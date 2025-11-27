Thomas Frank hài lòng bất chấp thảm bại trước PSG

Tottenham vươn lên dẫn trước 2 lần nhưng vẫn để thua lần thứ 2 trong mùa giải này trước Paris Saint-Germain - sau khi dẫn trước 2 bàn nhưng chung cuộc thua trong loạt sút luân lưu ở Siêu cúp châu Âu hồi tháng 8. Nhưng HLV Thomas Frank vẫn lạc quan trận thua 3-5 tại Champions League hôm thứ Tư đã cho thấy “bản sắc mà chúng tôi muốn tạo ra”.

Tiền vệ Vitinha đã lập hat-trick, góp phần giúp PSG lội ngược dòng ngoạn mục. Sau khi Richarlison ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ giải lao tại sân Công viên các Hoàng tử, và sau đó lặp lại điều tương tự vào đầu hiệp 2 ngay sau khi Randal Kolo Muani, người đang chơi cho Spurs theo dạng cho mượn từ PSG, ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách.

Hoang phí cơ hội, đội bóng đến từ Anh tiếp tục bị trừng phạt hàng vì phòng ngự yếu kém bởi 3 bàn thua nữa. Fabian Ruiz và Willian Pacho liên tục gia tăng cách biệt. Kolo Muani dù thu hẹp cách biệt ở phút 72, nhưng Vitinha đã ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền, giúp đội bóng khổng lồ của Pháp giành chiến thắng thứ 4 trong 5 trận để vươn lên vị trí nhì bảng Champions League.

Sau khi thua Arsenal 1-4 tại Ngoại hạng Anh hôm Chủ nhật, Tottenham tiếp tục nhận thêm một thất bại nặng nề. Và bất chấp Spurs hiện đã để thủng lưới 11 bàn sau 3 trận, chỉ thắng 3 trong 12 trận gần nhất, HLV Frank - người đã thực hiện 5 sự thay đổi so với đội hình ra sân cuối tuần qua - vẫn tỏ ra ra điềm tĩnh: “Tôi hài lòng với màn trình diễn này. Đó là phản ứng mà tôi mong muốn từ các cầu thủ và toàn đội. Chúng tôi đã phản ứng tốt. Điều đó rất quan trọng sau một màn trình diễn tệ hại vào cuối tuần. Hôm nay, bản sắc của đội bóng mà chúng tôi muốn tạo ra đã được thể hiện rõ hơn. Cá tính và quyết liệt hơn…”.

Trong khi đó PSG, đội đã chứng kiến Lucas Hernandez bị đuổi khỏi sân ở những phút cuối, đang tiến gần đến mục tiêu kết thúc vòng bảng trong tốp 8, đồng nghĩa với việc giành quyền vào thẳng vòng 16 đội. Nhà đương kim vô địch châu Âu vươn lên vị trí thứ 2 và hơn 2 điểm so với vị trí thứ 9 của Man.City. “Chúng tôi gần như đã chắc suất trong vòng play-off, nhưng mục tiêu rõ ràng là tốp 8”, HLV của PSG, Luis Enrique phát biểu. “Hôm nay là một trận đấu rất khó khăn... Nhưng đó là một trận đấu hoàn hảo. Chúng tôi có 12 điểm ở mặt trận châu Âu, đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Pháp dù chúng tôi chưa thi đấu một trận nào trong mùa giải này với đội hình được xem là mạnh nhất của mình”.

Với Vitinha, người từng đá hỏng quả phạt đền trong trận gặp Spurs ở Siêu cúp châu Âu, đây là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Vitinha ghi bàn đầu tiên bằng chân phải, bàn thứ 2 bằng chân trái, và sau đó thực hiện thành công quả phạt đền. HLV Enrique chia sẻ thêm: “Hôm nay, như thường lệ, cậu ấy vẫn xuất sắc. Cậu ấy có cá tính đó”.

