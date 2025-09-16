Kairat Almaty: Sẽ bay quãng đường 44.982 km cho “giấc mộng châu Âu”, một kỷ lục về khoảng cách

Tại UEFA Champions League mùa này, Kairat Almaty của bóng đá Kazakhstan sẽ thi đấu trên sân khách với những Inter (Milan), Arsenal (London), Sporting (Lisbon) và Copenhagen (thủ đô của Đan Mạch). Tổng quãng đường bay đi và về của họ sẽ là 44.982 kilomet. Một kỷ lục!

Quãng đường Kairat sẽ bay ở Champions League

Đội bóng đến từ Kazakhstan cũng sẽ lập kỷ lục về quãng đường di chuyển cho trận đấu tại Lisbon (diễn ra vào sáng sớm ngày 19-9-2025). Khoảng cách giữa Almaty và thành phố thủ đô của Bồ Đào Nha vượt quá 6.900 km. Và một quãng hành trình dài như vậy chưa từng xuất hiện ở trong lịch sử UEFA Champions League.

Trước đó thì, các đội futsal của Kairat và Sporting đã gặp nhau ở Kazakhstan và Pyrenees rất nhiều lần. Các chuyến bay diễn ra vào năm 2015, 2017 và 2019 này vốn cũng là kỷ lục trong lịch sử các giải đấu đó của UEFA. Giờ đây, lịch sử lại chuyển sang với đấu trường sân 11 đẳng cấp CLB hàng đầu châu Âu.

HLV trưởng của Kairat, Rafael Urazbakhtin, hài lòng với thực tại và cho biết - các đối thủ cũng sẽ phải di chuyển một quãng đường dài đến Kazakhstan: “Có những trận đấu ở trên sân nhà chúng tôi hy vọng vào lợi thế sân bãi và người hâm mộ. Chúng tôi cần xem lịch thi đấu và thời tiết sẽ ra sao”.

“Một lần nữa, họ sẽ mất rất nhiều thời gian để đến chỗ chúng tôi từ châu Âu. Có nhiều yếu tố. Tuy nhiên, trình độ của các cầu thủ đối phương rất cao, vì vậy tôi không nghĩ họ sẽ gặp vấn đề với việc di chuyển xa như vậy”, HLV FC Kairat nói rõ ràng vể lợi thế và cả bất lợi với lại phóng viên Championat.

Ví dụ ở đây chính là, Real Madrid sẽ mất khoảng 7-8 giờ để đến Almaty trong lượt trận diễn ra vào ngày 30-9-2025. Trong khi đó, người hâm mộ và cổ động viên Tây Ban Nha phải chấp nhận di chuyển lâu hơn, họ bay từ 13-15 giờ đồng hồ do buộc phải quá cảnh. Thời gian đó hẳn sẽ rất mệt mỏi.

Giám đốc Real Madrid, ông Emilio Butragueno, cũng có nhận định về sự đặc biệt của trận đấu tại Almaty: “Chúng tôi chưa bao giờ đối đầu với họ, khoảng cách sẽ là rất xa. Chúng tôi phải chấp nhận điều này và chuẩn bị sẵn sàng để giành chiến thắng. Mọi đối thủ đều đặc biệt có động lực khi đối đầu Real”.

Các cầu thủ Kairat phấn khích khi được đấu Real

Đ.Hg.