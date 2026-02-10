Jack Grealish xác nhận mùa giải của anh đã kết thúc sau khi phẫu thuật chấn thương bàn chân.

Grealish đã trở thành một phát hiện ở Merseyside kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn một mùa giải từ Man.City vào mùa hè, nhưng thời gian của anh tại Hill Dickinson giờ đây sẽ kết thúc không mấy tốt đẹp. Cầu thủ 30 tuổi này đã ghi được 2 bàn thắng và 6 pha kiến ​​tạo ở Premier League cho đến nay, trở thành trụ cột của đội bóng dưới thời David Moyes, nhưng HLV của anh đã bày tỏ lo ngại về tính chất của chấn thương, và giờ đây những lo ngại đó đã được xác nhận.

“Tôi không muốn mùa giải kết thúc như thế này nhưng đó là bóng đá, thật đáng tiếc”, Grealish chia sẻ trên mạng xã hội. “Ca phẫu thuật đã xong và giờ tất cả tập trung vào việc hồi phục thể lực. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ trở lại khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn và tốt hơn trước. Sự ủng hộ mà tôi nhận được kể từ khi đến CLB tuyệt vời này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Ban huấn luyện, các đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ đã vô cùng tuyệt vời và tôi thực sự yêu thích việc khoác áo CLB này. Tôi sẽ luôn ủng hộ các đồng đội và làm mọi thứ có thể để sớm bình phục. Cảm ơn một lần nữa vì tất cả tình yêu thương, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”.

Ca phẫu thuật của Grealish cũng chấm dứt cơ hội mong manh anh được triệu tập vào đội tuyển Anh của Thomas Tuchel tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada mùa hè này. Grealish lần cuối khoác áo đội tuyển Anh vào năm 2024, trước khi HLV Tuchel được bổ nhiệm. Anh đã ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của tuyển Anh trước Phần Lan tại Nations League vào tháng 10-2024 dưới thời HLV tạm quyền Lee Carsley.

PHI SƠN