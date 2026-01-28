CLB Galatasaray không ngán ngại Man.City

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua giai đoạn phục hưng mạnh mẽ. Đội tuyển quốc gia, nhờ lứa tài năng trẻ như Arda Güler (Real Madrid) và Kenan Yıldız (Juventus), đã lọt vào tứ kết EURO 2024 – lần đầu tiên vượt qua vòng bảng sau hơn 15 năm. Tháng 3-2026, họ sẽ đá vòng play-off để tranh vé dự World Cup.

Galatasaray – một trong "Big 3” cùng Fenerbahce và Besiktas – cũng đang viết lại lịch sử. Dù vô địch Super Lig 26 lần (bao gồm 3 năm liên tiếp gần nhất), họ chưa vượt qua vòng bảng Champions League kể từ 12 năm trước. Mùa 2025-26, dưới thời HLV Okan Buruk (tái bổ nhiệm 2022), họ đã đầu tư mạnh mẽ để biến sự thống trị trong nước thành thành công châu Âu.

Galatasaray gần như chắc suất top 24 nhờ trận hòa Atlético Madrid lượt trước. Trận làm khách Etihad trước Man City diễn ra mà không áp lực phải thắng để đi tiếp, nhưng là cơ hội vàng để khẳng định vị thế. Trợ lý HLV Ismael García chia sẻ với ESPN: "Chúng tôi đến với ít áp lực tiêu cực hơn, giờ chỉ còn áp lực tích cực: cố gắng vào top 16, thi đấu tốt trước Man City. Thách thức lớn, nhưng tinh thần rất lạc quan".

HLV Buruk đã biến Galatasaray thành "đội bóng Premier League kiểu Thổ" với dàn sao chất lượng cao. Mùa hè 2025, họ chiêu mộ Victor Osimhen từ Napoli (75 triệu euro – kỷ lục chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ) sau một mùa mượn thành công; Leroy Sané (tự do từ Bayern Munich, hợp đồng đến 2028); Ilkay Gündoğan (từ Man City, tái hợp đồng đội cũ). Chính nội bộ Galatasaray còn bất ngờ vì CLB đã vượt qua Chelsea, Man United, Barcelona, Juventus để có Osimhen.

Ông García lý giải: "Kết quả tốt dẫn đến thu hút cầu thủ hay. Galatasaray là CLB lớn, fan tuyệt vời, Istanbul là thành phố hấp dẫn. Trước đây Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mua sao cuối sự nghiệp (như Drogba 2013), giờ là Osimhen, Sané ở đỉnh cao. Tammy Abraham (Besiktas), Jhon Durán (Fenerbahce) cũng chứng tỏ xu hướng thay đổi. Người Thổ nên tự hào".

Galatasaray đang là một trong những đội phong độ cao châu Âu: thắng Liverpool 1-0 (tháng 9), Ajax 3-0 (Osimhen hat-trick, tháng 11), hòa Atlético, thắng Man United (Old Trafford 2023), Tottenham (sân nhà mùa trước). Osimhen đã ghi 6 bàn/5 trận Champions League mùa này (thứ 3 sau Mbappé 11 bàn, Kane 7 bàn), và 50 bàn cho CLB sau 59 trận.

Thách thức vẫn tồn tại: bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt vấn đề tham nhũng, bạo lực (tạm dừng giải đấu 2023 vì chủ tịch đấm trọng tài; đình chỉ hơn 1.000 cầu thủ vì cá cược 2025). Fan cuồng nhiệt đôi khi dẫn đến bạo lực, đội bóng bỏ sân phản đối trọng tài. García thừa nhận: "Còn nhiều việc phải cải thiện về tổ chức, quy hoạch. Nhưng hướng đi đúng: giải đấu phát triển, ảnh hưởng tích cực đến đội tuyển (xếp hạng FIFA lên 25 từ 42 trước Euro 2024). Hệ số UEFA của Süper Lig xếp thứ 9 mùa này".

Galatasaray đại diện cho "kẻ phá bĩnh" Champions League: đội hình sao nhưng vẫn khiêm tốn, sẵn sàng gây bất ngờ. García kết luận: "Mùa này CLB nỗ lực lớn để mạnh hơn. 12 năm chưa vượt vòng bảng, giờ tham vọng cao: thi đấu tốt trước City, rồi đối đầu bất kỳ ai". Trận đấu tại Etihad là cơ hội để Galatasaray chứng minh bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang thực sự trỗi dậy – từ quốc gia đến CLB.

Đó là lý do mà HLV Pep Guardiola rất coi trọng trận đấu này. Ông để nghỉ Haaland và Foden nghỉ thi đấu tại Premier League cuối tuần, vì mục tiêu là thắng galatasaray để vào thắng, tránh play-off hai lượt tháng 2. Man City đang sa sút trong năm 2026 (thua Bodø/Glimt, tụt hạng), cần phải thắng để củng cố vị trí.

Theo Opta, Manchester City được đánh giá cao nhất với xác suất thắng 74,1%, hòa 14,8%, còn Galatasaray thắng chỉ 11,1%. Man City có lợi thế sân nhà Etihad – nơi họ chưa từng thua hai trận vòng bảng Champions League liên tiếp. Erling Haaland đang ở phong độ đỉnh cao với 35 bàn sau 27 trận sân nhà tại Champions League, giúp Man City duy trì sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ chủ sân Etihad đang lộ rõ điểm yếu: họ đối mặt với nhiều cú sút nhất từ các pha phản công kể từ mùa trước (25 lần), dễ bị khai thác bởi tốc độ và sức mạnh của đối thủ.

Galatasaray, dù là đội khách, vẫn có khả năng gây bất ngờ nhờ phong độ ấn tượng. Victor Osimhen đang là mũi nhọn nguy hiểm nhất với 6 bàn sau 5 trận Champions League mùa này, đồng thời ghi 50 bàn chỉ sau 59 trận cho CLB. HLV Okan Buruk cũng có thành tích tốt trước các đội Anh: thắng 3/5 trận Champions League, bao gồm chiến thắng trước Manchester United năm 2023 và Liverpool mùa này (1-0). Đây là lần đầu hai đội gặp nhau ở đấu trường châu Âu chính thức (Man City từng thua Fenerbahçe ở European Cup 1968-69). Trận đấu hứa hẹn căng thẳng khi City cần thắng để củng cố vị trí top 8, tránh playoff hai lượt tháng 2, trong khi Galatasaray có thể tận dụng sự tự tin và sức mạnh phản công để tạo nên bất ngờ lớn.

LONG KHANG