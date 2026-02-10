Carrick khẳng định “vẫn còn rất nhiều việc phải làm”

Michael Carrick tin rằng việc đánh giá nhiệm kỳ của ông trên cương vị HLV trưởng Man.United nên chờ đến cuối mùa giải, bất chấp những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc cựu tiền vệ này nên được trao một hợp đồng dài hạn hơn.

Michael Carrick tin rằng còn quá sớm để đánh giá nhiệm kỳ của ông trên cương vị HLV trưởng Man.United.

Quỷ đỏ đã thắng cả 4 trận kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng vào tháng trước, qua đó vươn lên tốp 4 Premier League. Đội bóng của Carrick sẽ làm khách trên sân của West Ham đang gặp khó khăn vào thứ Ba, đứng trước cơ hội lớn vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, ít nhất trong 24 giờ trước khi Aston Villa tiếp đón Brighton.

Hiện tại, nhà cầm quân 44 tuổi này chỉ dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải. Nhưng sự thay đổi ngoạn mục của Quỷ đỏ đã khiến Carrick phải đối mặt với nhiều câu hỏi về cơ hội được đảm nhiệm vị trí này lâu dài hơn. “Hiện tại chưa phải là lúc đánh giá chúng tôi chơi tốt hay thành công đến mức nào, bởi vì thực sự chưa có gì xảy ra cả”, Carrick nói. “Chúng tôi hy vọng sẽ còn nhiều việc phải làm từ giờ đến cuối mùa, và xem điều gì sẽ xảy ra sau đó”.

Carrick cũng nói về việc không nên quá tự mãn dù đang có chuỗi 4 trận thắng: “Bạn phải tận hưởng cảm giác hưng phấn khi chiến thắng. Đó là lý do chúng ta tham gia cuộc chơi này và bạn phải tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa và cảm giác chiến thắng - bạn không thể cứ mãi chán nản. Nhưng bước vào trận đấu tiếp theo, bạn phải tập hợp lại và tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo. Nhưng bạn phải mang cảm giác và sự tự tin từ những trận đấu đã qua vào trận đấu tiếp theo với một chút tinh thần lạc quan hơn".

"Thử thách lớn là biết được điều gì đã đưa bạn đến đó, sự nỗ lực và chuẩn bị, những gì cần thiết để giành chiến thắng. Trình độ của các đội rất cao và bạn không bao giờ có thể cho rằng trận đấu tiếp theo sẽ dễ dàng. Nhưng bạn vẫn phải cho phép bản thân cảm nhận những cung bậc cảm xúc đó, nếu không thì sẽ hơi nhàm chán hoặc vô nghĩa. Các chàng trai đã xử lý rất tốt việc tận dụng đà chiến thắng để quay lại tập luyện và tập trung vào trận đấu tiếp theo”.

Bruno Fernandes ca ngợi Carrick sẽ là một “HLV tuyệt vời”.

Đội trưởng của Man.United, Bruno Fernandes phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham hôm thứ Bảy rằng Carrick sẽ là một “HLV tuyệt vời”. Việc chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ và sự trở lại của Kobbie Mainoo ở hàng tiền vệ là 2 thay đổi lớn mà Carrick đã thực hiện so với 14 tháng không mấy thành công của Ruben Amorim. Nhưng sự thay đổi đội hình này cũng đã đẩy Fernandes lên vị trí tiền vệ tấn công hơn, nơi anh đang tỏa sáng.

“Tôi hiểu Bruno là một cầu thủ rất thông minh. Cậu ấy sáng dạ, rất quan tâm đến CLB này, vì vậy về khía cạnh đó, tất cả chúng tôi đều muốn điều tương tự”, Carrick nói thêm về tuyển thủ Bồ Đào Nha. “Rõ ràng là rất tuyệt khi những cầu thủ mà bạn tôn trọng - như tôi rất tôn trọng Bruno - nói những điều tốt đẹp về bạn, nhưng cuối cùng thì điều quan trọng nhất vẫn là đội bóng, làm sao để phát huy hết khả năng của toàn đội và thực tế là tất cả phải cùng nhau làm việc”.

LINH SƠN