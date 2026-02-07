Liverpool: Xây dựng cho tương lai, nhưng bấp bênh trong hiện tại

Liverpool đã mua sắm có chiến lược, đầu tư cho những năm tới. Nhưng mùa bóng này – và có lẽ cả mùa giải của Arne Slot – đang đứng trên một sợi dây mỏng manh giữa tham vọng dài hạn và thực tế kiệt quệ nhân sự.

Sau kỳ chuyển nhượng mùa hè bị định nghĩa bởi các tiền đạo họ mua được và những trung vệ họ bỏ lỡ, Liverpool lại kết thúc kỳ tháng Giêng với kịch bản tương tự: mang về một trung vệ cho mùa tới, nhưng không có phương án chữa cháy nào cho lúc này.

Jeremy Jacquet – bản hợp đồng 55 triệu bảng – chỉ mới 20 tuổi và sẽ đến vào mùa hè. Trong khi Giovanni Leoni, Conor Bradley và Jeremie Frimpong đều chấn thương dài hạn. Lutsharel Geertruida, người từng là học trò cũ của HLV Slot tại Feyenoord, đã được liên hệ gấp nhưng không thể rời RB Leipzig. Marc Guehi – mục tiêu lớn nhất của họ từ tháng 9 – giờ khoác áo Manchester City, đội sẽ đối đầu Liverpool cuối tuần này.

Kết quả là một Liverpool méo mó: Dominik Szoboszlai – người từng đá “số 9 ảo” – giờ có thể phải lùi xuống đá… hậu vệ phải. Ba tiền vệ đã lần lượt phải lấp vào hàng thủ trong hai trận gần nhất. Và ở tuổi 34, Virgil van Dijk đang gồng mình chơi từng phút trong cả 32 trận Premier League và Champions League.

Slot nói giọng pha chút bất lực: “Chúng tôi đã cố bổ sung lực lượng mùa đông, nhưng không thể ký được Geertruida. Còn những cầu thủ không đủ đẳng cấp cho Liverpool, tôi không thể nhận về chỉ để lấp chỗ trống”. Lý lẽ ấy nghe hợp lý – nhưng sự thật phũ phàng là Slot đang phải “vá” đội hình bằng mọi cách. Joe Gomez vẫn chưa đủ thể lực, Ibrahima Konaté phải trở lại sớm từ kỳ nghỉ tang cha để đá trận Newcastle. Mỗi tuần, Slot đều đối diện với rủi ro mới: “Nếu có thêm một ca chấn thương nữa, mọi thứ sẽ còn khó hơn rất nhiều”, ông thừa nhận.

Lịch thi đấu sắp tới chỉ khiến mọi thứ thêm khốc liệt – ba trận trong bảy ngày, một đội hình chỉ còn đúng một trung vệ lành lặn, và một đội trưởng đã bước sang bên kia sườn dốc tuổi 30. Có một nghịch lý ở Anfield: trong khi Liverpool ráo riết tìm người kế nhiệm Van Dijk, họ lại chưa thể sống thiếu anh. Ở tuổi 34, trung vệ Hà Lan vẫn là bức tường duy nhất giữ Liverpool trong cuộc đua top 4. “Thật đáng kinh ngạc, ở tuổi ấy mà vẫn chơi ba ngày một trận”, Slot nói. “Nhưng nếu anh ấy chấn thương, đó sẽ là thảm họa.”

Câu nói ấy hé lộ phần lớn sự thật: Slot đang huấn luyện một đội bóng “xây cho tương lai nhưng chiến đấu trong hiện tại”. Các trung vệ trẻ như Jacquet, Leoni, Ndiaye hay Adekoya – tất cả dưới 21 tuổi – là khoản đầu tư có tầm nhìn, nhưng chẳng ai trong số họ đủ tuổi đá Premier League lúc này.

Liverpool đã từng tiến gần đến Guehi – một hậu vệ người Anh đã chứng minh năng lực ở Crystal Palace. Họ gửi đề nghị 35 triệu bảng vào tháng 8, nhưng ra tay quá muộn để Palace tìm người thay thế. Đến tháng Giêng, City nhảy vào với 20 triệu bảng cộng mức lương gấp đôi, và Guehi chọn Etihad.

Khoảnh khắc đó phản ánh chính xác vấn đề chiến lược: Liverpool đang quá thận trọng trong một mùa giải không cho phép chậm trễ. Man City có Stones, Gvardiol, Dias chấn thương, họ mua ngay Guehi. Còn Liverpool, dù khủng hoảng hậu vệ nghiêm trọng hơn, lại chỉ ký hợp đồng “cho tương lai”.

Nhưng thực tế Premier League không kiên nhẫn với triết lý. Khi những Guehi, Gvardiol, hoặc Levi Colwill đã sẵn sàng ra sân hàng tuần, Liverpool vẫn đang nuôi giấc mơ tìm ra “Van Dijk tiếp theo” từ cầu thủ 19 tuổi chơi ở Ligue 1. Liverpool đang làm điều đúng – xây dựng hàng thủ trẻ, bền vững, có khả năng kế thừa. Nhưng họ chọn thời điểm tồi tệ nhất để thực hiện. Khi hàng công vẫn chưa đủ ổn định, khi thể lực của Van Dijk là dấu hỏi, và khi Champions League đòi hỏi chiều sâu, họ lại để Slot một mình xoay xở.

Trong khi Manchester City tiếp tục xoay vòng bằng hệ thống nhân sự giàu chiều sâu, Liverpool lại phải thử nghiệm cầu thủ ở vị trí trái sở trường chỉ để đủ 11 người đá chính. Nếu Slot đưa Liverpool về đích trong top 4 mùa này, đó sẽ không chỉ là một kỳ tích huấn luyện – mà là bằng chứng cho sức chịu đựng của một HLV.

HỒ VIỆT