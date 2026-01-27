Căng thẳng đua suất vào thẳng vòng 16 đội

Đương kim vô địch Paris Saint-Germain, Real Madrid và Liverpool nằm trong số những đội đang cạnh tranh quyết liệt để giành vé trực tiếp vào thẳng vòng 16 đội Champions League trước vòng đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng vào giữa tuần này.

Quả bóng vàng Ousmane Dembele và đương kim vô địch PSG vẫn có nguy cơ năm thứ 2 chơi ở vòng play-off.

Mười lăm đội đã chắc suất vào vòng loại trực tiếp, nhưng 17 đội khác sẽ tranh giành những suất còn lại với tất cả 18 trận đấu diễn ra cùng lúc vào thứ Tư. Tám đội đứng đầu bảng chung cuộc sẽ được vào thẳng vòng 16 đội, trong khi 16 đội tiếp theo sẽ tham gia lễ bốc thăm vòng play-off vào thứ Sáu. PSG đã chứng minh ở mùa giải trước rằng nếu phải chơi vòng play-off thì cũng không phải là trở ngại để nâng cao chiếc cúp vô địch. Mười hai đội xếp cuối cùng sẽ bị loại.

Tại thời điểm này Arsenal, với thành tích toàn thắng cả 7 trận, và Bayern Munich là 2 đội đã chắc suất vào thẳng vòng 16 đội. Pháo thủ có thể trở thành đội đầu tiên thắng cả 8 trận kể từ khi vòng bảng mở rộng được giới thiệu mùa giải trước. Họ sẽ tiếp đón Kairat Almaty, đội đang đứng cuối bảng với chỉ một điểm. Trong khi trận thua duy nhất của Bayern ở đấu trường châu Âu là trước chính Arsenal hồi tháng 11. Đội bóng của HLV Vincent Kompany sẽ làm khách trên sân của PSV Eindhoven trong trận đấu cuối cùng.

Real Madrid, đội bóng giữ kỷ lục 15 lần vô địch giải đấu, sẽ chắc suất trong tốp 8 nếu thắng trên sân Benfica của Jose Mourinho. Liverpool cũng ở tình huống tương tự nếu đánh bại Qarabag tại Anfield. Tottenham biết rằng chiến thắng trước Eintracht Frankfurt sẽ giúp họ bỏ qua vòng play-off bất chấp những khó khăn ở giải quốc nội.

Tám đội bóng từ vị trí thứ 6 đến thứ 13 đang so kè khi có 13 điểm. Trong đó đương kim vô địch PSG (thứ 6) sẽ tiếp đón Newcastle (thứ 7) tại sân Parc des Princes. Chelsea hiện đang giữ vị trí cuối cùng trong tốp 8 nhưng sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn khi làm khách trên sân của Napoli, đội bóng được dẫn dắt bởi cựu HLV của họ Antonio Conte. Barcelona và Man.City lần lượt đứng thứ 9 và thứ 11. Họ có cơ hội lọt vào tốp 8 nếu bất kỳ đội nào ở trên sảy chân. Ít nhất PSG hoặc Newcastle, nếu không phải cả 2, sẽ mất điểm.

Barcelona đứng thứ 9 có cơ hội lọt vào tốp 8 nếu bất kỳ đội nào ở trên sảy chân.

Sporting Lisbon, Atletico Madrid và Atalanta cũng đang cạnh tranh, trong khi Inter Milan - đội đã thua 3 trận liên tiếp - và Juventus cùng có 12 điểm. Tất cả các CLB này ít nhất sẽ đi tiếp từ vòng play-off bất kể kết quả các trận đấu vào thứ Tư.

Borussia Dortmund gần như chắc chắn sẽ đi tiếp vào vòng play-off cùng với Galatasaray. Qarabag của Azerbaijan đang trên đường lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp sau chiến thắng nghẹt thở trước Eintracht tuần trước. Marseille, Bayer Leverkusen, Monaco, PSV, Athletic Bilbao và Olympiacos hiện đang nằm trong tốp 24, nhưng có 7 CLB xếp dưới họ có thể vươn lên cạnh tranh.

Nhà vô địch Italy, Napoli là tên tuổi lớn nhất có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Họ đang đứng thứ 25 - xếp sau Olympiacos do ghi được ít bàn thắng hơn. FC Copenhagen cũng có 8 điểm nhưng sẽ làm khách trên sân của Barcelona trong trận đấu cuối cùng. Benfica và Ajax, cả 2 đều là cựu vô địch châu Âu, phải thắng để có cơ hội đi tiếp. Điều tương tự cũng đúng với Club Brugge, Bodo/Glimt, Pafos và Union Saint-Gilloise.

Bốn đội đã bị loại bao gồm tân binh Kairat và Villarreal sau khi thua 6 trong 7 trận gần đây. Slavia Prague cũng chưa thắng trận nào, trong khi Eintracht đã sa thải HLV Dino Toppmoeller hồi đầu tháng này sau chuỗi kết quả tệ hại cả giải vô địch Đức và châu Âu.

VIỆT TÙNG