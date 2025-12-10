Kovac cảnh giác mối đe dọa từ Bodo khi Dortmund nhắm đến top 8

HLV Niko Kovac khẳng định rằng Borussia Dortmund của ông không được đánh giá thấp Bodo/Glimt khi họ đối đầu nhau tại Champions League vào thứ Tư.

HLV Niko Kovac của Borussia Dortmund

Borussia Dortmund sẽ tiếp đón đội bóng Na Uy tại Signal Iduna Park vào tuần này, và chiến thắng có thể mang lại giá trị cho mục tiêu lọt vào top 8 tại vòng bảng. Dortmund đang có trong tay 10 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng trước vòng đấu thứ 6, nhưng họ có thể vươn lên vị trí thứ 2 nếu giành chiến thắng.

Dortmund chỉ thua 1 trong 20 trận sân nhà gần nhất tại Champions League (thắng 13, hòa 6), ghi được 45 bàn thắng trong giai đoạn đó, chỉ để thủng lưới 12 bàn và giữ sạch lưới 11 trận. Trong khi đó, Bodo/Glimt không thắng trong 8 trận gần nhất tại các giải đấu lớn ở châu Âu (hòa 2, thua 6) kể từ khi đánh bại Lazio tại Europa League vào tháng 4 mùa trước.

Tuy nhiên, HLV Niko Kovac của Dortmund tin rằng Bodo sẽ tạo ra mối đe dọa lớn hơn dự kiến, mặc dù đang đứng thứ 32 trên bảng xếp hạng vòng bảng Champions League và có phong độ kém cỏi ở châu Âu.

Kovac nói: "Họ không phải là đội bóng thường xuyên được thi đấu ở Champions League. Các trận đấu của họ cho đến nay khá cân bằng, như chúng ta có thể thấy từ những phân tích. Họ là một đội bóng chơi bóng và chuyển đổi chiến thuật rất nhanh. Chúng tôi phải tìm ra giải pháp phù hợp".

Sáu trận đấu trước đó của Dortmund với các đội bóng Na Uy tại cúp châu Âu đã chứng kiến ​​tổng cộng 33 bàn thắng được ghi (20 bàn thắng, 13 bàn thua), trung bình 5,5 bàn mỗi trận.

Họ chưa từng đối đầu với Bodo trước đây, nhưng chỉ thua một trong sáu trận chung cuộc trước các đội bóng Na Uy tại châu Âu (thắng 4, hòa 1), đó là trận thua Rosenborg 0-3 vào tháng 10-1999 tại Champions League.

Kovac củng cố nhận xét trước đó của mình bằng cách ám chỉ sự trỗi dậy của bóng đá Na Uy trong những năm gần đây, nổi bật là việc đội tuyển quốc gia giành quyền tham dự World Cup 2026. Trong vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Na Uy với sự dẫn dắt của Erling Haaland từ Manchester City, đã dẫn đầu danh sách ghi bàn với 37 bàn thắng sau 8 trận.

Thật vậy, lần đầu tiên sau 28 năm, Na Uy giành quyền tham dự ngày hội lớn của FIFA, sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico vào mùa hè tới. Kovac nói thêm: "Bóng đá Na Uy đã phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Vòng loại World Cup cho thấy có rất nhiều cầu thủ giỏi. Chúng tôi rất vui mừng khi có Julian Ryerson trong đội hình, một cầu thủ đã đóng góp vào sự phát triển này".

HOÀNG HÀ