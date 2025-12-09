Slot “không biết” liệu Salah đã chơi trận cuối cùng cho Liverpool hay chưa

HLV Arne Slot thừa nhận hôm thứ Hai rằng ông không biết liệu Mohamed Salah có trở lại thi đấu cho Liverpool hay không, sau khi ngôi sao người Ai Cập bị loại khỏi trận đấu Champions League với Inter Milan.

HLV Arne Slot thừa nhận không biết liệu Mohamed Salah có trở lại thi đấu cho Liverpool hay không.

Salah đã bị bỏ lại Anh cho trận đấu tối thứ Ba tại San Siro sau những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào CLB và HLV Slot, người đã để anh ngồi dự bị trận thứ 3 liên tiếp trong trận hòa 3-3 với Leeds. Ngôi sao 33 tuổi cho biết anh cảm thấy như bị CLB “vứt bỏ dưới gầm xe buýt”, và không còn mối quan hệ nào với ông thầy người Hà Lan, làm dấy lên tin đồn rằng Salah có thể sẽ ra đi vào tháng 1 mặc dù đã ký hợp đồng mới vào tháng 4.

Khi được hỏi liệu Salah, người ghi 250 bàn cho Liverpool kể từ khi chuyển đến từ Roma vào năm 2017, đã chơi trận cuối cùng cho The Reds hay chưa, Slot trả lời: “Tôi không biết. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó vào lúc này. Anh ta có mọi quyền cảm nhận những gì mình cảm nhận, nhưng anh ta không có quyền chia sẻ điều đó với giới truyền thông”.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Bảy, Salah đã bày tỏ sự thất vọng và nói rằng anh đã bị biến thành vật tế thần tại Anfield trong bối cảnh CLB đang có khởi đầu không mấy suôn sẻ trong hành trình bảo vệ danh hiệu Ngoại hạng Anh. Suy ngẫm về những bình luận đó, Slot cho biết: “Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó là chính Mo. Tôi có thể đoán, nhưng tôi không nghĩ đó là điều nên làm. Thật khó để tôi biết anh ấy đang ám chỉ ai. Chúng tôi đã thông báo với anh ấy rằng anh ấy sẽ không đi cùng chúng tôi. Đó là thông tin liên lạc duy nhất giữa chúng tôi và anh ấy…”.

Salah đã bị bỏ lại Anh cho trận đấu tối thứ Ba tại Inter Milan sau những lời chỉ trích gay gắt.

Tiền đạo người Ai Cập đã đưa ra những bình luận gây sốc giữa một mùa giải ảm ​​đạm cho cả anh và Liverpool. Nhà vô địch Anh chỉ thắng 4 lần sau 15 trận trên mọi đấu trường, và đứng thứ 13 tại Champions League với 9 điểm sau khi bị PSV Eindhoven đè bẹp 4-1 trên sân nhà trong trận đấu gần nhất tại đấu trường châu Âu. Sự vắng mặt của Salah cũng làm tăng thêm những khó khăn cho Slot trên sân khi Cody Gakpo, Federico Chiesa và Wataru Endo cũng không thể ra sân vì vấn đề thể lực. Kết quả là Slot chỉ có thể mang theo đội hình 19 người trên chuyến bay đến Milan.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Salah có được xem xét để thi đấu cho trận đấu Ngoại hạng Anh của Liverpool với Brighton vào thứ Bảy hay không - trận đấu cuối cùng của anh cho CLB trước khi lên đường tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Về phần mình, Slot không đưa ra bất kỳ cam kết nào: “Tôi nghĩ chúng ta đang ngồi đây vào một buổi tối trước một trận đấu lớn. Bạn có thể hiểu rằng tôi đã cố gắng chuẩn bị cho đội bóng của mình một cách tốt nhất có thể cho trận đấu ngày mai gặp Inter. Phần lớn suy nghĩ của tôi đều hướng về ngày mai. Trong thời gian này, chúng tôi quyết định không đưa cậu ấy đi cùng trong trận đấu này, và sau ngày mai chúng tôi sẽ xem xét lại tình hình”.

LINH SƠN