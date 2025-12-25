Sáu con số cho thấy Premier League mùa này điên rồ đến mức nào

Mùa giải 2025-26 quả là điên rồ. Nhân dịp Giáng sinh, chúng ta hãy cùng điểm qua những con số. Đây là 6 cách chứng minh mùa giải 2025-26 thật sự… hoang dã.

1. Cuộc Đua Dự Cúp Châu Âu "Sát Sườn" Chưa Từng Thấy

Khu vực giữa bảng xếp hạng Premier League đang "chen chúc" hơn bao giờ hết, với khoảng cách điểm số giữa Chelsea đứng thứ 4 và Bournemouth đứng thứ 15 chỉ là 7 điểm khi chúng ta bước vào lễ Giáng sinh. Đây là mức chênh lệch nhỏ nhất từ trước đến nay.

Điều đó có nghĩa là bước vào giai đoạn nghỉ lễ, mọi đội ở khu vực giữa bảng đều biết rằng họ có cơ hội tham gia đua vé dự cúp châu Âu. Tất cả 12 đội từ vị trí thứ 4 đến thứ 15 đều trong tầm với. Chẳng hạn, Bournemouth về mặt vị trí khá gần khu vực xuống hạng, sau khi tụt dốc vì không thắng trận nào trong tháng 11 và (cho đến nay) tháng 12. Thế nhưng, họ vẫn chỉ kém đội đứng thứ sáu 5 điểm; chỉ cần hai chiến thắng là có thể đưa họ vào nhóm tranh suất Champions League.

Tương tự, Tottenham đang trải qua một trong những mùa giải tệ nhất, nhưng họ vẫn đứng thứ 14 dù chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất. Brentford vừa thắng Wolves vào cuối tuần để có chiến thắng đầu tiên sau 4 trận và đột nhiên chỉ kém khu vực cúp châu Âu 1 chiến thắng. Manchester United chỉ kém top bốn 3 điểm dù có một mùa giải thăng trầm. Liverpool đứng thứ 5 dù đã trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp.

2. Wolves Có thể "xé tan" kỷ lục đáng buồn của Derby County

Nói về sự thiếu vắng cuộc chiến trụ hạng, Wolves chính là thủ phạm chính. Nếu không có thay đổi đột phá, chúng ta có lẽ sắp chứng kiến một mùa giải tồi tệ nhất lịch sử. Vào cuối tuần, họ đã san bằng kỷ lục Premier League về chuỗi khởi đầu mùa giải dài nhất không thắng, nhưng còn hơn thế nữa.

* Chưa có đội nào trong lịch sử 4 hạng đấu cao nhất Anh có được ít điểm hơn sau 17 vòng đấu đầu mùa như 2 điểm của Wolves (cùng với Newport County hạng 4 năm 1970-71 và Sheffield United tại Premier League 2020-21).

* Họ đã thua 10 trận liên tiếp, trở thành đội thứ tư trong lịch sử Premier League chạm mốc hai con số cho chuỗi thua liên tiếp.

* Họ chỉ ghi được 9 bàn thắng.

Mục tiêu bây giờ, giống như Southampton mùa trước, phải là tránh trở thành đội bóng tệ nhất trong lịch sử Premier League. Thành tích 11 điểm nổi tiếng của Derby County (2007-08) giờ đây có vẻ xa vời một cách khủng khiếp. Liệu kỷ lục đáng buồn của Derby có sắp bị phá vỡ?

3. Raya là thủ môn "rảnh rỗi" nhất lịch sử Premier League

Ngay cả khi phải đối mặt với khủng hoảng chấn thương hàng thủ khiến họ mất cả ba trung vệ tốt nhất trong một thời gian, Arsenal vẫn cho thấy sự phục hồi đáng kinh ngạc mùa này. Họ có thể sẽ lập một kỷ lục: là đội bóng ít cần đến thủ môn nhất.

Đối thủ của họ trung bình chỉ tạo ra 2,18 cú dứt điểm trúng đích mỗi trận – tỷ lệ thấp nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Premier League. Với sự trở lại của Saliba, Arsenal chỉ phải đối mặt với 3 cú dứt điểm trúng đích trong 2 trận gần nhất, và Gabriel cũng sắp bình phục. Nếu Arsenal vượt qua cơn trồi sụt nhỏ gần đây và trở lại phong độ phòng ngự tốt nhất, Raya có thể… "gác chân lên bàn".

4. Haaland có thể phá mốc 40 bàn

Anh đã phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ngay ở mùa đầu tiên tại Anh (36 bàn). Giờ đây, chính kỷ lục trước đó của anh dường như có thể vượt qua. Lý do: Haaland đã có 19 bàn sau 17 lần ra sân tính đến thời điểm này. Sau một đợt "hụt hơi" nhỏ khi chỉ ghi 1 bàn trong 4 trận, anh dường như đã trở lại với phong độ sát thủ, hiệu quả nhất, với cú đúp liên tiếp trước Crystal Palace và West Ham.

Anh chỉ là cầu thủ thứ tư đạt 19 bàn trước Giáng sinh, sau Luis Suárez (2013-14), Kevin Phillips (1999-2000) và Andrew Cole (1993-94). Cả ba sau đó vẫn ghi bàn nhưng tốc độ có chậm lại, và kết thúc mùa giải với lần lượt 31, 30 và 34 bàn.

Haaland đang ghi bàn vượt xG (bàn thắng dự kiến), nhưng anh không chỉ dựa vào khả năng dứt điểm xuất sắc; anh đã có những cơ hội tạo ra tổng xG lên tới 16.1 – nhiều hơn tổng xG của cả Sunderland, Wolves hoặc Burnley, và gần bằng của Spurs (16.4).

5. Phát cuồng với những pha bàn thắng phút chót

Trong mùa 2025-26, 16.5% tất cả các trận đấu có bàn thắng làm thay đổi kết quả được ghi trong thời gian bù giờ của hiệp hai. Tỷ lệ cao nhất trước đó là 12.4% vào mùa 2023-24. Trong toàn bộ kỷ nguyên Premier League, chỉ có 6.7% số trận có bàn thắng phút 90 làm thay đổi kết quả.

Tỷ lệ này có nghĩa là trung bình mỗi vòng đấu 10 trận sẽ có 1.6 bàn thắng bù giờ làm thay đổi kết quả. Nghĩa là, hầu như mỗi tuần đều có một, và thường là hai. Nếu chỉ tính những bàn thắng muộn mang tính quyết định (winner), số lượng cũng cao kỷ lục: 9.4% số trận có một bàn như vậy – gần như mỗi vòng đấu đều có – tăng mạnh so với 5.8% mùa trước và mức cao kỷ lục cũ là 7.1% vào mùa trước nữa. Kịch tính phút chót đã trở thành chủ đề xuyên suốt nổi bật của mùa giải này.

6. Những cú sút xa "bùng nổ" trở lại

Bên cạnh những khoảnh khắc muộn màng, mùa giải này còn có nhiều pha bóng đẹp mắt hơn bất kỳ mùa giải gần đây nào, với 14.8% tổng số bàn thắng được ghi từ bên ngoài vòng cấm, với tỷ lệ 0.42 bàn/trận. Cả hai tỷ lệ này đều cao nhất trong hơn một thập kỷ, kể từ mùa 2013-14 – một cách tình cờ, đó là mùa giải áp chót của Steven Gerrard tại Anh.

Những cú sút từ ngoài vòng cấm mùa này đang đi vào lưới với tỷ lệ 5.4% – tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Premier League, vượt xa tỷ lệ cao thứ hai là 4.5% vào mùa 2022-23.

Đây chỉ là sự biến động ngẫu nhiên, hay chất lượng cầu thủ Premier League tăng lên không thể phủ nhận đã dẫn đến việc các cầu thủ có thể chọn điểm đặt bóng từ xa tốt hơn bao giờ hết? Có thể là một trong hai, nhưng hiện tại, có vẻ như việc sút xa đang mang lại giá trị cao hơn trong quá khứ. Aston Villa, đội đứng thứ ba bảng, đã ghi nhiều bàn từ ngoài vòng cấm nhất mùa này (10 bàn), và họ có thể thách thức kỷ lục Premier League (23 bàn của Chelsea mùa 2006-07).

HỒ VIỆT