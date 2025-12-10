Arteta vẫn bảo vệ phương pháp huấn luyện của mình

Khi Arsenal đang gặp khó khăn về nhân sự do chấn thương, HLV Mikel Arteta đã lên tiếng bảo vệ phương pháp huấn luyện của mình dù thừa nhận đội bóng đang ở trong tình thế “nguy hiểm” với các vấn đề về thể lực.

Leandro Trossard đã không đến Bỉ để tham dự trận đấu vòng bảng Champions League của Arsenal với Club Brugge vào thứ Tư sau khi dính chấn thương trong trận thua trước Aston Villa tại Premier League hôm thứ Bảy. Các trung vệ William Saliba, Gabriel Magalhaes và Cristhian Mosquera đều đang phải ngồi ngoài, trong khi tiền đạo Kai Havertz vẫn chưa thể thi đấu, và Declan Rice sẽ vắng mặt trong trận đấu với Brugge do bị ốm. Thêm vào những khó khăn của Arteta, cầu thủ chạy cánh trẻ đầy triển vọng 15 tuổi Max Dowman đã bị chấn thương mắt cá chân trong một trận giao hữu kín hôm thứ Bảy. Dowman đã bị loại khỏi đội hình Arsenal tham dự Champions League, đồng nghĩa với việc anh không thể thi đấu tại giải đấu này cho đến vòng loại trực tiếp.

Arsenal đã phải chịu 95 chấn thương kể từ đầu mùa giải trước, bao gồm 28 chấn thương ở mùa giải này. Nhưng khi được hỏi liệu có đang thúc ép các cầu thủ quá mức trên sân tập hay không, Arteta nói: “Không, bởi vì chúng tôi không có thời gian để tập luyện. Hôm nay chúng tôi chỉ tập 20 phút, vì vậy chắc chắn không phải vì chúng tôi đã tập luyện quá sức. Nhưng rõ ràng khi bạn thiếu vắng các cầu thủ, bạn sẽ phải dồn sức cho những cầu thủ khác và điều đó sẽ dẫn đến hậu quả, và đó là một vòng luẩn quẩn thực sự nguy hiểm”.

Chấn thương của những cầu thủ như Havertz, Bukayo Saka và Martin Odegaard là nguyên nhân chính khiến Arsenal không thể bắt kịp Liverpool trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa giải trước. Mặc dù gặp phải hàng loạt chấn thương gần đây, Arsenal vẫn đang dẫn đầu Premier League, và cũng đang trên đường tiến vào vòng 16 đội Champions League.

Một cầu thủ khỏe như Declan Rice cũng nhiều lần gặp vấn đề thể trạng.

Arteta khẳng định các huấn luyện viên và đội ngũ y tế của Arsenal liên tục đánh giá tình trạng sức khỏe của các cầu thủ nhằm giảm bớt khủng hoảng chấn thương. “Bạn phải phân loại các loại chấn thương. Một số là chấn thương dài hạn, và một số là chấn thương cấp tính”, Arteta, người đã chứng kiến ​​chuỗi 18 trận bất bại của Arsenal trên mọi đấu trường kết thúc tại Villa cuối tuần trước, nói thêm. “Đó là điều chúng tôi liên tục theo dõi. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trận đấu với rất nhiều cầu thủ vắng mặt và điều đó gây ra rất nhiều áp lực, rồi lại dẫn đến nhiều chấn thương hơn”.

Trong một tin vui hiếm hoi về mặt chấn thương đối với Arteta, tiền đạo Gabriel Jesus có thể ra sân lần đầu tiên cho Arsenal sau 332 ngày trong trận đấu với Brugge. Tiền đạo người Brazil đã phải nghỉ thi đấu kể từ khi bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối trái trong trận thua của Arsenal trước Man.United ở vòng 3 FA Cup hồi tháng Giêng.

Ngoài ra, còn có việc Club Brugge thay đổi HLV chỉ 2 ngày trước trận đấu. Brugge thông báo hôm thứ Hai rằng cựu HLV Ivan Leko sẽ trở lại từ Gent để thay thế Nicky Hayen, người mà CLB đã cảm ơn vì “tất cả những nỗ lực mà ông ấy đã bỏ ra”. Leko từng dẫn dắt Brugge giành chức vô địch Bỉ năm 2018 trong nhiệm kỳ 2 năm đầu tiên của mình tại CLB mà ông cũng từng thi đấu từ năm 2005-2009.

HLV Hayen ra đi khi đội bóng hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng giải vô địch Bỉ, kém 5 điểm so với nhà đương kim vô địch Union Saint-Gilloise. Brugge đang đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng Champions League, và đang cạnh tranh một vị trí trong tốp 24 để giành vé vào vòng play-off mùa thứ 2 liên tiếp. Phong độ sân nhà của Brugge khá tốt, thắng Monaco 4-1 và hòa 3-3 với Barcelona, ​​​​mặc dù họ đã thua 3 trận liên tiếp trên sân khách. Sau khi tiếp đón Arsenal vào thứ Tư, Brugge sẽ kết thúc tháng Giêng với trận đấu trên sân khách gặp Kairat Almaty và tiếp đón Marseille.

