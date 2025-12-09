Cole Palmer được nghỉ khi Chelsea hành quân đến Atalanta

Ngôi sao tấn công Cole Palmer sẽ vắng mặt trong trận đấu Champions League của Chelsea trên sân Atalanta vào thứ Ba, khi HLV Enzo Maresca cố gắng giữ cho cầu thủ vừa mới trở lại sau chấn thương này khỏe mạnh.

Cole Palmer sẽ vắng mặt trong trận Chelsea làm khách trên sân Atalanta vào thứ Ba.

Tiền đạo người Anh đã có trận ra sân đầu tiên kể từ tháng 9 cho Chelsea trong trận hòa không bàn thắng tại Ngoại hạng Anh với Bournemouth vào thứ Bảy, nhưng HLV Enzo Maresca xác nhận Palmer đã bị loại khỏi đội hình tại Bergamo khi vẫn đang trong quá trình hồi phục sau 2 tháng ngồi ngoài. “Cole đang trong quá trình hồi phục của cậu ấy vào lúc này”, nhà cầm quân người Italy phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu. “Cậu ấy không thể ra sân, cậu ấy không thể chơi 2 trận liên tiếp trong 3 ngày. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho điều đó và đó chỉ là một cách để bảo vệ Cole”.

Liam Delap cũng bị loại khỏi đội hình sau chấn thương vai ở trận gặp Bournemouth, nhưng HLV Maresca đã có những cập nhật tích cực về tình hình chấn thương của tiền đạo này: “May mắn thay, Liam không bị gãy xương, đó là một tin tốt. Thành thật mà nói, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về thời gian cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu”. Delap từng vắng mặt 2 tháng trong mùa giải này vì chấn thương gân kheo.

Sự vắng mặt của Delap không đồng nghĩa với việc Raheem Sterling, người vẫn đang bị bỏ rơi cùng với Axel Disasi, sẽ được triệu tập trở lại. Tiền đạo người Anh, Sterling và hậu vệ người Pháp, Disasi đều đang tập luyện xa các cầu thủ còn lại của đội sau khi không thể tìm được bến đỗ mới tại Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. “Về Raheem, một lần nữa tôi cũng đã nói như vậy về Axel, họ là cầu thủ của Chelsea”, Maresca nói. “Giờ chúng ta đã là tháng 12, tháng 1 sắp đến, nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Các hậu vệ Reece James và Wesley Fofana của Chelsea cũng đã được kiểm soát thời gian thi đấu sau thời gian dài chấn thương, nhưng cả 2 đều đã sang Italy. “Reece và Wes đều đang ở cùng chúng tôi, vì vậy cả 2 đều có thể ra sân vào ngày mai”, HLV Maresca nói.

Chelsea sẽ ra quân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Champions League sau khi đánh bại Barcelona 3-0 tại Stamford Bridge trong trận đấu gần nhất của vòng bảng.

PHI SƠN