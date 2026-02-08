Sự trỗi dậy của Man.United

Manchester United đang trải qua một giai đoạn hồi sinh đáng kinh ngạc dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, cựu tiền vệ huyền thoại của CLB, người đã thay thế Ruben Amorim vào tháng trước. Với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp tại Premier League – điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2024 – Quỷ Đỏ đã lấy lại cảm giác tích cực tại Old Trafford.

Michael Carrick ca ngợi tính "mục đích" trong lối chơi của đội bóng, nhấn mạnh sự kết nối mạnh mẽ giữa cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ, tạo nên một môi trường cảm xúc tích cực. Ông khuyến khích các cầu thủ thể hiện "sự biểu đạt và hứng khởi" trên sân, không chỉ chơi vui vẻ mà phải có mục tiêu rõ ràng và tự tin. Sự hài lòng lớn nhất của Carrick là chứng kiến sân vận động sôi động, với đội bóng giành chiến thắng theo nhiều cách khác nhau mà không hề chủ quan.

Chuỗi thắng lợi này bao gồm các trận đấu ấn tượng trước Tottenham, Fulham, Arsenal và Manchester City. Đây là lần đầu tiênMan United thắng bốn trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh trong hai năm qua, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại lên tám trận – dài nhất kể từ năm 2022. Những kết quả này khiến mục tiêu top 4 và trở lại Champions League trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Man United thậm chí đã vượt qua tổng điểm của mùa giải trước dù chỉ mới qua hơn một phần ba mùa giải. Carrick, dù vậy, vẫn giữ thái độ thận trọng: "Chúng tôi chưa đạt được gì cả. Đội bóng không dừng lại, mà đang thể hiện sự chín chắn trong quyết định và bình tĩnh hơn."

Trận thắng Tottenham 2-0 tại Old Trafford là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ. Trận đấu diễn ra kịch tính khi Romero của Spurs nhận thẻ đỏ ở phút 29 vì pha vào bóng nguy hiểm với Casemiro. Man United tận dụng lợi thế hơn người để mở tỷ số ở phút 38 nhờ pha phối hợp từ quả phạt góc ngắn. Kobbie Mainoo, tài năng trẻ 20 tuổi, có pha chạy chỗ hoàn hảo từ cột gần ra cờ góc, sau đó thực hiện đường chuyền không nhìn qua vai cho Bryan Mbeumo, dẫn đến bàn thắng mở tỷ số. Sang hiệp hai, Mainoo tiếp tục tỏa sáng với pha chạm bóng tinh tế, mở đường cho Diogo Dalot tạt bóng để Bruno Fernandes ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0 và chặn đứng mọi nỗ lực của Spurs.

Kobbie Mainoo chính là biểu tượng cho sự trỗi dậy của Man United dưới thời Carrick. Dưới triều đại Amorim trước đó, Mainoo bị đẩy ra rìa. Nhưng kể từ khi Carrick lên nắm quyền, anh đã chơi nhiều phút tại Premier League hơn toàn bộ thời gian dưới Amorim. Mainoo không chỉ mang lại sự chắc chắn mà còn thêm yếu tố sáng tạo, giúp United chuyển từ sơ đồ ba hậu vệ sang bốn hậu vệ mượt mà hơn.Trong trận thắng Arsenal 3-2 trước đó, Mainoo đã có pha kiến tạo quan trọng, và màn trình diễn trước Tottenham càng khẳng định sự tự tin của anh ở hàng tiền vệ. Carrick khen: "Cậu ấy vẫn đang học hỏi, đặc biệt khi chơi bên cạnh Casemiro. Những pha chạm bóng tinh tế của cậu ấy thường không được chú ý, nhưng chúng quyết định trận đấu”.

Bruno Fernandes, đội trưởng của Man United, cũng là nhân tố then chốt trong cuộc hồi sinh này. Anh ghi bàn thứ hai trước Tottenham và chơi linh hoạt ở nhiều vị trí, bao gồm cả cánh trái. Fernandes chia sẻ rằng Carrick đã mang đến những ý tưởng đúng đắn, trao trách nhiệm và tự do cho cầu thủ, thêm "điều gì đó đặc biệt" vào đội hình.

Sự thay đổi dưới Carrick không chỉ dừng lại ở chiến thuật mà còn ở tinh thần. Trước khi ông tiếp quản, Man United chỉ thắng liên tiếp hai trận tại Premier League dưới Amorim, và Tottenham từng là "khắc tinh" với ba chiến thắng và một trận hòa trong bốn lần gặp gần nhất, bao gồm cả thất bại tại chung kết Europa League. Giờ đây, Man United đã chấm dứt chuỗi khô hạn đó, đồng thời kết thúc giai đoạn thiếu ổn định. Người hâm mộ bắt đầu bàn luận về khả năng tranh chấp ngôi đầu với Arsenal và Man City, thay vì lo lắng về vị trí giữa bảng.

Những chiến thắng trước các đối thủ lớn như Arsenal và Manchester City càng củng cố niềm tin. Trận thắng Arsenal 3-2 chứng kiến Man United lội ngược dòng nhờ sự kiên cường, còn trước Man City, là sự chín chắn, kiểm soát trận đấu mà không để lộ sơ hở.

Dù vậy, Carrick vẫn nhắc nhở rằng hành trình còn dài. Với vị trí trong top 4 trước cuối tuần, Man United cần duy trì đà này. Sự trở lại của các cầu thủ như Casemiro và Dalot, kết hợp với tài năng trẻ như Mainoo, mang lại chiều sâu cho đội hình. Bryan Mbeumo, người ghi bàn mở tỷ số trước Tottenham, cũng đang tỏa sáng với tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén. Từ một đội bóng thiếu ổn định, Quỷ Đỏ giờ đây tràn đầy năng lượng tích cực, với Old Trafford trở lại là pháo đài bất khả xâm phạm.

HỒ VIỆT