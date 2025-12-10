Maresca: “Chelsea mất kiểm soát trong trận thua Atalanta”

HLV Enzo Maresca cho biết Chelsea đã mất kiểm soát trong trận thua 1-2 trước Atalanta.

Chelsea dẫn trước ở phút 25 nhờ pha dứt điểm cận thành của Joao Pedro. The Blues tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi hiệp một kết thúc, và đang hướng tới chiến thắng giúp họ tiến gần hơn đến một suất trực tiếp vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, đội bóng Anh đã bị choáng váng sau giờ nghỉ khi đội bóng Serie A vùng lên. Đầu tiên, cựu tiền đạo của West Ham, Gianluca Scamacca đã không bị kèm và đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, sau đó là một pha lập công tuyệt vời ở phút 83 của Charles De Ketelaere, người đã tung cú sút mạnh mẽ đánh bại Robert Sanchez.

“Sau bàn thua, chúng tôi đã mất kiểm soát”, Maresca nói. “Trong hiệp 2, chúng tôi có 2 cơ hội tốt để ghi bàn thắng thứ 2. Nhưng khi để thủng lưới 1-1, chúng tôi đã mất tập trung. Khi bạn để thủng lưới, bàn thắng đầu tiên là thời điểm bạn không được phép mất kiểm soát trận đấu, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng tôi đã mất kiểm soát trận đấu sau bàn thua đó. Chắc chắn chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn mà theo tôi là có thể tránh được. Đó là những bàn thắng dễ dàng”.

Atalanta khiến Chelsea chịu thua trận đầu tiên tại Champions League sau gần 3 tháng.

Trevoh Chalobah, người đã nhận thẻ vàng, và Enzo Fernandez sau đó đã bị thay ra, điều này dường như đã làm xáo trộn nhịp độ của đội và tạo điều kiện cho Atalanta trở lại cuộc chơi. “Cả 2 sự thay đổi đều là vì Trev và Enzo, họ đang chơi trọn vẹn từng phút trong nhiều trận đấu trước đó”, Maresca giải thích. “Cả 2 đều không đạt 100% phong độ. Trev đã nhận thẻ vàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi thay họ”.

Chelsea hiện cần chiến thắng trong cả 2 trận đấu còn lại để hy vọng kết thúc trong tốp 8. Họ sẽ tiếp đón đội bóng Síp, Pafos tại Stamford Bridge vào tháng Giêng trước khi kết thúc vòng bảng với chuyến làm khách khó khăn đến sân của nhà vô địch Serie A, Napoli của cựu HLV của mình là Antonio Conte. Nếu không giành được điểm tối đa, The Blues gần như chắc chắn sẽ phải thi đấu trận play-off vào tháng 2, điều này càng làm phức tạp thêm lịch trình vốn đã dày đặc.

“Chúng tôi nhận thức được lịch trình sẽ dày đặc như thế nào với trận play-off”, Maresca nói. “Chắc chắn rồi. Có lẽ chúng ta cần 2 chiến thắng nữa. Mười sáu điểm có thể giúp chúng ta lọt vào tốp 8, tôi không chắc lắm. Nhưng, chắc chắn rồi, nếu muốn kết thúc trong top 8, chúng ta cần phải thắng cả 2 trận. Giờ thì trận đấu đã kết thúc. Trọng tâm là trận đấu vào thứ Bảy gặp Everton. Chúng ta cần phải thắng các trận đấu khác”.

VIỆT TÙNG