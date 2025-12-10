Liverpool không có Salah vẫn đánh bại Inter. Barcelona và Bayern giành chiến thắng

Sau khi gạt Mohamed Salah khỏi đội hình giữa những tranh cãi, Liverpool đã có được cú hích rất cần thiết với chiến thắng 1-0 trước Inter Milan ở Champions League vào thứ Ba. Barcelona và Bayern Munich ăn mừng chiến thắng ngược dòng, còn Chelsea thì thất bại.

Dominik Szoboszlai ghi bàn từ chấm phạt đền phút 88 giúp Liverpool đánh bại Inter Milan 1-0.

Với việc Salah, người thường xuyên thực hiện phạt đền, vắng mặt trong đội hình sau những lời chỉ trích công khai của anh đối với CLB và HLV của mình tuần trước, Dominik Szoboszlai đã thay thế và ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 88, mang về chiến thắng 1-0 trước một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất giải đấu. Chiến thắng này càng có giá trị hơn khi đến sau chuỗi chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Các cầu thủ Liverpool tưởng rằng họ đã dẫn trước với pha đánh đầu của Ibrahima Konate ở phút 31. Sau khi xem lại video trong vài phút, bàn thắng bị từ chối vì lỗi chạm tay. Sau khi tước đi một bàn thắng của Liverpool, VAR đã cứu nguy cho đội khách khi phát hiện Alessandro Bastoni đã kéo áo Florian Wirtz trong vòng cấm, khiến tiền vệ này ngã xuống đất. Szoboszlai đã thực hiện thành công quả phạt đền. Đội bóng đang chịu áp lực của Arne Slot tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng 36 đội và hiện đang cạnh tranh một suất trực tiếp vào vòng 16 đội. Inter tụt xuống vị trí thứ 5.

Lennart Karl ghi bàn thắng thứ 3 trong 4 trận Champions League đầu tiên của sự nghiệp giúp Bayern Munich thắng 3-1 trước Sporting Lisbon.

Trong khi đó, tiền vệ 17 tuổi Lennart Karl của Bayern Munich đã thể hiện kỹ thuật táo bạo để tiếp tục khởi đầu ấn tượng tại Champions League, góp phần vào chiến thắng 3-1 trước Sporting Lisbon, giúp Bayern vươn lên vị trí thứ 2 sau Arsenal. Karl ghi bàn thắng thứ 3 trong 4 trận Champions League đầu tiên của sự nghiệp, khi khống chế đường chuyền của Konrad Laimer trước khi tung cú vô lê từ góc hẹp. Được thừa nhận là tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Đức mùa này, Karl đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Bayern tại Champions League vào tháng 10 trong trận đấu đầu tiên anh đá chính ở giải đấu.

Đó là một phần trong màn lội ngược dòng 3 bàn thắng chỉ trong 12 phút của Bayern sau khi Joshua Kimmich phản lưới nhà giúp Sporting vươn lên dẫn trước. Serge Gnabry gỡ hòa cho Bayern khi anh không bị kèm ở một quả phạt góc phút 65, trước khi hậu vệ Jonathan Tah ấn định tỷ số 3-1 ở phút 77. Vào cuối trận, Alphonso Davies vào sân từ băng ghế dự bị, đánh dấu trận đấu đầu tiên của hậu vệ trái người Canada kể từ tháng 3 sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Chelsea thua trận đầu tiên tại Champions League sau gần 3 tháng khi tiền đạo người Bỉ, Charles De Ketelaere kiến ​​tạo bàn gỡ hòa của Gianluca Scamacca và ghi bàn thắng quyết định ở phút 83, giúp Atalanta lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Chelsea, đội vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Joao Pedro, đã rơi khỏi tốp 8 xuống vị trí thứ 11 sau trận thua thứ 2. Đây là chiến thắng thứ 4 của Atalanta, giúp họ leo lên vị trí thứ 3.

Hai cú đánh đầu của Jules Kounde cách nhau 3 phút đã giúp Barcelona ngược dòng thắng 2-1 trước Eintracht Frankfurt.

Hai cú đánh đầu của Jules Kounde cách nhau 3 phút đã giúp Barcelona lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Eintracht Frankfurt - sau khi đội khách vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ansgar Knauff ở phút 21 trong một pha phản công. Marcus Rashford kiến ​​tạo bàn thắng đầu tiên ở phút 50 và Lamine Yamal kiến ​​tạo bàn thắng thứ 2 ở phút 53. Theo UEFA, Yamal có tổng cộng 14 bàn thắng và kiến ​​tạo trong sự nghiệp tại Champions League, phá vỡ kỷ lục của Kylian Mbappe về số bàn thắng và kiến ​​tạo nhiều nhất của một cầu thủ dưới 19 tuổi.

Tiền đạo Son Heung-min đã trở lại để nói lời tạm biệt muộn màng với Tottenham, và chứng kiến CLB cũ của anh vươn lên vị trí thứ 9 sau khi đánh bại Slavia Prague 3-0 nhờ một bàn phản lưới nhà và 2 quả phạt đền. Trong khi Julian Alvarez đã ghi bàn lần thứ 9 trong 9 trận đấu gần nhất ở vòng bảng để giúp Atletico Madrid lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước PSV Eindhoven.

Marseille đã giữ vững tỷ số 3-2 trước Union Saint-Gilloise, đội bóng có 2 bàn thắng có thể gỡ hòa bị từ chối vì lỗi việt vị sát sao sau khi xem lại video. Pha dứt điểm cận thành của Folarin Balogun đã giúp Monaco, một đội bóng Pháp khác, giành chiến thắng 1-0 trước Galatasaray. Gelson Martins ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Olympiakos trước Kairat Almaty tại Kazakhstan.

