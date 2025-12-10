Arne Slot gợi ý Salah nên đến gặp ông và thừa nhận sai lầm

Sau khi Liverpool giành chiến thắng 1-0 tại Inter Milan trong khuôn khổ Champions League mà không có Mohamed Salah trong đội hình, HLV Arne Slot đã đặt câu hỏi liệu ngôi sao người Ai Cập có nên là người chủ động nói chuyện với ông sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi cuối tuần trước hay không.

HLV Arne Slot vẫn để ngỏ khả năng hòa giải với Mohamed Salah.

Salah đã bị loại khỏi đội hình Liverpool trong chiến thắng 1-0 trước Inter Milan tại Champions League hôm thứ Ba, sau khi anh tuyên bố Liverpool đã “bỏ rơi” anh sau trận hòa 3-3 của The Reds với Leeds United hôm thứ Bảy. Tiền đạo này cũng cho biết mối quan hệ của anh với Slot đã đổ vỡ. Với việc Salah, người thường xuyên đá phạt đền cho Liverpool, vắng mặt thì Dominik Szoboszlai đã bước lên và thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu tối thứ Ba.

HLV Slot thừa nhận hôm thứ Hai rằng ông đã không nói chuyện nhiều với Salah kể từ vụ việc. Và khi được hỏi liệu ông có dự định nói chuyện với Salah trong những ngày tới hay không, Slot trả lời sau chiến thắng trước Inter: “Mọi người thường nói ‘ai cũng mắc sai lầm trong đời’, vậy điều đầu tiên phải đặt ra là liệu cầu thủ đó có nghĩ rằng mình cũng đã phạm sai lầm không? Tôi chưa nói là tôi sẽ không nói chuyện với cậu ấy. Và câu hỏi tiếp theo là liệu người chủ động sẽ là tôi hay anh ta. Đó lại là một câu hỏi khác cần trả lời”.

Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là ông mong đợi Salah sẽ tiếp cận mình hay không, Slot nói thêm: ‘Tôi rất vui vì bạn đã hỏi điều đó. Clarence Seedorf đã nói trên sóng truyền hình rằng theo quan điểm của ông ấy, và tôi không nói ai sẽ là người chủ động. Tối nay, tất cả nên là về các cầu thủ đang có mặt ở đây. Trong lịch sử hào hùng của Liverpool, họ đã có rất nhiều buổi tối như thế này”.

Áp lực giảm bớt với Arne Slot khi Liverpool giành chiến thắng 1-0 tại Inter Milan.

Slot nói thêm rằng ông rất cảm động trước sự ủng hộ của các cổ động viên Liverpool tại San Siro hôm thứ Ba, khi tên ông được xướng lên khi tiếng còi mãn cuộc vang lên: “Việc người hâm mộ hát vang vì tôi có ý nghĩa rất lớn. Nhưng tôi đã nói rằng vấn đề không phải là về tôi, mà là về đội bóng. Rất nhiều người hâm mộ đang thể hiện sự ủng hộ của họ trong hoàn cảnh khó khăn của CLB”.

Mặc dù Liverpool có khởi đầu tệ hại tại Ngoại hạng Anh, chiến thắng trước Inter hôm thứ Ba đã giúp đội bóng của Slot vươn lên vị trí thứ 8 với 12 điểm sau 6 trận đấu tại vòng bảng Champions League. Liverpool đang đứng thứ 10 tại giải đấu hàng đầu nước Anh, nhưng chỉ kém Crystal Palace 3 điểm cho vị trí cuối cùng dự Champions League mùa giải tới. Liverpool sẽ tiếp đón Brighton vào thứ Bảy và gần đây, Slot nói ông vẫn chưa cho biết liệu Salah có tham gia trận đấu đó hay không.

