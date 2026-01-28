Guardiola cảnh báo: “Đánh giá thấp Haaland sẽ phải trả giá”

HLV Pep Guardiola không bối rối về cơn khô hạn bàn thắng bất ngờ của Erling Haaland.

Haaland chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 9 trận gần đây nhất - và đó là một quả phạt đền. Trước đó, anh đã ghi 38 bàn thắng trong 28 trận đấu trên mọi đấu trường, điều mà anh mô tả là phong độ tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Khi được hỏi điều gì đã sai đằng sau những vấn đề gần đây của chân sút 25 tuổi trước khung thành, Guardiola nói thẳng đó là “lỗi của cả đội”. Ông sau đó nhấn mạnh: “Hãy tạo ra nhiều cơ hội hơn thì cậu ấy sẽ ghi bàn. Đừng bao giờ đánh giá thấp các tiền đạo, những người ghi bàn, bởi vì họ luôn khiến bạn im lặng. Cậu ấy sẽ ghi bàn cho đến hết đời, đó là điều chắc chắn”.

Man.City cần Haaland lấy lại phong độ đỉnh cao hồi đầu mùa giải trong trận đấu Champions League trên sân nhà gặp Galatasaray vào thứ Tư. Man.City đã tự làm khó mình khi bất ngờ để thua Bodø/Glimt vào tuần trước, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng 36 đội. Vì vậy, đội bóng Anh cần một chiến thắng để có cơ hội kết thúc trong tốp 8 và trực tiếp giành vé vào vòng 16 đội mà không cần vòng play-off như mùa trước.

Nhưng Guardiola đang thiếu một số cầu thủ chủ chốt trong trận đấu này. Rodri bị treo giò, các trung vệ Ruben Dias, Josko Gvardiol và John Stones bị chấn thương, và các tân binh tháng Giêng Antoine Semenyo và Marc Guehi không đủ điều kiện thi đấu ở giai đoạn này của giải đấu. Nico Gonzalez đã bỏ lỡ 5 trận đấu gần đây vì chấn thương nhưng có thể trở lại nếu vượt qua buổi tập vào thứ Ba. Đó sẽ là một sự bổ sung rất lớn cho Guardiola, người hiện đang thiếu một tiền vệ phòng ngự chuyên nghiệp.

Ilkay Gundogan (phải) hơn ai hết biết rõ đồng đội cũ Haaland nguy hiểm như thế nào.

Galatasaray đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng, và cần một kết quả tích cực để đảm bảo hy vọng giành suất đá play-off vẫn nằm trong tay họ. Đội hình của Galatasaray có thể bao gồm những cựu cầu thủ Man.City như Ilkay Gundogan, đội trưởng của đội hình giành ‘cú ăn ba’ dưới thời Guardiola mùa 2022-2023, và ngôi sao chạy cánh Leroy Sane.

Với Gundogan, tất nhiên, anh hiểu rõ việc kiềm chế đồng đội cũ Haaland sẽ quan trọng như thế nào đối với cơ hội của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền vệ 35 tuổi người Đức nhấn mạnh: “Đừng bao giờ đánh giá thấp Erling. Cậu ấy là một cỗ máy ghi bàn và tất cả chúng ta đều biết cậu ấy có mọi thứ để ghi bao nhiêu bàn thắng tùy thích trong một trận đấu, hoặc cả mùa giải. Gần như không thể kiểm soát Erling suốt 90 phút, nhưng điều quan trọng không chỉ là phòng ngự trước cậu ấy mà cả đội cần phối hợp để tránh cho cậu ấy có những tình huống ghi bàn. Đó là một trong những bí quyết để có được kết quả tốt trong trận đấu”.

Gundogan, người đã rời Man.City mùa hè năm ngoái sau khi trải qua 8 trong 9 năm với tư cách là một phần quan trọng trong đội hình toàn thắng của Guardiola, cho biết vẫn theo dõi sát sao Man.City - đội đang kém Arsenal 4 điểm trên bảng xếp hạng Premier League - và tin tưởng đội bóng cũ sẽ vượt qua Pháo thủ. Anh nói: “Tất nhiên tôi đang theo dõi họ. Tôi vẫn là một người hâm mộ của CLB này, đội bóng này và HLV này. Tôi cố gắng xem càng nhiều trận đấu càng tốt. Tôi vẫn tin rằng họ có thể đánh bại Arsenal. Tất cả chúng ta đều biết rằng một khi đội Man.City có được đà, họ có thể có một chuỗi trận bất bại dài”.

Cựu đội trưởng Man.City cũng cho biết sẽ “kỳ lạ” và đầy cảm xúc khi được thi đấu tại sân Etihad một lần nữa trong màu áo đối thủ. “Đối với tôi, đó là một trận đấu đặc biệt, đầy cảm xúc”, cầu thủ đã cùng Man.City giành 5 chức vô địch Premier League, 1 chức vô địch Champions League và 2 cúp FA cho biết. “Tôi nghĩ sẽ có chút kỳ lạ, nhất là khi phải đối đầu với những đồng đội cũ, một HLV mà tôi đã từng làm việc cùng, có rất nhiều kỷ niệm và rất thân thiết. Được thi đấu trở lại trên sân vận động này, sau rất nhiều thành công trong nhiều năm qua, sẽ thật tuyệt vời và tôi rất mong chờ điều đó”.

