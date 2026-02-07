Eddie Howe kêu gọi các fan Newcastle kiên nhẫn với Woltemade

Woltemade đã có khởi đầu tốt đẹp ở Premier League sau khi gia nhập từ Stuttgart với mức phí 69 triệu bảng (94 triệu đô la) trong giai đoạn tiền mùa giải, ghi được 6 bàn thắng trong 11 trận đầu tiên cho đội bóng vùng đông bắc Newcastle. Nhưng những bàn thắng đã cạn kiệt đối với cầu thủ 23 tuổi này khi anh không ghi bàn trong 12 lần ra sân gần nhất.

"Cậu ấy còn trẻ, vả lại đây là một giải đấu mới," Howe nói về Woltemade trước trận sân nhà gặp Brentford, đội đang đứng thứ bảy - hơn Newcastle bốn bậc trên bảng xếp hạng. "Cậu ấy khởi đầu chiến dịch rất tốt và tôi nghĩ mọi người đều kỳ vọng điều đó sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, tôi nghĩ lặp lại thành công đầu mùa là rất khó, dù chúng tôi rất muốn điều đó xảy ra với cậu ấy.

"Nick đang dần dần quen với những thách thức của Ngoại hạng Anh - tốc độ, cường độ và thể lực. Và tất nhiên các đối thủ cũng đang dần hiểu rõ cậu ấy và tôi nghĩ đó mới là thách thức lớn nhất đối với Nick. Các đội hiểu lối chơi của cậu ấy và những gì cậu ấy muốn làm nên Nick phải tìm ra giải pháp theo cách khác.

"Bạn phải luôn đi trước các đội khác nên cậu ấy còn nhiều việc phải làm nhưng tôi nghĩ chàng trai đã làm mọi thứ với thái độ và cách thức tuyệt vời. Đó là điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ cậu ấy cần làm để thành công". Nhà đương kim vô địch Cúp Liên đoàn đã nỗ lực bảo vệ danh hiệu quốc nội lớn đầu tiên sau 70 năm của mình, nhưng hy vọng đó đã kết thúc vào thứ Tư khi họ để thua Manchester City với tỷ số chung cuộc 5-1.

Thất bại tại sân Etihad đã dẫn đến những đồn đoán dữ dội trên mạng xã hội rằng HLV 48 tuổi Eddie Howe đã đưa Newcastle đến giới hạn khả năng của mình, trong bối cảnh có những lời đồn đoán rằng ông có thể thay thế Thomas Tuchel làm HLV trưởng đội tuyển Anh sau World Cup. Tuy nhiên, Newcastle chỉ cách top 5 đúng 7 điểm và vẫn còn tham gia cúp FA Cup và Champions League (họ sẽ đối đầu với CLB Azerbaijan Qarabag trong hai lượt trận để giành suất vào vòng 16 đội vào cuối tháng này).

Đáp lại những bình luận về tương lai của mình tại St James' Park, Eddie Howe nói: "Điều đó thật bất ngờ đối với tôi. Tôi luôn cống hiến hết mình cho CLB mỗi ngày, cho tất cả các cầu thủ và nhân viên. Tôi cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để truyền cảm hứng cho đội bóng giành chiến thắng. Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi. Tôi không có xu hướng nhìn quá xa về phía trước, nhưng tôi cố gắng chuẩn bị và lên kế hoạch để CLB tiến lên trên mọi phương diện. Tương lai cá nhân của tôi thực sự không quan trọng. Ai biết được? Tôi không biết mình sẽ ở đây bao lâu, tôi không có ý niệm gì cả. Tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình mỗi ngày cho đến khi có thông báo khác”.

HOÀNG HÀ