Guardiola: “Man.City chưa ở đẳng cấp để nghĩ về ngôi số 1 châu Âu”

HLV Pep Guardiola cho biết Man.City sẽ phải cải thiện nếu muốn vô địch Champions League mùa giải này, tin rằng màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid tại Santiago Bernabeu hôm thứ Tư còn kém xa với đẳng cấp từng đưa họ lên đỉnh cao châu Âu năm 2023.

Chiến thắng 2-1 tại Bernabeu hôm thứ Tư được xem là một kết quả khẳng định cho đội bóng của Guardiola - những người chưa thắng trên sân Real Madrid kể từ năm 2020. Kết quả này giúp đội bóng của Guardiola vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng 36 đội nhưng là ứng cử viên thứ 3 trong bảng xếp hạng cá cược vô địch của Sky Bet, chỉ sau Arsenal và Bayern Munich. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn TNT Sports, Guardiola đã làm giảm bớt sự lạc quan về cơ hội của đội.

“Chúng tôi còn rất xa. Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng”, HLV của Man.City nhấn mạnh. “Tháng 2 tới, chúng tôi sẽ tốt hơn. Chúng tôi đã từng ở vị trí này trong quá khứ, chơi tốt hơn nhiều so với hôm nay, và chúng tôi đã thua. Đó là bóng đá. Các cầu thủ đã nỗ lực phi thường, đó là một kết quả cực kỳ tốt, tinh thần thật đáng kinh ngạc, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện”.

Man.City hiện đang có vị trí thuận lợi để kết thúc trong tốp 8 và tránh phải đá play-off để giành qyền vào vòng 16 đội, với 2 trận đấu còn lại gặp Bodo/Glimt và Galatasaray vào tháng Giêng. Guardiola nói thêm: “Mọi chuyện có thể tốt hơn. Tất nhiên, chiến thắng tại Bernabeu rất khó khăn. Bốn, năm, sáu cầu thủ đã chơi trận đầu tiên của họ ở đây, vì vậy có lẽ chúng tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng đó là một quá trình và có rất nhiều cầu thủ mới. Thắng ở đây, tôi phải hài lòng, đặc biệt là về điểm số. Chúng tôi đã có 13 điểm, vì vậy việc kết thúc trong tốp 8 nằm trong tay chúng tôi. Đó là mục tiêu. Chiến thắng ở đây, sau những gì đã xảy ra ở Leverkusen, là điều tốt”.

Trong khi đó Erling Haaland, người ghi bàn ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền, hài lòng chia sẻ trên TNT Sports: “Thật khó khăn khi đến đây và trận đấu có rất nhiều pha chuyển đổi. Chúng tôi lẽ ra có thể ghi thêm bàn thắng. Tôi đã suýt ghi bàn trong hiệp 2, Jeremy Doku cũng có vài cơ hội nhưng trận đấu khá hỗn loạn. Chúng tôi không thể thực sự kiểm soát được trận đấu, điều này rất khó khăn và thật khó khăn khi đến đây, vì vậy cuối cùng, chúng tôi rất hạnh phúc. Bây giờ chúng tôi còn 2 trận đấu nữa nên cần phải kết thúc mạnh mẽ, và hy vọng chúng tôi có thể lọt vào tốp 8”.

LINH SƠN