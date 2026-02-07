Thomas Frank: Không dự cúp châu Âu là lợi thế cho Man United

HLV Thomas Frank của Tottenham rất ấn tượng với khởi đầu của Michael Carrick trong vai trò HLV tạm quyền của Manchester United nhưng tin rằng việc so sánh giữa hai CLB là không công bằng vì đội bóng Old Trafford không dự cúp châu Âu mùa này.

Thomas Frank và Michael Carrick

Man United đã có sự hồi sinh đáng kể kể từ khi cựu tiền vệ Tottenham, Michael Carrick tiếp quản vào tháng trước, giành chiến thắng cả ba trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh - bao gồm cả chiến thắng 3-2 trước đội đầu bảng Arsenal. Ngược lại, Tottenham sẽ đến Old Trafford trong trận đấu hôm thứ Bảy ở vị trí thứ 14, sau khi không thể tiếp tục đà thắng lợi từ trận chung kết Europa League trước Man United vào tháng 5 năm ngoái.

Mặc dù Tottenham đang gặp nhiều khó khăn về chấn thương nhưng vẫn bất bại trong bốn trận gần đây. Họ chỉ thắng hai trong 15 trận đấu gần nhất tại Premier League và đang kém Man United 12 điểm. Frank nói trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm thứ Sáu: "Có lẽ nên nói rằng Man United không tham gia các giải đấu châu Âu. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể thừa nhận rằng có một chút (khác biệt). Đó là một thử thách lớn hơn, (nhưng) đó là điều chúng tôi đón nhận và hài lòng.

"Tôi nghĩ hãy đánh giá Tottenham khi chúng tôi đối mặt với những thử thách tương tự. Tham vọng của chúng tôi là muốn thi đấu thật tốt, tiếp tục duy trì phong độ tốt và đánh bại Man United". HLV người Đan Mạch nói thêm rằng Carrick đã mang lại "năng lượng" cho đội bóng. "Tôi nghĩ Carrick đã có một khởi đầu tuyệt vời. Dường như có một chút năng lượng được truyền vào đội. Tôi nghĩ một số cầu thủ đang ở trong trạng thái tốt".

"Chúng tôi biết những mối đe dọa mà họ gây ra từ Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Matheus Cunha và Bruno Fernandes đang giúp đội bóng này vận hành trơn tru. Anh ấy đã làm được điều đó trong khoảng 4 hoặc 5 năm qua. Thật đáng kinh ngạc. Man United là một mối đe dọa, đó là một thách thức, nhưng chúng tôi đang rất mong chờ trận đấu". Frank phải quyết định xem có nên chọn Cristian Romero hay không sau những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội của đội trưởng Tottenham hồi đầu tuần này.

Tuy nhiên, Tottenham sẽ thiếu vắng Pedro Porro, Kevin Danso, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, James Maddison, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski và Richarlison. Frank nói: "Djed Spence đang tiến gần hơn đến việc trở lại. Tình trạng của cậu ấy vẫn còn hơi bấp bênh".

HOÀNG HÀ