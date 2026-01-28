Premier League thống trị nhưng... khó vô địch

Premier League đang cho thấy sức mạnh vượt trội ở giai đoạn vòng bảng Champions League 2025-26, nhưng lịch sử cho thấy sự thống trị này thường tan biến vào mùa xuân, khi mệt mỏi tích tụ từ lịch thi đấu dày đặc.

Vòng bảng Champions League mùa này có trận cầu nào thực sự vĩ đại? Câu trả lời ngắn gọn là: Không. Ngay cả khi có một khoảnh khắc lóe sáng nào đó, nó cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa. Bóng đá hiện đại đã biến giai đoạn này thành một màn "tằng hắng" kéo dài lê thê trước khi buổi diễn chính thức bắt đầu.

UEFA có thể tự hào rêu rao rằng chỉ có sáu đội bóng là không còn mục tiêu ở lượt trận cuối cùng, nhưng việc phải trải qua 126 trận đấu chỉ để chứng kiến nỗi lo "nhẹ tênh" của Napoli hay sự hồi hộp đầy nghi hoặc xem Tottenham hay Atalanta có phải đá vòng play-off hay không, quả là một sự lãng phí xa xỉ.

Phần thưởng cho việc lọt vào top 8 là... không phải đá thêm hai trận. Bản thân điều này đã là một lời thừa nhận chua chát: bóng đá đang quá tải. Việc phải chơi thêm vài trận giờ đây không còn được coi là cơ hội tăng doanh thu, mà là một sự hành xác.

Premier League đang thống trị rõ rệt. Sáu đội Anh nằm trong top 11, chỉ Man City ngoài top 8 (sẽ phải đá play-off). Arsenal dẫn đầu bảng với 7 thắng tuyệt đối. Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Arsenal đều thể hiện sức mạnh thể chất vượt trội: Tottenham "hành hạ" Copenhagen 4-0 với Micky van de Ven chạy dài sân ghi bàn; Newcastle đè bẹp Athletic Club; Arsenal vượt Atlético Madrid; Liverpool thắng Real Madrid; Chelsea hạ Barcelona. Các đội Anh, giàu có hơn hẳn châu Âu, mua được những cầu thủ phù hợp mô hình pressing cường độ cao, thể lực vượt trội, ít phụ thuộc kiểm soát bóng kiểu Guardiola.

Nhưng sức mạnh ấy cũng là cái giá phải trả

Nếu Premier League mạnh đến thế, tại sao trong mười năm qua, các CLB Anh chỉ vô địch Champions League ba lần? Câu trả lời nằm ở chính nhịp độ tàn khốc mà họ tạo ra cho nhau. Giống như Serie A của thập niên 1990 – khi các đội Italy thống trị châu Âu nhưng chỉ hai lần trong bảy năm biến ưu thế ấy thành cúp bạc – Premier League đang phải đối mặt với nghịch lý của kẻ mạnh: quá khắc nghiệt với chính mình.

Premier League hiện là "Serie A mới". Lịch thi đấu dày đặc, cường độ cao, pressing liên tục khiến các đội Anh "cháy" sớm. Tuần trước, Tottenham dễ dàng vượt Dortmund ở Champions League, nhưng vật lộn với West Ham và Burnley ở Premier League. Djed Spence – hậu vệ phải đá cánh – liên tục vượt qua Yan Couto, nhưng điều đó không "bình thường" khi một đội giữa bảng ở Anh có thể xử đẹp đội thứ hai Đức. Các đội Đức, Tây Ban Nha hay Pháp thường chơi rộng, kiểm soát, nhưng dễ bị bóc mẽ bởi cường độ Premier League.

Mỗi tuần, những Tottenham, Arsenal, Liverpool hay Aston Villa đều phải đương đầu với đối thủ ngang cơ, pressing cao và tranh chấp ở mức cực đại. Bởi vậy, đến tháng Tư – thời điểm tứ kết Champions League diễn ra – các đội Anh bước ra châu Âu trong tình trạng kiệt sức. Ngược lại, Real Madrid, Bayern hay PSG, dù không vượt trội trong giai đoạn vòng bảng, lại có lợi thế lớn về thể lực.

Theo báo cáo Deloitte Football Money League 2026, sáu CLB Premier League nằm trong top 10 doanh thu, nhưng không có đội nào trong top 4. Điều đó phản ánh một thực tế: họ giàu hơn phần còn lại của châu Âu theo chiều rộng, nhưng không ai giàu bằng nhóm “siêu quyền lực” – Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, PSG – theo chiều sâu.

Bốn đội này vừa đủ tiền để cạnh tranh, vừa đủ “dư dả” về lịch thi đấu trong nước để dưỡng sức cho Champions League. Khi Arsenal thua PSG ở bán kết mùa trước, đó không chỉ là vấn đề chiến thuật; đó là kết quả của sự chênh lệch về mức độ tươi mới. Đội bóng Anh có thể thắng PSG 3–0 ở vòng bảng, nhưng đến tháng Năm, khi lịch thi đấu đã bào mòn thể lực, cán cân nghiêng hẳn về phía những đội ít bị hao tổn hơn.

Sự áp đảo hiện tại của bóng đá Anh là không thể phủ nhận. Họ chiếm lĩnh thị trường truyền hình toàn cầu, sở hữu cầu thủ hàng đầu ở mọi vị trí và tạo ra giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng chính điều đó khiến họ khó bước lên đỉnh châu Âu. Champions League, rốt cuộc, vẫn là nơi các “ông lớn” châu Âu nhấc cúp, còn Premier League – dù mạnh mẽ đến đâu – vẫn phải ngẩng đầu nhìn.

