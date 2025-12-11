Arteta ca ngợi màn trình diễn “ma thuật” của Noni Madueke

HLV Mikel Arteta hết lời ca ngợi Noni Madueke sau cú đúp trước Club Brugge.

Madueke mở tỷ số với một cú sút không thể cản phá ở phút 27, trước khi đánh đầu vào lưới trống chỉ 80 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu. Gabriel Martinelli ấn định chiến thắng với bàn thắng thứ 3 tuyệt đẹp chỉ 10 phút sau đó. Mặc dù một số người hâm mộ Arsenal không mấy mặn mà với sự xuất hiện của Madueke từ Chelsea, nhưng cầu thủ trị giá 50 triệu bảng từng bước gây ấn tượng ở CLB mới. Cú đúp bàn thắng hôm thứ Tư đến chỉ 2 tuần sau khi anh “mở tài khoản” trong chiến thắng 3-1 trước Bayern Munich.

“Đó là một bàn thắng không thể tin được”, Arteta nói khi nhìn lại cú sút như sấm sét của Madueke trong hiệp một. “Khi bạn nói về phẩm chất cá nhân, những pha xử lý cá nhân và những khoảnh khắc kỳ diệu, thì đó chính là như vậy. Một cầu thủ có thể nhận bóng ở vị trí đó, rê bóng qua người và dứt điểm với chất lượng và sức mạnh như cậu ấy đã làm được. Ở cấp độ này, bạn cần những cá nhân phải vươn lên và làm điều gì đó khác biệt. Vì vậy, tôi rất vui vì giờ đây chúng tôi đã có một số cầu thủ trở lại hàng công và bạn có thể thấy chúng tôi chơi tốt hơn nhiều khi có họ”.

Bukayo Saka đã chiếm giữ vị trí cánh phải trong bộ 3 tấn công của Arsenal, nhưng phong độ của Madueke lại đặt Arteta vào một tình thế khó xử. Khi được hỏi liệu Madueke giờ đã không thể bị loại khỏi đội hình chính, Arteta tiếp tục: “Đó là về sự ổn định. Không phải là một trận, 2 trận, 3 trận, mà là khi bạn làm được điều đó trong 10 trận liên tiếp, cứ 3 ngày một lần, và đó là đẳng cấp mà chúng ta phải đạt được. Đó là thử thách dành cho cậu ấy”.

Mặc dù không thể triệu tập 8 cầu thủ bị chấn thương - trong đó có Jurrien Timber dù vẫn đến Bỉ - Arsenal vẫn nối gót Man.United, Leeds United, Liverpool và Man.City trở thành đội bóng Anh thứ 5 giành chiến thắng cả 6 trận đấu đầu tiên của một mùa giải tại đấu trường số 1 châu Âu. Arsenal là đội duy nhất có thành tích toàn thắng cho đến nay, giành 18 điểm tuyệt đối, và đang hơn đội xếp thứ 9 là Liverpool đến 6 điểm cùng với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn là +13.

Tiền đạo Gabriel Jesus đã chấm dứt 332 ngày vắng mặt vì chấn thương khi vào sân thay thế Viktor Gyokeres thi đấu không hiệu quả ở phút 60. Jesus, người đã phải nghỉ thi đấu kể từ khi bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối trái vào ngày 12-1, cũng đã suýt ghi bàn thắng quyết định khi cú sút bằng chân phải của anh lại đưa bóng đập trúng cột dọc.

“Đó là một hành trình rất, rất khó khăn và dài đối với Gabi”, HLV Arteta nói thêm. “Suốt 11 tháng qua, cậu ấy đã phải chiến đấu với một chấn thương rất khó khăn khác, và việc được thấy cậu ấy trở lại với nụ cười, nguồn năng lượng và phẩm chất tuyệt vời như vậy trong trận đấu đầu tiên trở lại cùng chúng tôi thực sự rất ấn tượng, và tất cả chúng tôi đều rất vui mừng cho cậu ấy. Các bạn có thể thấy chúng tôi yêu quý cậu ấy đến mức nào! Nếu Gabi tiếp tục thể hiện phong độ như vậy, cậu ấy sẽ mang đến điều gì đó khác biệt cho đội bóng và tôi thực sự rất vui khi thấy điều đó”.

PHI SƠN