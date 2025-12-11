Các cầu thủ Real Madrid lên tiếng bảo vệ Xabi Alonso

HLV Xabi Alonso cho biết ông hiểu những tiếng la ó từ khán đài sân Santiago Bernabeu sau khi Real Madrid thua 1-2 trước Man.City tại Champions League hôm thứ Tư, trong khi các cầu thủ đã lên tiếng bảo vệ ông thầy đang chịu nhiều áp lực.

HLV Xabi Alonso chịu thêm nhiều áp lực sau khi Real Madrid thua 1-2 trước Man.City.

Với việc Kylian Mbappe vắng mặt vì chấn thương, Rodrygo đã đưa Real Madrid dẫn trước trong hiệp một - chấm dứt chuỗi 32 trận không ghi bàn của cá nhân anh. Nhưng Nico O'Reilly gỡ hòa cho Man.City, và một quả phạt đền của Erling Haaland đã giúp đội khách ra về với chiến thắng 2-1. Với kết quả này, Real Madrid tụt xuống vị trí thứ 7 trong khi Man.City vươn lên vị trí thứ 4.

Alonso và Real Madrid bước vào trận đấu với áp lực sau trận thua 0-2 trên sân nhà trước Celta Vigo tại La Liga hôm Chủ nhật. ESPN đưa tin rằng các lãnh đạo CLB đã họp để thảo luận về tương lai của Alonso, và nguy cơ sa thải giờ đây còn cao hơn nữa khi đội bóng của ông chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. “Khi bạn không thắng trên sân nhà, tiếng la ó là điều có thể xảy ra”, Alonso nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Chúng tôi cảm nhận được nguồn năng lượng từ khán giả, khi đội bóng cần nó, thúc đẩy họ tiến lên. Cuối trận, nếu có tiếng huýt sáo, chúng tôi có thể hiểu và chấp nhận. Áp lực rất lớn”.

Real Madrid khởi đầu mùa giải tốt, thắng 11 trong 12 trận đầu tiên ở La Liga, trước khi thất bại trước Liverpool tại Champions League tháng trước đã châm ngòi cho sự sa sút, khiến đội hòa Rayo Vallecano, Elche và Girona trước khi bị Celta đánh bại. Phong cách quản lý của Alonso và màn trình diễn mà ông có được từ các cầu thủ chủ chốt đã bị soi xét kỹ lưỡng, trong khi Real Madrid cũng phải đối mặt với khủng hoảng chấn thương khi 8 cầu thủ đội một, bao gồm cả Mbappe, vắng mặt trong trận đấu với Man.City.

“Đội bóng tiếp tục chiến đấu, chúng tôi đã cố gắng đến cùng, và với tất cả những khó khăn về chấn thương, các cầu thủ đã cống hiến hết mình”, Alonso nói thêm. “Hôm nay tôi không có gì để chỉ trích. Kết quả trong tháng 11 và tháng 12 không tốt, hoặc không như chúng tôi mong muốn. Chúng tôi tự phê bình, nhưng chúng tôi phải tiếp tục làm việc và tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ qua”.

Rodrygo sau khi ghi bàn đã bày tỏ sự ủng hộ với HLV Alonso.

Trong khi Rodrygo - người đã ôm chầm lấy HLV sau khi ghi bàn - chia sẻ: “Chúng tôi biết đây là thời điểm khó khăn đối với đội bóng và đối với HLV. Mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của chúng tôi và tôi muốn cho thấy rằng chúng tôi ủng hộ HLV. Ông ấy đã rất cố gắng. Tôi muốn cho thấy rằng chúng tôi đoàn kết và cần phải thống nhất để tiếp tục tiến lên và đạt được mục tiêu của mình”.

Tiền vệ Jude Bellingham cho biết các cầu thủ “100%” ủng hộ “HLV rất tuyệt vời” của mình. Ngôi sao người Anh nói thêm với TNT Sports. “Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy, và nhiều cầu thủ khác cũng vậy. Sau chuỗi trận đầu mùa giải mà chúng tôi hòa một vài trận, chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện tuyệt vời nội bộ. Trong vài trận gần đây, chúng tôi lại tự làm mình thất vọng. Nhưng không ai bỏ cuộc, không ai phàn nàn, than vãn hay nghĩ rằng mùa giải đã kết thúc”.

Thủ môn Thibaut Courtois phủ nhận trận đấu với Man.City là một “bài kiểm tra” đối với Alonso. “Chúng tôi không nhìn nhận theo cách đó”, Courtois nói với Movistar. “Chúng tôi muốn thắng vì chúng tôi biết tình hình hiện tại. Chúng tôi đã đánh mất quá nhiều điểm ở La Liga, và mặc dù đang chơi tốt ở Champions League, nhưng chúng tôi không thể để rơi khỏi tốp 8. Nhưng tôi nghĩ hôm nay chúng ta đã cho thấy rằng chúng tôi ủng hộ HLV”.

THANH TUẤN