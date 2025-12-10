Khi Barcelona trở thành chuyên gia ngược dòng

Trong trận đấu thứ 5 liên tiếp là đội bị thủng lưới trước, Barcelona đã ngược dòng giành chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Jules Kounde ghi 2 bàn thắng chỉ trong 3 phút của hiệp 2, giúp nhà vô địch Tây Ban Nha thắng 2-1 trước Eintracht Frankfurt và củng cố hy vọng tiến vào vòng loại trực tiếp Champions League.

Jules Kounde ghi 2 bàn thắng bằng đầu giúp Barcelona thắng 2-1 trước Eintracht Frankfurt.

Barcelona gặp khó khăn khi hiệp một kết thúc với bàn thắng mở tỷ số của Ansgar Knauff cho đội khách ở phút 21. Nhưng Kounde đã giải cứu đoàn quân của HLV Hansi Flick với 2 pha đánh đầu ghi bàn ở các phút 50 và 53, giúp họ vươn lên vị trí thứ 14 - kém 2 điểm so với vị trí thứ 8 vốn có suất vào thẳng vòng 16 đội vào năm tới.

“Tôi thực sự hạnh phúc vì chúng tôi đã cho toàn đội thấy 2 tình huống mà chúng tôi muốn thực hiện”, Flick nói sau trận đấu. “Chúng tôi có khoảng trống cần thiết để bao quát và họ đã tận dụng được. Luôn luôn là như vậy với đội bóng này, họ biết phải làm gì và họ đã làm được. Hiện tại, điều đó đang hiệu quả. Tôi thực sự hạnh phúc về điều này. Tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã lội ngược dòng. Tinh thần thi đấu của Jules là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi”.

Những sự thay đổi của Flick cũng mang lại điểm nhấn đáng chú ý. Marcus Rashford được tung vào sân sau giờ nghỉ giữa hiệp thay thế Fermin Lopez đã mang lại hiệu quả tuyệt vời. Cầu thủ người Anh được mượn từ Man.United sau khi chuyền bóng cho Raphinha, người đã sút bóng vọt xà ngang, đã tạo ra bàn thắng gỡ hòa ở phút 50 bằng một đường chuyền tuyệt vời mà Kounde đánh đầu ghi bàn.

“Trong hiệp một, chúng tôi không có vị trí thuận lợi, vì vậy chúng tôi đã điều chỉnh một chút trong suốt trận đấu”, Flick nói thêm. “Việc có Marcus trên sân rất quan trọng, cậu ấy mang lại sự rộng rãi cho đội hình, điều này rất quan trọng. Chúng tôi phải nhờ đến 2 pha bóng cố định mới gỡ hòa, nhưng không sao, đó luôn là một phần của trận đấu”.

Lamine Yamal là cầu thủ dưới 19 tuổi tham gia vào nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League với 7 bàn thắng và 7 kiến ​​tạo.

Ba phút sau, thế trận hoàn toàn đảo chiều khi Kounde nhân đôi cách biệt. Lần này Lamine Yamal là người kiến ​​tạo để cầu thủ người Pháp đánh đầu vào góc xa khung thành. Yamal luôn có mặt ở những pha bóng nguy hiểm và tung ra một cú sút chệch khung thành trong gang tấc khi đội chủ nhà tìm kiếm bàn thắng thứ 3 để kết liễu trận đấu. Tuy nhiên, ngôi sao 18 tuổi - người đã nhận thẻ vàng ở phút 56, đã tỏ vẻ khó chịu khi bị thay ra ở cuối trận.

Và Flick hạ thấp phản ứng của Yamal. “Lần tới, cậu ấy sẽ ngồi dự bị. Đối với tôi thì không thành vấn đề. Đó là Lamine mà. Chuyện là vậy thôi”, Flick nói đùa về ngôi sao của mình. “Cậu ấy nhận thẻ vàng, chỉ còn 5 phút nữa là hết trận, chúng ta phải thay người. Ai cũng muốn được ở lại trên sân, chơi đủ 90 phút hoặc 100 phút. Cậu ấy còn trẻ. Đó là một thái độ tốt. Tôi không có vấn đề gì với điều đó. Tôi hiểu. Tôi cũng từng là cầu thủ. Có lẽ tôi không thể hiện như Lamine, nhưng cậu ấy là một cầu thủ khác, ở một đẳng cấp khác, vì vậy tôi chấp nhận điều đó”.

Theo UEFA, Yamal đã có nhiều pha tham gia vào bàn thắng - cả kiến ​​tạo và ghi bàn - hơn bất kỳ cầu thủ nào dưới 19 tuổi trong lịch sử Champions League. Anh có 14 pha tham gia - 7 bàn thắng và 7 kiến ​​tạo. Con số này nhiều hơn kỷ lục trước đó của Kylian Mbappe là 13 pha tham gia - 10 bàn thắng và 3 kiến ​​tạo.

THANH TUẤN