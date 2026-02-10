Leeds United hy vọng Calvert-Lewin sẽ kịp bình phục để đối đầu Chelsea

HLV Daniel Farke của Leeds United vẫn hy vọng Dominic Calvert-Lewin sẽ đủ sức khỏe để đối đầu với Chelsea, nhưng ông thừa nhận CLB đã gặp tổn thất về lực lượng khi Pascal Struijk bị loại khỏi đội hình.

Calvert-Lewin ghi bàn trong chiến thắng Chelsea 3-1

Calvert-Lewin đã ghi bàn thắng thứ 10 của mùa giải, giúp Leeds giành chiến thắng 3-1 trước Nottingham Forest ở trận đấu trước, tạo ra khoảng cách 6 điểm so với khu vực xuống hạng. Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 2 trận không thắng của đội bóng áo trắng, và họ đang tìm cách củng cố hy vọng trụ hạng hơn nữa trước Chelsea, đội bóng mà họ từng gây sốc bằng chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi.

Nhưng Leeds có thể phải thi đấu mà không có một số cầu thủ chủ chốt, và Farke thừa nhận rằng sự vắng mặt của Struijk, đặc biệt, sẽ là một tổn thất lớn ở hàng phòng ngự. Ông nói trong buổi họp báo. "Dominic bị ốm, nhưng tôi hy vọng chấn thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng. Pascal Struijk chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu này; cậu ấy gặp vấn đề với cơ gập hông. Anton Stach sẽ trở lại, có lẽ chỉ cho trận đấu với Aston Villa. Ngoài ra, tôi hy vọng tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng ra sân.

"Bạn sẽ thiếu một cầu thủ đang có phong độ cực cao. Pascal Struijk là một trụ cột trong những tuần gần đây. Cậu ấy là trung vệ thuận chân trái duy nhất. Nếu bạn chơi với ba hậu vệ, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt. Một cầu thủ thuận chân phải có những góc chuyền bóng khác nhau. Ngoài ra, sức mạnh của cậu ấy trong không chiến, trong trận đấu gần nhất, cậu ấy đã thắng rất nhiều pha tranh chấp trên không. Việc thiếu vắng cậu ấy khiến chúng tôi không có độo hình ưng ý”.

Trong khi đó, Chelsea đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của tân HLV Liam Rosenior, khi đã thắng cả bốn trận đấu dầu tay tại Premier League. The Blues đã vươn lên vị trí thứ 5 sau chuỗi trận đó, chỉ cách top 4 một điểm sau chiến thắng vang dội 3-1 trước Wolves vào thứ Bảy, với Cole Palmer lập hat-trick trong hiệp 1. Coe Palmer cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi ba hat-trick trong hiệp 1 của một trận đấu (cũng trong các trận gặp Everton và Brighton).

Nhưng đồng đội Robert Sanchez tin rằng Palmer vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ khi anh ấy tiếp tục hồi phục sau chấn thương. Thủ thành Robert Sanchez nói: "Cậu ấy thật xuất sắc. Cậu ấy thậm chí còn chưa đạt 100% phong độ, chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương, vậy mà vẫn ghi được một hat-trick. Chúng tôi rất vui mừng. Mọi người đều biết cậu ấy giỏi như thế nào, vì vậy Cole cần phải duy trì phong độ này. Câu ấy sẽ ngày càng giỏi hơn".

HOÀNG HÀ