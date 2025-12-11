Robertson kêu gọi Liverpool dấn bước sau chiến thắng Inter Milan

Andy Robertson cho rằng chiến thắng trên sân khách của Liverpool trước Inter Milan là một bước quan trọng để lấy lại động lực trong chiến dịch Champions League của họ.

Andy Robertson tin rằng chiến thắng khó khăn của Liverpool trước Inter Milan có thể đánh dấu một bước ngoặt trong phong độ của họ tại Champions League. Hậu vệ này mô tả chiến thắng 1-0 tại Milan là “ba điểm quan trọng” và ca ngợi các đồng đội của mình vì sự kiên cường trong một trận đấu khó khăn trên sân khách. “Kết quả tuyệt vời. Chúng tôi biết mình phải đến một nơi thực sự khó khăn… chúng tôi phải thể hiện tinh thần chiến đấu, phải thể hiện sự quyết tâm, phải nỗ lực hết mình và rõ ràng là chúng tôi đã có được quả phạt đền ở cuối trận”.

Robertson nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật phòng ngự của đội, gọi việc giữ sạch lưới là “quan trọng” để đảm bảo kết quả. Anh ấy nói thêm rằng màn trình diễn là “một đêm hoàn hảo đối với chúng tôi”.

Đội trưởng đội tuyển Scotland cũng đề cập đến những bình luận gần đây của Mohamed Salah, bày tỏ sự ngưỡng mộ và đoàn kết với đồng đội của mình. “Chúng ta đang nói về, đối với tôi, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi cho CLB này… chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm,” ông nói.

Robertson nhấn mạnh rằng sự đoàn kết vẫn mạnh mẽ trong nội bộ Liverpool bất chấp mọi cuộc thảo luận ngoài sân cỏ. “Bất cứ điều gì đang xảy ra rõ ràng đều diễn ra nội bộ. Chúng ta đều đoàn kết và đó là điều quan trọng nhất,” ông kết luận.

Steven Gerrard: Salah phải 'rút lại' những bình luận về Liverpool

Cựu đội trưởng Liverpool, Steven Gerrard tin rằng Mohamed Salah phải "rút lại" những bình luận gần đây của anh về CLB. Sau khi Salah ngồi dự bị không được sử dụng trong trận hòa 3-3 của Liverpool với Leeds United, anh đã nói rằng anh cảm thấy mình đã bị CLB "bỏ rơi".

Cầu thủ người Ai Cập cũng nói thêm rằng anh không có mối quan hệ nào với Arne Slot, và HLV Liverpool đã đáp trả bằng cách loại Salah khỏi đội hình trận đấu Champions League với Inter, trận đấu mà họ đã giành chiến thắng nhờ quả phạt đền của Dominik Szoboszlai ở phút 88.

Slot không loại trừ khả năng Salah trở lại, dù anh sẽ gia nhập đội tuyển quốc gia Ai Cập tham dự Cúp bóng đá châu Phi sau trận đấu của Liverpool với Brighton cuối tuần này. Cũng có thông tin cho rằng các đội bóng ở giải Saudi Arabia đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với Salah nếu anh muốn rời khỏi Merseyside vào tháng Giêng.

Gerrard đã kêu gọi Salah sửa chữa những sai lầm của mình, so sánh với sự bất hòa giữa Luis Suarez và cựu HLV Liverpool, Brendan Rodgers năm 2013. Gerrard nói với TNT Sports: "Tôi đã chứng kiến ​​điều này và đã trải qua điều đó với Suarez khi anh ấy bất hòa trực tiếp với Brendan. Tôi đã ở trong hoàn cảnh đó và tự mình trải qua điều đó".

"Rõ ràng là Salah rất buồn vì không được ra sân, điều mà tôi tôn trọng. Một vài câu nói về việc đổ lỗi cho người khác - sai lầm. Cậu cần phải thay đổi một chút, để giải quyết vấn đề đó với HLV. Điều này đòi hỏi Virgil van Dijk phải nói, 'Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào để có lợi không phải cho CLB, hay cho đội bóng, mà là cho người hâm mộ?'.

"Tất cả chúng ta đều từng mất bình tĩnh khi còn là cầu thủ. Tất cả chúng ta đều từng có những hành động cảm tính. Và tôi biết rằng khi mọi chuyện lắng xuống, Mo sẽ nói, 'Tôi không nên nói điều đó, có lẽ tôi không nên nói điều đó, tôi đã hơi xúc động, tôi đã hơi vội vàng’.

"Nhưng cuối cùng, CLB Liverpool cần Mo Salah trở lại thi đấu tốt, trở lại ghi bàn, bởi vì anh ấy là cầu thủ giỏi nhất, người ghi bàn giỏi nhất và anh ấy sẽ giúp họ vượt qua giai đoạn này. Nếu chuyện này tiếp diễn, nó sẽ nghiêm trọng hơn những gì chúng ta biết và thấy".

HOÀNG HÀ