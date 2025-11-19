HLV Graham Arnold của đội tuyển Iraq quay lưng không dám nhìn quả penalty phút 90+17

Dù là một HLV lão luyện dày dạn kinh nghiệm, dù bản thân cũng đã từng có trải nghiệm tham dự VCK World Cup, giúp tuyển Australia thi đấu thành công lọt vào Vòng 16 đội của kỳ giải FIFA World Cup 2022, khi cầm tuyển Iraq, ông cũng đã có giây phút mong manh và yếu lòng.

HLV Arnold được công kênh trong phòng họp báo

Khi tuyển Iraq, đội bóng mà HLV Arnold đang dẫn dắt rất thành công từ hồi tháng 5 năm nay - có cơ hội định đoạt số phận trận đấu của Vòng 5 thuộc Vòng loại World Cup - Khu vực AFC, đối đầu tuyển UAE, thời điểm Amir Al-ammari đứng trước vạch sút penalty...

Nhà cầm quân 62 tuổi quê ở Sydney, vốn có kinh nghiệm huấn luyện từ năm 1989 đến nay, vẫn cảm thấy căng thẳng. Ông không dám nhìn thẳng vào sân đấu. Thay vào đó, ông đã quay lưng - và di chuyển đến gần khu khán đài của các CĐV Iraq, ông chỉ nhìn các CĐV.

Giám sát trận đấu đã tiến lại gần, yêu cầu HLV Arnold di chuyển về khu chỗ ngồi của tuyển Iraq, nhưng ông hầu như không quan tâm và liên tục đi đứng không yên, trong khi các trợ lý của ông cũng căng thẳng nhìn ra khu cấm địa của tuyển UAE, yên lặng chờ đợi.

Để rồi mọi thứ vỡ òa khi tiền vệ đang chơi cho CLB Ba Lan là Cracovia sút tung lưới thủ môn Khalid Eisa, ấn định tỷ số chung cuộc 2 lượt trận đi về ở Vòng 5 thuộc Vòng loại World Cup - Khu vực AFC giữa Iraq và UAE là 3-2. HLV Arnol ôm chầm các trợ lý và ăn mừng.

Tuyển Iraq đã tiến đến VCK World Cup thứ 2 gần hơn bao giờ hết (lần đầu tiên họ hiện diện ở một kỳ giải FiFA World Cup là hồi năm 1986 tại Mexico, với cả 3 trận toàn thua trước các đối thủ Paraquay 0-1, Bỉ 1-2 và Mexico 0-1). Họ đã lọt vào Vòng play-off Liên lục địa.

Trong buổi trả lời phỏng vấn họp báo ngay sau trận đấu, vốn đã bị đứt quãng giữa chừng do các cầu thủ Iraq lao vào phòng họp và công kênh vị HLV người Australia, ông Arnold vẫn cố gắng giữ thái độ ngoại giao - tỉnh táo đến phút chót. Ông biết, họ vẫn chưa tới World Cup.

“Chúng tôi vẫn chưa giành được tấm vé tham dự VCK World Cup. Hãy cứ tiếp tục ủng hộ các cầu thủ của đội tuyển Iraq, nhưng mục tiêu vẫn chưa đạt được. Arab Cup (kỳ FIFA Arab Cup diễn ra vào giai đoạn tháng 12 năm nay tại Qatar, tuyển Iraq ở bảng D) sẽ là tiếp theo”.

Hiện tại, ngoài Iraq, các đội tuyển Bolivia (CONMEBOL), New Caledonia (OFC), Cộng hòa Dân chủ Congo (CAF) cũng đã giành vé đến dự Vòng play-off Liên lục địa. Hai suất còn lại hiện đang chờ xác định ở Khu vực CONCACAF, Jamaica và Panama chiếm ưu thế khả quan.

Đ.Hg.