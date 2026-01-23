15 đội chắc suất đi tiếp, vẫn còn 9 suất trước vòng đấu cuối cùng

Có tới 15 đội đã chắc suất vào vòng tiếp theo của Champions League khi chỉ còn một vòng đấu nữa, nơi một số đội sẽ nỗ lực hết mình để giành một trong 9 suất còn lại.

Chelsea sẽ phải quyết chiến trên sân Napoli để lấy suất vào vòng 1/8

Vòng bảng Champions League chỉ có 8 vé vào thẳng vòng 1/8 dành cho 8 đội dẫn đầu. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh vé vớt. Vòng đấu cuối cùng của Champions League sẽ quyết định 9 suất vào vòng loại play-off Champions League, với 15 đội đã chắc suất về mặt toán học, trong đó có 2 đội được đảm bảo một suất trong top 8: Arsenal và Bayern Munich, với 21 và 18 điểm tương ứng.

Ngoài hai đội kể trên, các đội sau đây cũng đã chắc suất vào vòng tiếp theo: Real Madrid (15 điểm), Liverpool (15), Tottenham (14), Paris Saint-Germain (13), Newcastle (13), Chelsea (13) - hiện đang nằm trong top 8. Đứng thứ 9 là Barcelona (13 điểm), sau đó là Sporting Portugal (13), Manchester City (13), Atlético Madrid (13), Atalanta (13), Inter (12) và Juventus (12 điểm) ở vị trí thứ 15.

Trước lượt đấu cuối cùng vào tuần tới, vẫn còn 9 suất vào vòng sau chưa được quyết định trong số 17 đội vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp: Đội hiện đứng thứ 16 là Borussia Dortmund (11 điểm), Galatasaray (10), Qarabag (10), Marseille (9), Leverkusen (9), Monaco (9), PSV Eindhoven (8), Athletic Club (8), Olympiacos (8) - hiện đang nằm trong top 24 - Napoli (8), Copenhagen (8), Bruges (7), Bodo/Glimt (6), Benfica (6), Paphos (6), Union Saint Gilloise (6) và đội đứng thứ 32 là Ajax (6).

Chỉ có bốn đội bị loại về mặt toán học: Eintracht Frankfurt, với 4 điểm; Slavia Prague, với 3 điểm; Villarreal và Kairat Almaty, mỗi đội 1 điểm.

Vòng đấu cuối cùng của Champions League, diễn ra đồng thời vào thứ Tư tuần tới, bao gồm các trận đấu sau: Paris Saint Germain - Newcastle, Manchester City - Galatasaray, Liverpool - Qarabag, Borussia Dortmund - Inter, Barcelona - Copenhagen, Arsenal - Kairat Almaty, Leverkusen - Villarreal, Atletico Madrid - Bodo/Glimt, Benfica - Real Madrid, Eintracht Frankfurt - Tottenham, Bruges - Marseille, PSV - Bayern Munich, Ajax - Olympiacos, Napoli - Chelsea, Monaco - Juventus, Union SG - Atalanta, Athletic Club - Sporting Portugal và Pafos - Slavia Prague.

Trong số các trận đấu vòng cuối, Napoli tiếp Chelsea thực sự gay go khi CLB Italy buộc phải thắng để giành suất sự play-off. Với 8 điểm trong tay, kết quả hòa là không đủ cho Napoli khi có rất nhiều đội có khả năng vượt lên. Với Chelsea, chỉ có thắng mới giúp họ trụ vào vòng 1/8, trong khi 1 điểm cộng thêm cũng khiến họ phải chơi trận play-off.

