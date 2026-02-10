Thomas Frank quả quyết Tottenham buộc phải thắng Newcastle

Sau trận thua Man United 0-2 hôm thứ Bảy, chuỗi trận không thắng của Tottenham tại Premier League đã kéo dài lên 7 trận. Chiến thắng gần nhất của họ tại Ngoại hạng Anh là vào ngày 28-12 khi Archie Gray ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace tại Selhurst Park - và phải quay lại ngày 6-12 mới thấy chiến thắng trên sân nhà gần nhất của họ khi đánh bại Brentford 2-0.

Tương tự, đối thủ của họ giữa tuần cũng chưa thắng trong 4 trận Premier League. Frank nói: "Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi rất cần chiến thắng, rất cần. Phải có cảm giác đó khi chúng ta chưa thắng đủ. Cách tôi làm việc - mỗi người mỗi khác - là nếu bạn chưa thắng đủ, bạn sẽ làm mọi thứ có thể, thậm chí làm nhiều hơn một chút và nỗ lực hơn một chút. Bạn biết đấy, đó là cách để vượt qua những thời điểm khó khăn".

"Đó là điều tôi mong đợi từ các cầu thủ và tôi thực sự nghĩ rằng đó là những gì tôi thấy ở các cầu thủ. Họ chạy rất nỗ lực và đó là lý do tại sao tôi rất khó chịu khi chúng tôi không thể giành được điểm nào trong trận đấu với Manchester United. Tôi tin chắc rằng, nếu trận đấu diễn ra với 11 người, chúng tôi đã có thể giành được điểm. Chúng tôi chưa thắng đủ trận - bạn cần phải quyết tâm, bởi vì nếu không quyết tâm, bạn sẽ không hiểu tình hình hiện tại. Đó là điều chúng tôi muốn cho người hâm mộ, cho đội bóng, cho CLB".

HLV người Đan Mạch đã né tránh câu hỏi về việc liệu Tottenham có đang phải vật lộn trụ hạng hay không, khi hiện tại chỉ có 6 điểm cách biệt với West Ham đang đứng thứ 18: "Tôi đang tập trung vào trận đấu với Newcastle vào thứ Ba. Đó là một cơ hội tuyệt vời trước mắt chúng tôi khi đối đầu với một đội bóng mạnh. Đó là điều quan trọng nhất. Liệu chúng ta có thể ra sân và giành được ba điểm ngày mai không? Điều đó sẽ rất tốt và sau đó chúng ta sẽ leo lên từ đó. Hãy nhìn về phía trước, đó là điều chúng ta cần làm. Đó là trọng tâm chính".

"Tôi nghĩ chúng ta có chất lượng để thoát khỏi tình trạng này. Có rất nhiều cầu thủ vắng mặt và điều đó, tất nhiên, không bao giờ giúp ích gì. Nhưng tôi nghĩ thực sự tôi đã tung ra một đội hình rất cạnh tranh trước Manchester United và chúng tôi đã chơi tốt trong 30 phút đầu tiên. Chúng tôi đã mất hai cầu thủ cho trận đấu ngày mai (Cristian Romero và Destiny Udogie), nhưng Djed Spence đã trở lại và Radu Dragusin cũng chơi tốt khi trở lại. Tôi biết chúng tôi sẽ tiếp tục tung ra một đội hình rất cạnh tranh vào ngày mai và hy vọng sẽ có thêm một vài cầu thủ nữa trở lại sau đó, nhưng hãy chờ xem".

Frank được hỏi liệu đội trưởng của Spurs, Romero, là một thủ lĩnh hay một gánh nặng sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Man United. "Chúng ta đã nói đủ về Romero trong buổi họp báo trước rồi. Đối với tôi, cậu ấy là thủ lĩnh, một thủ lĩnh trẻ, học hỏi mỗi ngày. Tôi đã lấy ví dụ rằng, khi tôi 30 tuổi, tôi nghĩ mình đang ở đỉnh cao thế giới - nhưng tôi không hề ở gần trình độ như ngày hôm nay, về mặt lãnh đạo và hiểu biết mọi thứ. Khi bạn có một cầu thủ thi đấu với quá nhiều đam mê và quyết liệt, đôi khi những chuyện như vậy có thể xảy ra. Điều đó không có nghĩa là cậu ấy không nên học hỏi từ đó. Tất nhiên cậu ấy cần phải học hỏi để tiến bộ hơn trong tương lai".

Frank cũng xác nhận Udogie sẽ phải ngồi ngoài thêm một thời gian nữa vì chấn thương gân kheo, trong lúc ngày trở lại của Kulusevski chưa được xác định. Cầu thủ 23 tuổi Udogie - người đã bỏ lỡ tháng 12 vì chấn thương gân kheo - đã ra sân trong ba trận đấu gần đây nhất của Spurs, nhưng đã phải rời sân sau 55 phút trong trận thua trước Manchester United.

HOÀNG HÀ