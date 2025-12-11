Haaland gây sốc cho Real Madrid, Arsenal duy trì thành tích toàn thắng

Erling Haaland đã ghi bàn thắng thứ 34 cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa giải này, giúp Man.City giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Real Madrid vào thứ Tư. Trong khi Arsenal duy trì thành tích toàn thắng ở vòng bảng với chiến thắng 3-0 tại Club Brugge.

Erling Haaland ghi bàn giúp Man.City giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Real Madrid.

Rodrygo đã đưa Real Madrid, đội bóng thiếu vắng chân sút chủ lực Kylian Mbappe, vươn lên dẫn trước ngay trước phút thứ 30 với một cú sút hiểm hóc vào góc xa khung thành, đánh bại Gianluigi Donnarumma. Nhưng cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện, Nico O'Reilly gỡ hòa chỉ 7 phút sau đó, anh phản ứng nhanh nhất để đệm bóng vào lưới từ cự ly gần khung thành sau khi Thibaut Courtois cản phá không tốt cú đánh đầu của Josko Gvardiol, ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại giải đấu này.

Và Haaland đã đưa Man.City vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền ở phút 43 sau khi VAR can thiệp phạt Antonio Rudiger vì đã vật ngã tiền đạo người Na Uy để ngăn anh ta đón đường chuyền. Đối với Haaland, đây là bàn thứ 51 trong 50 lần ra sân chính thức tại Champions League. Tình hình có thể còn tồi tệ hơn đối với chủ nhà nếu thủ thành Courtois không xuất sắc với pha cứu thua kép quan trọng để cản phá cú sút của Haaland và Rayan Cherki khi hiệp một sắp kết thúc.

Hiệp hai diễn ra vô cùng kịch tính với những pha tấn công qua lại liên tục, và Jude Bellingham lẽ ra có thể làm tốt hơn khi sút bóng vọt xà ngang dù chỉ còn Donnarumma trước mặt, trong khi Courtois đã có một pha cứu thua bằng đầu ngón tay để cản phá cú sút của Jeremy Doku. Vinicius Jr cũng có cơ hội gỡ hòa ở những phút cuối nhưng cú vô lê của anh sau pha cản phá của Donnarumma đã đi vọt xà ngang, và anh cũng bỏ lỡ một quả phạt góc xoáy vào trong. Cầu thủ dự bị Endrick cũng đánh đầu trúng xà ngang khi Real Madrid dồn lên tìm bàn gỡ hòa ở những phút cuối.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà của Real Madrid sau thất bại 0-2 trước Celta Vigo cuối tuần trước ở La Liga, càng gây thêm áp lực lên HLV Xabi Alonso, khi đội bóng của ông chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Real Madrid, đội bóng từng 15 lần vô địch châu Âu, hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, và chỉ có 8 đội đứng đầu mới tự động tiến thẳng vào vòng 16 đội. Trong khi Man.City vươn lên vị trí thứ 4.

Arsenal duy trì thành tích toàn thắng ở vòng bảng với chiến thắng 3-0 tại Club Brugge.

Cú đúp của Noni Madueke đã giúp Arsenal giành chiến thắng trận thứ 6 liên tiếp tại Champions League mùa này, và tiến rất gần hơn đến vòng 16 đội. Đội dẫn đầu Premier League đã có nhiều điểm (18) hơn số điểm cần thiết ở mùa trước để đảm bảo một vị trí trong tốp 8 và suất trực tiếp vào vòng 16 đội, và họ vẫn còn 2 trận đấu nữa.

Hai bàn thắng của Madueke không thể khác nhau hơn. Bàn thắng đầu tiên là một pha lập công tuyệt đẹp, anh đã vượt qua 2 cầu thủ và tung cú sút xa hiểm hóc. Còn bàn thắng thứ 2, anh được Martin Zubimendi kiến ​​tạo và dễ dàng ghi bàn. Pha lập công còn lại thuộc về tiền đạo Gabriel Martinelli, với một cú sút cong hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đã khiến thủ môn đối phương phải bó tay.

Ở những trận đấu khác, nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain bị Athletic Bilbao cầm hòa 0-0 nhưng vẫn giữ vị trí thứ 3, chỉ sau Arsenal và Bayern Munich. Weston McKennie và Jonathan David ghi bàn giúp Juventus vượt qua Pafos với tỷ số 2-0. Trong khi Bayer Leverkusen và Newcastle hòa 2-2, tương tự như kết quả giữa Borussia Dortmund và Bodo/Glimt.

Các bàn thắng của Richard Rios và Leandro Barreiro giúp Benfica của Jose Mourinho giành chiến thắng 2-0 trước Napoli của Antonio Conte trong trận đấu giữa 2 cựu HLV Chelsea. Trong khi Oscar Gloukh lập cú đúp giúp Ajax ghi 3 bàn thắng muộn để giành chiến thắng 4-2 trên sân của Qarabag, qua đó cuối cùng cũng giành được điểm đầu tiên tại giải đấu mùa này. Chiến thắng này giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng và giữ vững hy vọng mong manh lọt vào vòng play-off. Trong khi Villarreal tụt xuống vị trí cuối cùng sau trận thua 2-3 trên sân nhà trước FC Copenhagen.

VIỆT TÙNG