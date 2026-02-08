Guardiola không xác nhận Haaland đá chính tại Liverpool

HLV Pep Guardiola khẳng định Erling Haaland là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, mặc dù từ chối xác nhận liệu ngôi sao đang sa sút phong độ của Man.City có đá chính trong trận đấu quan trọng trên sân Liverpool vào Chủ nhật hay không.

Haaland từng ghi 19 bàn trong 14 trận đấu trên mọi đấu trường trong giai đoạn đầu mùa giải bùng nổ, bao gồm cả việc trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt 100 bàn thắng tại Premier League. Nhưng ngôi sao người Na Uy đã sa sút phong độ đáng kể gần đây, chỉ ghi được 2 bàn trong 12 lần ra sân gần nhất. Man.City sau đó đã gặp khó khăn trong thời gian Haaland sa sút, bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 6 điểm ở Ngoại hạng Anh. Gần nhất, Guardiola thậm chí đã quyết định để chân sút 25 tuổi ngồi dự bị trong trận thắng 3-1 của Man.City trước Newcastle ở trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn hôm thứ Tư.

Haaland đã ghi bàn khi Man.City đánh bại Liverpool 3-0 hồi đầu mùa giải, nhưng Guardiola không tiết lộ liệu anh có ra sân trong trận đấu với đội bóng của Arne Slot vào cuối tuần này hay không. Guardiola nói với các phóng viên hôm thứ Sáu: “Tôi chưa biết cho đến ngày mai. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là Erling là người giỏi nhất. Erling là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Những sân khấu lớn nhất và những trận đấu lớn cần những cá tính lớn. Không phải chỉ là kỹ năng”.

“Tôi đã cố gắng xem Liverpool chơi như thế nào gần đây. Chúng ta phải làm gì, nếu cần phải điều chỉnh gì đó. Nhưng đây là Anfield”, Guardiola nói thêm. “Liverpool là đối thủ khó chơi nhất bất kể phong độ thế nào. Chất lượng cầu thủ và HLV của họ đều rất cao, và Anfield là một sân vận động khó khăn. Những khoảnh khắc là những khoảnh khắc, mùa giải là mùa giải. Họ luôn là một đội bóng tốt”.

Với việc Arsenal ra sân trước tiếp đón Sunderland, nơi một chiến thắng sẽ giúp Pháo thủ nới rộng cách biệt lên 9 điểm và gây áp lực cực lớn, Guardiola tin rằng vẫn còn sớm để kết luận bất kỳ điều gì. “Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong cuộc đua vô địch. 14 trận đấu ở Premier League là cả một quãng thời gian dài, mọi chuyện đều có thể xảy ra”, nhà cầm quân 55 tuổi người Tây Ban Nha chia sẻ. “Mùa giải trước ở Premier League, chúng tôi cách Liverpool rất xa. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra cuối cùng”.

Guardiola tiếp tục né tránh câu hỏi về tương lai của chính mình khi có nhiều đồn đoán rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của ông tại Man.City. Guardiola, người đã ký gia hạn hợp đồng 2 năm vào tháng 11-2024, có thời hạn vào tháng 6-2027, nói: “Tôi còn một năm hợp đồng. Đó là câu trả lời tương tự như tôi đã trả lời 2 tháng trước”.

VIỆT TÙNG