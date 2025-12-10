Xabi Alonso thách thức ban lãnh đạo Real Madrid trước trận đụng độ Man City

Một loạt kết quả kém cỏi, đỉnh điểm là thất bại cay đắng trước Celta Vigo, đã khiến Xabi Alonso rơi vào tình thế bấp bênh tại Real Madrid. Những lời bàn tán về tối hậu thư trước trận đấu với Man City đang lan rộng, và các nguồn tin cho biết CLB đã bắt đầu tìm người thay thế.

HLV Xabi Alonso và 2 ứng viên thay thế: Zinedine Zidane và cựu hậu vệ Alvaro Arbeloa

Tối hậu thư cho Xabi Alonso

Thời gian của Xabi Alonso đang cạn dần. Thật vậy, nhiều nguồn tin khẳng định nhiệm kỳ của ông tại Real Madrid đã kết thúc. Chỉ có trận đấu sắp tới với Manchester City vào thứ Tư và việc chưa có người thay thế chính thức mới giúp ông giữ được vị trí. Theo 'Flashscore', "ban lãnh đạo Real Madrid xem thời gian dẫn dắt của người đàn ông đến từ Tolosa đã kết thúc".

Trận thua Celta Vigo 0-2 được coi là đòn giáng nặng nề nhất sau những thất bại liên tiếp trước Liverpool (1-0), Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) và Girona (1-1), gần như che lấp những chiến thắng trước Olympiacos (3-4) và Athletic Club (0-3). Sự sa sút sau đó khiến họ kém Barcelona 4 điểm và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Một số hãng truyền thông đưa tin rằng một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức tại Bernabeu vào Chủ nhật, nơi thảo luận quyết định sa thải Xabi Alonso.

Một kết quả kém cỏi trước Manchester City vào thứ Tư có thể đẩy nhanh tiến trình sa thải. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, những căng thẳng nội bộ trong đội hình đã không giúp ích gì cho Xabi Alonso trong những tháng gần đây. Nó vượt xa cả sự bất đồng được công khai với Vinicius sau khi anh bị thay ra trong trận Siêu kinh điển. Các video dài và các buổi họp chiến thuật cũng đã làm suy yếu một đội hình vốn thành công nhờ sự tự do mà họ từng có dưới thời Carlo Ancelotti.

Lời thách thức gửi đến ban lãnh đạo Madrid

Trong cuôc họp báo trước trận đấu Champions League, Xabi Alonso khẳng định ông nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ và ban huấn luyện trước tin đồn rằng ông sẽ bị sa thải nếu thua Manchester City. “Đây là một đội bóng, và tất cả chúng ta đều cùng chung một chiến tuyến. Khi bạn là HLV của Real Madrid, bạn phải chuẩn bị để tận hưởng những tình huống này một cách bình tĩnh và có trách nhiệm. Tôi thực sự mong chờ mọi điều sắp tới, bắt đầu vào ngày mai. Trận đấu với Celta đã kết thúc và hôm nay chỉ còn lại Man City. Trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng, và chúng tôi đang ở trong khoảnh khắc đó.

“Man City là điều duy nhất trong tâm trí chúng tôi. Đây là Champions League, chúng tôi đang chơi tại Bernabeu, và tôi chắc chắn bầu không khí sẽ đặc biệt và khác biệt nhờ năng lượng được tạo ra. Đó là những gì chúng tôi đang nghĩ đến lúc này”.

Khi được hỏi trực tiếp về những tin đồn sắp bị sa thải, Xabi Aonso cho biết: "Trọng tâm của tôi là trên sân cỏ, trước Man City. Tôi tập trung vào điều đó. Người hâm mộ sẽ hướng đến trận đấu ngày mai, họ sẽ rất phấn khích, giống như chúng tôi, và chúng tôi hy vọng sẽ chơi một trận đấu tốt và rũ bỏ cảm giác mà chúng tôi đã có ngày hôm qua".

Alonso muốn tập trung vào việc đối đầu với cựu HLV Bayern Munich, Pep Guardiola. "Đây là một trận đấu lớn. Bầu không khí tại Bernabeu sẽ giống như một đêm Champions League. Các cầu thủ đã biết chúng tôi sẽ có trận đấu như thế nào và chúng tôi hy vọng sẽ chơi tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi thứ phía trước. Toàn đội đoàn kết và tin tưởng rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng vào ngày mai".

HOÀNG HÀ