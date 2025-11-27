Mbappe lập hat-trick nhanh thứ 2 tại Champions League

Tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe của Real Madrid đã ghi cú ‘poker” lần đầu tiên của sự nghiệp trong chiến thắng căng thẳng 4-3 trên sân Olympiacos vào thứ Tư, trong đó anh cũng đã lập cú hat-trick nhanh thứ 2 trong lịch sử Champions League khi ghi 3 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 7 phút.

Kylian Mbappe ghi cú ‘poker” đầu tiên của sự nghiệp và lập hat-trick nhanh thứ 2 trong lịch sử Champions League.

Real Madrid đang sa sút và sớm chịu tác động mạnh khác khi Chiquinho ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà Olympiacos ngay phút thứ 8. Nhưng Mbappe, người không có thể trạng tốt và đang trải qua chuỗi 3 trận tịt ngòi, đã bất ngờ làm chủ trận đấu một cách ngoạn mục. Ngôi sao người Pháp bằng tỷ số ở phút 22 sau pha đối mặt với thủ môn. Bàn thắng thứ 2 của Mbappe đến chưa đầy 2 phút sau đó, khi tiền đạo người Pháp bật cao trong vòng cấm để đánh đầu tung lưới từ đường chuyền của Arda Guler. Chỉ trong chớp mắt, số bàn thắng đã được nâng lên con số 3 - Mbappe đón bóng từ Eduardo Camavinga, vượt qua hàng phòng ngự Olympiacos và dứt điểm một cách nhẹ nhàng.

Ở 6 phút 42 giây, cú hat-trick của Mbappe nhanh chỉ kém 30 giây so với Mohamed Salah của Liverpool, với cú hat-trick vào lưới Rangers vào tháng 10-2022. Không hài lòng với những nỗ lực trong hiệp một, Mbappe đã ghi thêm bàn thắng thứ 4 ở phút 59, chỉ 7 phút sau khi Mehdi Taremi nhen nhóm lại cơ hội cho Olympiacos. Phải đến phút 81, Ayoub El Kaabi mới ghi thêm bàn nữa cho đội chủ nhà, nhưng quá muộn để ngăn Real Madrid rời Hy Lạp với một chiến thắng.

“Chiến thắng một lần nữa là rất quan trọng”, Mbappe chia sẻ sau trận đấu. “Chúng tôi biết rằng 3 trận liên tiếp không thắng là một khoảng thời gian khó khăn đối với một đội bóng như chúng tôi. Đây là một trận đấu khó khăn - rất khó để giành chiến thắng ở đây. Chúng tôi đã khởi đầu tệ hại, mất bóng, để thủng lưới bàn đầu tiên, sau đó chúng tôi kiểm soát bóng, ghi bàn, và trong hiệp 2, thế trận giằng co, chúng tôi ghi bàn, chúng tôi đã làm được”.

Mbappe dẫn đầu cuộc đua ghi bàn với 9 bàn thắng khi giúp Real Madrid thắng 4-3 trên sân Olympiacos.

Đây là cú hat-trick thứ 2 của Mbappe tại Champions League mùa này, sau khi anh ghi 3 bàn vào lưới Kairat Almaty hồi tháng 9. Hiện tại, Mbappe đã có tổng cộng 5 cú hat-trick, nhiều thứ 4 từ trước đến nay - Lionel Messi và Cristiano Ronaldo dẫn đầu với 8 lần, và Robert Lewandowski của Barcelona có 6 lần. Tuy nhiên, 4/5 cú hat-trick của anh đã diễn ra trên sân khách, đó là một kỷ lục ở Champions League.

Mbappe hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League mùa giải này với 9 bàn thắng, nhiều hơn 3 bàn so với Victor Osimhen của Galatasaray. Các bàn thắng mới nhất của Mbappe đã giúp Real Madrid chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng trên mọi đấu trường, và đưa đội bóng Tây Ban Nha lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Champions League. “Tôi rất hạnh phúc - ghi bàn luôn là một niềm vui”, Mbappe nói thêm. “Các đồng đội đã có những pha kiến ​​tạo tuyệt vời. Tôi may mắn khi được chơi cùng những cầu thủ này. Tôi luôn cố gắng ghi bàn, và đôi khi điều đó xảy ra, nhưng đôi khi lại không. Chúng tôi phải thắng để đảm bảo mình tiếp tục nằm trong tốp 8, đó là mục tiêu của chúng tôi lúc này”.

THANH TUẤN