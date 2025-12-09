Mbappe sẽ đối đầu Man City với ngón tay bị gãy

Tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid đã bị gãy ngón tay ở bàn tay trái trong trận đấu với Celta Vigo. Mặc dù chấn thương này không ngăn cản anh ra sân đối đầu với Manchester City vào thứ Tư, nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến phong độ của anh. Khả năng ra sân của Eduardo Camavinga trong trận đấu đã giảm sút, và Dean Huijsen cũng khó có thể kịp bình phục.

HLV Xabi Alonso tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những tin tức không mấy tốt đẹp. Sau chấn thương nghiêm trọng của Eder Militao, được xác nhận vào sáng thứ Hai – một vết rách cơ ảnh hưởng đến gân và sẽ khiến anh phải ngồi ngoài khoảng 4 tháng – ca gãy ngón tay của Mbappe càng làm tăng thêm nỗi lo. Tiến triển không mấy khả quan của hai cầu thủ khác, những người đã hy vọng được ra sân trong trận đấu với Manchester City vào thứ Tư, càng làm tăng thêm mối lo ngại của HLV.

Mbappe bị gãy xương ngón đeo nhẫn trái trong trận đấu với Celta. Mặc dù cơn đau ảnh hưởng đến phong độ, anh vẫn cố gắng hoàn thành trận đấu tại La Liga. Theo các nguồn tin nội bộ, anh sẽ có thể ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Man City, với băng bảo vệ tương tự như loại mà Karim Benzema đã dùng trước đó.

Mặc dù được triệu tập, đồng hương Camavinga đã không thi đấu một phút nào trong trận đấu với Celta và cảm thấy khó chịu trong buổi tập hôm thứ Hai. Anh vẫn đang vật lộn với chấn thương bong gân mắt cá chân gặp phải vào thứ Tư tuần trước tại San Mames, khiến khả năng ra sân của anh trong trận đấu Champions League với Man City bị đặt dấu hỏi.

Chỉ còn buổi tập hôm thứ Ba nữa là kết thúc, cơ hội ra sân của Huijsen gần như bằng không, vì anh vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ đùi trái. Xabi Alonso cũng sẽ không có Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba và Ferland Mendy ở hàng phòng ngự, tất cả đều đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Ngoài ra, Antonio Rudiger, Fede Valverde và Jude Bellingham đang cảm thấy không khỏe sau trận đấu với Celta Vigo tại La Liga. Tuy nhiên, điều này dự kiến ​​sẽ không ngăn cản họ ra sân ở Champions League, bởi Real Madrid đang rất muốn có một màn đáp trả ngay lập tức trước Man City.

HOÀNG HÀ