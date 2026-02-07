Liverpool vs Man City: Khi “hào quang Anfield” có thể ám ảnh Pep Guardiola thêm một lần nữa

Pep Guardiola đang bước vào giai đoạn mơ hồ nhất trong triều đại Manchester City của mình – một tương lai chưa được xác định, nhưng vẫn phải đối mặt với địa ngục quen thuộc: Anfield. Suốt gần một thập kỷ, sân bóng này là nỗi ám ảnh lớn nhất của ông, nơi Man City thường gục ngã không chỉ bởi Liverpool mà bởi chính bầu không khí quỷ dữ đến nghẹt thở.

Pep chỉ thắng một lần: trong thời kỳ Covid 19, trên sân trống, khi có lẽ Anfield không còn là Anfield thực thụ. Lần cuối ông đến đây, Guardiola giơ sáu ngón tay cho các fan Liverpool, ám chỉ sáu chức vô địch Premier League ông đã giành được. Hình ảnh nổi tiếng hơn là Guardiola giơ hai ngón tay và hét “hai lần” về mọi hướng. Đó là ám chỉ hai quả phạt đền của Man City bị từ chối trong thất bại năm 2019. Anfield, dường như, có thể khiến ông gào thét thất vọng lên bầu trời.

Trong 10 chuyến viếng thăm của Guardiola đến đây, có 6 thất bại, chỉ giành 5 điểm từ 27 điểm có thể, đã cho ông ý niệm về những gì cần thiết. “Anfield, những sân khấu lớn và trận đấu lớn, luôn cần những cá tính lớn. Đó luôn là đối thủ khó khăn nhất và một sân đấu, sân vận động khó khăn với chất lượng cầu thủ và HLV”, ông nói. Pep không cho rằng sự sa sút của Liverpool mùa này sẽ khiến chuyến đi Chủ Nhật dễ dàng hơn. “Họ vẫn là một đội bóng xuất sắc với HLV hàng đầu”, ông nói. Anfield vẫn là Anfield.

Điều trớ trêu là phiên bản Man City của Guardiola hôm nay mang đậm dấu ấn Liverpool. Hè vừa qua, Liverpool dùng sức hút của nhà vô địch để chiêu mộ Florian Wirtz với giá 100 triệu bảng – mục tiêu từng nằm trong tầm ngắm của Man City. Đáp lại, Pep chọn Rayan Cherki, rẻ hơn nhiều nhưng đầy cá tính: “Cậu ấy có kỹ năng và nhân cách, thứ mà bạn nhìn thấy mỗi ngày,” Guardiola nói, tự hào như thể tìm được viên ngọc giấu trong bóng tối.

Thị trường tháng Giêng tiếp tục mang sắc màu đỏ của Merseyside. Antoine Semenyo, từng được Liverpool nhắm, lại về Etihad. Marc Guehi, mục tiêu hụt của Slot trong kỳ hè, giờ khoác áo Man City – bản hợp đồng mà Pep gọi là “tuyệt vời cho 5 đến 8 năm tới”.

Thậm chí, ban huấn luyện mới của Man City cũng có “gốc” Anfield: Kolo Touré, người từng suýt vô địch Premier League cùng Liverpool năm 2014; James French, chuyên gia tình huống cố định từng gắn bó 13 năm ở Anfield; và quan trọng nhất, Pep Lijnders – cánh tay phải của cựu HLV Klopp. Guardiola không thắng được đối thủ người Đức quá nhiều, nhưng giờ ông chọn cách… chiêu mộ đồng minh của đối thủ. Và thật mỉa mai, thứ bóng đá Man City đang chơi – tốc độ hơn, chuyển trạng thái mạnh hơn – lại mang hơi hướng của chính Klopp.

Cả Liverpool lẫn City đều không còn ở đỉnh cao của thời kỳ 2018–2022 – giai đoạn mà họ biến Premier League thành cuộc song mã của kỷ lục. Đội của Klopp từng đạt 99 điểm, Guardiola từng đạt 100. Giờ đây, dù chi 450 triệu bảng (Liverpool) và 430 triệu bảng (City) trong hơn một năm, cả hai vẫn loay hoay dưới cái bóng của chính mình.

Lần này, đối thủ của Man City chỉ là một Liverpool đang xếp thứ sáu, chật vật vì chấn thương và tái cấu trúc. Nhưng với Pep, Anfield vẫn là Anfield – nơi không có đội bóng nào được phép chủ quan, nơi tiếng hát “You’ll Never Walk Alone” có thể biến mọi logic thành hư vô. Nếu đây là chuyến viếng thăm cuối cùng của Guardiola tại Anfield, nó mang dáng dấp của một cuộc chia tay đầy nghịch lý. Mười năm xây dựng một đế chế, ông vẫn chưa thể chinh phục mảnh đất này khi khán đài rực lửa.

HỒ VIỆT