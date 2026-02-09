Crystal Palace chấm dứt cơn ác mộng 12 trận không thắng khi hạ gục Brighton

Bàn thắng trong hiệp hai của Ismaila Sarr đã giúp Crystal Palace chấm dứt cơn ác mộng của chuỗi 12 trận không thắng trên các mặt trân. Đại bàng đã ghi chiến thắng 1-0 trên sân khách trước đối thủ truyền kiếp Brighton.

Pha ghi bàn của Ismaila Sarr giúp Palace vượt qua cơn ác mộng

Crystal Palace cũng đã chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng đáng thất vọng ở Premier League, trở lại với chiến thắng bằng cách đánh bại Brighton nhờ bàn thắng của tiền đạo người Senegal Ismaila Sarr. Đội bóng của Oliver Glasner, trải qua 6 trận thua và 3 trận hòa trong chín trận gần nhất, đã giành được một chiến thắng quan trọng, giúp họ nới rộng khoảng cách với khu vực xuống hạng và vượt qua Brighton trên bảng xếp hạng.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 61, khi Ismaila Sarr tận dụng đường kiến ​​tạo của Evann Guessand, người gia nhập CLB London trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, để đối mặt trực tiếp với thủ môn và dứt điểm gọn gàng vào lưới. Sau bàn thắng, đội khách kiểm soát thế trận và duy trì lợi thế một cách khéo léo, không cho Brighton bất kỳ cơ hội rõ ràng nào để gỡ hòa.

Trận đấu đánh dấu màn ra mắt của tiền đạo người Na Uy Jorgen Larsen, một tân binh khác của CLB London, nhưng anh tỏ ra không hiệu quả trước khung thành, bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng trong thời gian bù giờ. Tiền đạo người Pháp Jean-Philippe Mateta bị loại khỏi đội hình Đại bàng do quyết định kỹ thuật sau khi thương vụ chuyển đến AC Milan của anh thất bại vì không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế.

Trong khi đó, James Milner của Brighton vẫn ngồi dự bị, không thể san bằng kỷ lục 653 lần ra sân tại Premier League của Gareth Barry. Với chiến thắng này, Crystal Palace leo lên vị trí thứ 13 với 32 điểm, vượt qua Brighton, đội vẫn giữ nguyên 31 điểm.

HLV Oliver Glasner bày tỏ: "Hôm nay, tôi nghĩ chúng tôi đã phòng ngự rất tốt. Đó luôn là nền tảng của Palace, tôi đã nhắc đến điều đó rất nhiều lần. Trong hiệp hai, chúng tôi đã để họ ghi một bàn thắng [Dean Henderson cản phá cú sút của Charalampos Kostoulas] – công bằng mà nói, đó là một cơ hội tốt cho họ – nhưng mọi thứ khác chúng tôi đều làm rất tốt.

"Sau đó, chúng tôi chờ đợi thời cơ của mình. Trong hiệp 1, chúng tôi không thực sự đủ tốt ở khu vực tấn công cuối cùng, nhưng Palace luôn là mối đe dọa từ các tình huống cố định. Sau đó, trong hiệp 2, chúng tôi có một tình huống tuyệt vời, khi Evann Guessand giành được bóng hai và thắng trong pha tranh chấp.

"Rồi chúng tôi biết Isma thực hiện những pha chạy chỗ của mình, và chúng tôi đã tận dụng cơ hội. Hai phút sau, họ cũng có một cơ hội và Dean đã cản phá thành công. Khoảng cách điểm số nghiêng về phía chúng tôi rất nhỏ, nhưng tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm và thực sự hạnh phúc".

HOÀNG HÀ