Dấu ấn cựu binh David Luiz giữa một “làn sóng trẻ”

Ở tuổi 38, trung vệ David Luiz vẫn ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League sau hơn 8 năm. Lần ghi bàn gần nhất của cầu thủ kỳ cựu người Brazil tại giải đấu này là vào tháng 10-2017, trong lần thứ 2 khoác áo Chelsea.

David Luiz đã bật cao đánh đầu dũng mãnh từ một quả phạt góc ở phút 18, đưa bóng vào góc cao khung thành AS Monaco, giúp Pafos cân bằng tỷ số 1-1. Ở tuổi 38 và 218 ngày, Luiz là cầu thủ nhiều tuổi thứ 2 ghi bàn trong lịch sử Champions League, chỉ sau trung vệ người Bồ Đào Nha, Pep - người đã 40 tuổi và 290 ngày khi ghi bàn cho FC Porto trước Shakhtar Donetsk ở vòng bảng vào tháng 12-2023.

Lần ghi bàn gần nhất của Luiz tại giải đấu này là vào tháng 10-2017, trong lần thứ 2 khoác áo Chelsea - ở trận hòa 3-3 với Roma tại Stamford Bridge. Trước đó, anh là cầu thủ chủ chốt trong đội hình vô địch Champions League của Chelsea năm 2012, trước khi chuyển sang chơi cho Paris Saint-Germain… Luiz chỉ vừa trở lại châu Âu vào tháng 8 sau 4 mùa giải ở Brazil, để cùng nhà vô địch Síp, Pafos ra mắt giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Sau bàn thắng của Luiz, Monaco đã vươn lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo người Mỹ, Folarin Balogun. Tuy nhiên, Pafos đã có được một trận hòa quý giá với pha phản lưới nhà của Mohammed Salisu ở phút 88. Đóng góp của cựu binh như Luiz là yếu tố giúp Pafos đang gây bất ngờ khi giành 6 điểm sau 5 trận (thắng 1 hòa 3 thua 1) và đứng vị trí thứ 24 - vị trí cuối cùng có suất dự vòng play-off.

Tài năng 17 tuổi Viktor Dadason ghi bàn giúp Copenhagen thắng 3-2 trước Kairat Almaty.

Thật thú vị khi cái tên Luiz nổi bật lên trong một mùa giải chứng kiến quá nhiều cầu thủ còn rất trẻ đang gây ấn tượng. Cũng vào thứ Tư, ngôi sao trẻ 17 tuổi Lennart Karl đã ghi bàn cho Bayern Munich, chỉ tiếc rằng đội của anh đã thua 1-3 tại Arsenal đang quá hưng phấn. Ở độ tuổi tương tự, Viktor Dadason cũng vừa ghi bàn cho Copenhagen trong chiến thắng vất vả 3-2 trước Kairat Almaty. Đây là bàn thắng thứ 2 của Dadason ở Champions League mùa giải này - vào tháng trước cầu thủ cao 1,93 mét đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ 3 trong lịch sử 34 mùa giải Champions League (chỉ có 2 tài năng của Barcelona, Ansu Fati và Lamine Yamal là trẻ hơn khi họ ghi bàn) trong trận thua 2-4 của Copenhagen trước Borussia Dortmund.

Tại Lisbon, Geovany Quenda, 18 tuổi, đã mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Sporting Lisbon trước Club Brugge, với pha xoay người gần như hoàn chỉnh để tung cú sút chân trái vào góc lưới. Hậu vệ cánh đầy triển vọng này sẽ gia nhập Chelsea sau mùa giải. Trước đó vào thứ Ba, tiền đạo 18 tuổi người Brazil, Estevao tỏa sáng và ghi bàn cho Chelsea trong chiến thắng 3-0 trước Barcelona. Cũng trong tháng này, cầu thủ 15 tuổi Max Dowman của Arsenal đã lập kỷ lục Champions League khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng tham dự giải đấu khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 trước Slavia Prague...

Những kết quả khác diễn ra ở lượt trận thứ 5 vòng bảng diễn ra vào thứ Tư. Inter Milan đứt mạch toàn thắng từ đầu vòng bảng khi để thua 1-2 trước Atletico Madrid, với đội trưởng Jose Marea Gimenez đã ấn định chiến thắng cho chủ nhà bằng cú đánh đầu. Trong khi Atalanta đã giành chiến thắng 3-0 trước Eintracht Frankfurt với 3 bàn thắng diễn ra chỉ trong vòng 5 phút, bắt đầu với Ademola Lookman ở phút 60.

