. “Rõ ràng cậu ấy không phải là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng huấn luyện tại Real Madrid, nhưng chắc chắn là một trong những người đàn ông tốt nhất từng chơi cho tôi tại Real Madrid”.

Arbeloa được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Real Madrid vào 2 tuần trước sau khi dẫn dắt đội B của CLB. Anh thay thế Xabi Alonso. Khi được giới thiệu, Arbeloa, 43 tuổi, thừa nhận mình chịu ảnh hưởng rất lớn từ HLV người Bồ Đào Nha, nhưng nói rằng sẽ không cố gắng trở thành Mourinho thứ 2 tại đội bóng hùng mạnh của Tây Ban Nha. Trong buổi họp báo trước lần đầu trở thành đối thủ của thầy cũ, Arbeloa, chia sẻ. “Tôi rất vinh dự khi nghe những lời tốt đẹp của HLV Jose Mourinho dành cho mình. Ông ấy có ý nghĩa với tôi hơn cả một HLV. Điều đó khiến tôi xúc động và hạnh phúc. Ông ấy là bạn của tôi. Tôi đã nói điều đó ngay ngày đầu tiên: sẽ không bao giờ có ai giống như Jose. Bất cứ ai cố gắng bắt chước ông ấy đều sẽ thất bại, và tôi đã hiểu điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Thành công của tôi sẽ đến từ việc là chính mình”.

Alvaro Arbeloa cũng đã dành dự tôn trọng cho ông thầy cũ Mourinho.

Là người 2 lần vô địch Champions League, một lần với Porto và một lần với Inter Milan, Mourinho cần Benfica đánh bại Real Madrid trên sân nhà vào thứ Tư và hy vọng các kết quả khác sẽ có lợi cho đội bóng Bồ Đào Nha để giành vé vào vòng play-off. Benfica hiện đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng 36 đội, kém 5 bậc so với vị trí cuối cùng giành vé vào vòng play-off. Trong khi Real Madrid đang đứng thứ 3 nhưng vẫn chưa chắc chắn lọt vào tốp 8, nhóm đội sẽ tự động tiến vào vòng 16 đội.

“Rất khó dự đoán”, Mourinho nói. “Cho dù có bao nhiêu chuyên gia phân tích bóng đá đi chăng nữa, vẫn có một điều không thể phủ nhận và đồng thời cũng rất tuyệt vời, đó là tính khó đoán của trận đấu. Bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra”.

Trong khi Arbeloa không muốn suy đoán về khả năng Mourinho trở lại Santiago Bernabeu trong tương lai, khi cựu HLV của Porto, Chelsea và Inter Milan đang chịu áp lực tại Benfica sau một mùa giải khó khăn. Trận đấu vào thứ Tư tại Lisbon đánh dấu sự trở lại sân vận động nơi Real Madrid đã vô địch Champions League năm 2014, một năm sau khi Mourinho rời đi sau khi dẫn dắt đội bóng vào 3 trận bán kết Champions League liên tiếp mà không thể tiến xa hơn.

“Tôi không thích nói về những điều giả định”, Arbeloa nói. “Chiến thắng ở đây 12 năm trước có ý nghĩa rất lớn, giống như chiến thắng của Carlo Ancelotti hay Zinedine Zidane sau này. Nhưng Mourinho đã đặt nền móng cho những năm tháng đó. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi tin rằng anh ấy luôn được trân trọng trong CLB. Và đó là lý do tại sao ông ấy đã, đang và sẽ mãi mãi là một trong số chúng ta”.

THANH TUẤN